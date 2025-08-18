Ülker yılın ilk yarısında 51,6 milyar lira ciro elde etti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ülker Bisküvi, yılın ilk altı ayındaki finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da bildirerek paylaştı.

Buna göre, 2025'in ocak-haziran dönemindeki cirosu 51,6 milyar liraya ulaşan şirket, aynı dönemi yüzde 17,8 Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) marjıyla bitirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Kölükfakı, şirketin Türkiye'ye katma değer sağlamaya devam ettiğini belirtti.

Kölükfakı, şirketin yılın ilk altı ayında Türkiye'de atıştırmalık kategorisinde, Suudi Arabistan ve Mısır'da ise bisküvi pazarında liderliğini sürdürdüğünü vurgulayarak, "Güçlü inovasyonlarımızla bu dönemde 32 yeni ürünü tüketicilerimizle buluşturduk ve bu durum pazar payımıza da olumlu etki yaptı. Özbekistan'da yeni kurduğumuz direkt dağıtım merkezi, 12 farklı şehirdeki bölge bayilikleri ve tüm satış kanalları aracılığıyla ürünlerimizi 30 bin satış noktasına ulaştırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirliği tüm operasyonlarının merkezine koyduklarına işaret eden Kölükfakı, şunları kaydetti:

"İsrafsız şirket modelimizle, dünyamız, değer zinciri, çalışanlar ve toplum ana başlıkları altında topladığımız sürdürülebilirlik yaklaşımımız doğrultusunda hedeflerimiz için çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimizin ana odaklarından iklim krizi konusunda 2050 net sıfır şirket olma hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bunun yanı sıra Kakaodan Fazlası, Fındıktan Fazlası, Onarıcı Tarım gibi projelerimizle de tarımı destekliyoruz. Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle buğdayın tarlada çinko ve selenyum bakımından zenginleştirilmesini sağlayan 'Biyofortifikasyon Projemiz' ilk sonuçlarını verdi. Tarlada yetiştirilme sırasında yapraktan çinko ve selenyum uygulamalarıyla beslenen buğdaydan üretilmiş sınırlı sayıda Saklıköy tarlada zenginleştirilmiş tahıllı bisküvimizi piyasaya çıkarttık."

"Dijitalleşme trendlerini yakından takip ederek üretim tesislerimizde otomasyona yatırım yapıyoruz"

Yapay zeka teknolojilerinden satış, pazarlama, üretim ve tedarik zincirinde faydalandıklarını belirten Kölükfakı, makine öğrenmesi, optimizasyon ve görüntü işleme alanlarında projeler geliştirdiklerini ifade etti.

Kölükfakı, veri entegrasyonu ve maliyet yönetimi gibi alanlarda yapay zekanın sağladığı fırsatların, daha hızlı ve veri odaklı karar alma süreçlerine katkı sağladığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yapay zeka destekli analitik modellerimiz sayesinde satış verilerini analiz ederek talep tahminlerini daha net hale getiriyoruz. Bu sayede stok yönetimini daha verimli hale getiriyoruz. Dijitalleşme trendlerini yakından takip ederek üretim tesislerimizde otomasyona yatırım yapıyoruz. Yapay zeka destekli otomasyon, tekrarlayan görevleri üstlenerek insan kaynağının daha stratejik işlere odaklanmasına da fırsat veriyor. Gebze fabrikamızın alt yapısına özel hazırlanan geçen yıl devreye aldığımız 20 otonom mobil robot ham madde ve ambalaj başta olmak üzere 2 bin 600 çeşit malzemeyi taşıyor. Bu uygulamamızı kısa bir süre önce Ankara’daki fabrikamıza da taşıdık ve 13 otonom robotu daha kullanmaya başladık."

Spor alanında sosyal çalışmalara devam ettiklerini belirten Kölükfakı, ana sponsoru oldukları Türkiye Milli Paralimpik Komitesi işbirliğiyle paralimpik sporcuların ilham veren mücadelelerini ve hikayelerini görünür kılmak amacıyla hazırladıkları "Yüreğiyle Yarışanlar" video serisinin milyonlarca kişiye ulaştığını ifade etti.