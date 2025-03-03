Uludağ Enerji 2025’te 6.3 milyar TL yatırım yapacak

Ferit PARLAK

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ) Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu, 2011 yılından buyana verimliliği artır­mak ve kayıp/kaçak oranını düşür­mek adına 800 milyon dolarlık ya­tırım yaptıklarına dikkat çekerek, “2025 yılında ise 5 milyar liralık yeni yatırım yapacağız. Bakım için ise 1.3 milyar liralık kaynak ayır­dık. 2025 yılı yatırım büyüklüğü­müz toplamda 6.3 milyar lira ola­cak.” Dedi.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerini kapsayan ve 5.5 mil­yon kişilik nüfusun bulunduğu ala­na elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ Elektrik A.Ş, yüzde 6.39 olarak belirlenen kayıp kaçak he­defini de yüzde 5’e çekti. Gençoğlu, 24 saat online izleme ile arızala­ra uzaktan müdahaleyi sağlayacak bir sistem kuracaklarını belirtir­ken, mevcut faaliyetleriyle kesinti sürelerini minimuma indirdikle­rini vurguladı.

Adalar için 800 milyon liralık yatırım

Adalarda enerji tüketimini art­tığına ve enerjinin denizaltı kab­losu ile verildiğine vurgu yapan Gençoğlu, “Önümüzdeki dönem Gökçeada’nın kablosunu yenileye­ceğiz. Bunun için 800 milyon TL harcayacağız. Enerji tüketimi art­tığı için kabloları güçlendireceğiz. Önemli olan adaların elektriksiz kalmaması. Gökçeada, Bozcaada, Avşa, Marmara Adası için çalışma­lara başladık” şeklinde konuştu.

İzmir’de yaşanan ve iki kişinin hayatını kaybetmesine yol açan elektrik kaçağı faciasına ve ardın­dan İstanbul’da iki elektrik dire­ğindeki kaçak kaynaklı yaşanan olaylara da değinen Gençoğlu, araç arkasına takılan sistem aracılığıy­la, elektrik direkleri başta olmak üzere elektrik kaçaklarını tespit edeceklerini söyledi. Gençoğlu, bu amaçla bir ABD’li şirketi ürettiği cihazın 6 günlüğüne Türkiye’ye ge­tirileceğini ifade etti.

Ormanlarda yangın riski düşürmek için 2.8 milyarlık yatırım

Ormanlardan geçen bağlantı hatları ve riskleri ile ilgili bilgiler de veren Gençoğlu, “Buralardaki eskiyen şebekeler, problemli hat­lar yenilenmezse çok büyük yan­gın riski oluşturuyor. Son yıllarda bu tarz afetlerde yaşadık ülkece. Şimdi orman bölgelerindeki özel­likle Gelibolu, Lapseki gibi yerler­deki hatları yenilemek için 2.8 mil­yar liralık bir kaynak ayırdık” dedi.

Yeni hatların yüzde 80’i yeraltından yapılacak

Gençoğlu, “Ormanlardaki hat­ları ya yer altından yapacağız, ya da ağaç direkli halatları, galvanizli çelik direkli halatlarla değiştirece­ğiz. Yeni yatırımların yüzde 80’ini yeraltına yapıyoruz. Uludağ böl­gesinde hatların yenilenmesi için geçtiğimiz yıl 60 milyon liralık ya­tırım yaptık. Oteller bölgesine ka­dar yeraltı kablo çektik, yedekli bir şekilde besleniyor yani kesinti ol­ma ihtimali yok” şeklinde konuştu.

Türkiye’deki toplam kayıp-ka­çak oranı ile ilgili görüşlerini de ifade eden Gençoğlu, “Kayıp-ka­çak oranı 2023 verileriyle yüz­de 11.02’lere kadar düştü. 2011’de başladığımız nokta yüzde18.03. Sonuçta bu toplam bir kamu kaybı, orada da ilk özelleştirmenin başın­dan bu yana toplam kamu kazancı her yıl 3 milyar dolar seviyesinde. Bu bütün şirketlerin başarısı. Böl­gemizde şu anda yıllık toplam 700 milyon kilovatsaat kayıp-kaçak var. Bunun 500 milyon kilovatsa­atinin teknik kayıp, geri kalan kıs­mın ise kaçak kullanım olduğunu görüyoruz. 200 milyon kilovatsa­atlik kaçağın hepsini yakalamak için uğraşıyoruz ama bazıları çok zor oluyor hepsini tespit etmemiz mümkün olmuyor. Buradaki he­defimiz kısa sürede 50 milyon ki­lovatsaatlik kaçak kullanımı daha önlemek” diye konuştu.

Yatırımlar sayesinde kamu her yıl ek 3 milyar dolar kazanıyor

Gençoğlu, “21 elektrik dağıtım şirketi arasında en zorlayıcı hedefe sahip olan şirketiz. EPDK’nın bize vermiş olduğu hedef yüzde 6.28. Şu an fiilen yüzde 5 seviyelerindeyiz. Hedefin ne kadar altında olursanız şirketin ve kamunun o kadar menfaatine oluyor” dedi.

Temiz enerji kaynakları için de yatırımlar yapıyoruz

Gençoğlu, “Güney Marmara Bölgesi gelişen sanayisi ve her geçen gün artan nüfusuyla Türkiye’nin öne çıkan alanlarından biridir. Bu durum, her yıl enerji talebinde artışa sebep olmaktadır. Bölgemiz rüzgar ve güneş santralleri için de son derece elverişli bir iklime sahip olduğundan yenilenebilir enerji yatırımları hızla artmaktadır. Artan enerji talebinin karşılanabilmesi ve temiz enerji kaynaklarının şebekeye dahil edilmesi adına da yatırımlar gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.