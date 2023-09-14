Ülkesini seven enerji verimliliği için çalışır

Özlem ERMİŞ BEYHAN

TÜSİAD ve Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM) “Türkiye’nin Sanayide Enerji Verimliliği Görünümü” projesini başlattı. Projenin tanıtıldığı toplantıda çevirimiçi bir konuşma yapan Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Dr. Fatih Birol enerji verimliliğinin yenilenebilir enerji yatırımlarının da üzerinde bir getirisi olduğunu anlattı.

Birol, 2 yıl önce dünyada satılan her 25 otomobilden birinin elektrikli olduğu, bu yıl ise her 5 otomobilden birinin elektrikli hale geldiği bilgisini paylaştı. Birol, geçen yıl dünyada enerji verimliliği artışının yüzde 2 seviyesinde gerçekleştiğini, bu yıl hedefi yüzde 4 artışa çıkarmak için çalışma yapıldığını da ekledi.

Birol şöyle devam etti: “Bir yenilenebilir enerji yatırımı yapıldığında, açılış olur, kurdele kesilir. Ama enerji verimliliği için çalışma yaptığınızda bir açılış yapılmaz, o nedenle böyle bir cazibesi yoktur. Oysa enerji verimliliği muazzam bir gelir kaynağı. Ülkesini seven, ekonomisini, ülke güvenliğini korumak isteyen karar vericilerin enerji verimliliği için çalışması gerekir. Sanayide enerji verimliliği için motorlar ve klima sistemleri ilk adım olabilir.”

Uluslararası referanslarla kıyas

Sanayinin enerji verimliliği potansiyelinin en üst düzeyde pratiğe aktarılmasına katkı sağlamak amacıyla başlatılan “Türkiye’nin Sanayide Enerji Verimliliği Görünümü” projesi ile enerji verimliliği konusunda farkındalığın en üst seviyeye çıkarılması, enerji verimliliği ve tasarrufu potansiyelinin uluslararası referanslarla kıyaslanarak ortaya konulması, bu sürece hazırlanacak rehberlerle katkı sağlanması hedefleniyor. Etkinliğin açılış bölümünde konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan enerji verimliliğinin şahsen çok sahiplendiği, önemsediği bir konu olduğunu vurgulayarak söze başladı.

Turan, şöyle devam etti: “TÜSİAD olarak enerjiyi daha akılcı, pratik ve inovatif yöntemlerle kullanarak daha az tüketen, tasarımdan üretime tüm değer zincirinde verimliliği artıran ve buna uyumlu olarak tüketici alışkanlıklarının değişimini teşvik eden kültürel bir dönüşümün kritik önemde olduğuna inanıyoruz. Bu dönüşümü hayata geçirmek içinse enerji verimliliğinin değer zincirindeki tüm aktörlerin öncelikli gündemi olmasına, bir enerji verimliliği seferberliğine ihtiyacımız var. Bu anlayışla, TÜSİAD ve Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi’nin işbirliğinde “Türkiye’nin Sanayide Enerji Verimliliği Görünümü” projesini hayata geçirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.”

Bir seferberlik gerek

Toplantıda konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği Yuvarlak Masası Başkanı Cevdet Alemdar projeyle ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi: İklim değişikliğinin giderek derinleşen etkileri ve küresel gelişmelerin yol açtığı enerji arz güvenliği riskleri nedeniyle sürdürülebilir enerji sistemleri daha kritik hale geliyor. TÜSİAD olarak iklim değişikliği ile mücadelede temiz enerjiye geçişe büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda enerji verimliliği alanındaki gelişmelerin en önemli çözüm araçlarından biri olduğuna ve bir enerji verimliliği seferberliğinin gerekliliğine inanıyoruz.