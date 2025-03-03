Uludağ Enerji 2025’te 6.3 milyar TL yatırım yapacak
Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerini kapsayan alana elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ Elektrik, 2025’te 6.3 milyar TL yatırım yapmayı hedefliyor. UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu, enerjide verimlilik adına bugüne dek 800 milyon dolar yatırım yaptıklarını söyledi.
Ferit PARLAK
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ) Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu, 2011 yılından buyana verimliliği artırmak ve kayıp/kaçak oranını düşürmek adına 800 milyon dolarlık yatırım yaptıklarına dikkat çekerek, “2025 yılında ise 5 milyar liralık yeni yatırım yapacağız. Bakım için ise 1.3 milyar liralık kaynak ayırdık. 2025 yılı yatırım büyüklüğümüz toplamda 6.3 milyar lira olacak.” Dedi.
Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerini kapsayan ve 5.5 milyon kişilik nüfusun bulunduğu alana elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ Elektrik A.Ş, yüzde 6.39 olarak belirlenen kayıp kaçak hedefini de yüzde 5’e çekti. Gençoğlu, 24 saat online izleme ile arızalara uzaktan müdahaleyi sağlayacak bir sistem kuracaklarını belirtirken, mevcut faaliyetleriyle kesinti sürelerini minimuma indirdiklerini vurguladı.
Adalar için 800 milyon liralık yatırım
Adalarda enerji tüketimini arttığına ve enerjinin denizaltı kablosu ile verildiğine vurgu yapan Gençoğlu, “Önümüzdeki dönem Gökçeada’nın kablosunu yenileyeceğiz. Bunun için 800 milyon TL harcayacağız. Enerji tüketimi arttığı için kabloları güçlendireceğiz. Önemli olan adaların elektriksiz kalmaması. Gökçeada, Bozcaada, Avşa, Marmara Adası için çalışmalara başladık” şeklinde konuştu.
İzmir’de yaşanan ve iki kişinin hayatını kaybetmesine yol açan elektrik kaçağı faciasına ve ardından İstanbul’da iki elektrik direğindeki kaçak kaynaklı yaşanan olaylara da değinen Gençoğlu, araç arkasına takılan sistem aracılığıyla, elektrik direkleri başta olmak üzere elektrik kaçaklarını tespit edeceklerini söyledi. Gençoğlu, bu amaçla bir ABD’li şirketi ürettiği cihazın 6 günlüğüne Türkiye’ye getirileceğini ifade etti.
Ormanlarda yangın riski düşürmek için 2.8 milyarlık yatırım
Ormanlardan geçen bağlantı hatları ve riskleri ile ilgili bilgiler de veren Gençoğlu, “Buralardaki eskiyen şebekeler, problemli hatlar yenilenmezse çok büyük yangın riski oluşturuyor. Son yıllarda bu tarz afetlerde yaşadık ülkece. Şimdi orman bölgelerindeki özellikle Gelibolu, Lapseki gibi yerlerdeki hatları yenilemek için 2.8 milyar liralık bir kaynak ayırdık” dedi.
Yeni hatların yüzde 80’i yeraltından yapılacak
Gençoğlu, “Ormanlardaki hatları ya yer altından yapacağız, ya da ağaç direkli halatları, galvanizli çelik direkli halatlarla değiştireceğiz. Yeni yatırımların yüzde 80’ini yeraltına yapıyoruz. Uludağ bölgesinde hatların yenilenmesi için geçtiğimiz yıl 60 milyon liralık yatırım yaptık. Oteller bölgesine kadar yeraltı kablo çektik, yedekli bir şekilde besleniyor yani kesinti olma ihtimali yok” şeklinde konuştu.
Türkiye’deki toplam kayıp-kaçak oranı ile ilgili görüşlerini de ifade eden Gençoğlu, “Kayıp-kaçak oranı 2023 verileriyle yüzde 11.02’lere kadar düştü. 2011’de başladığımız nokta yüzde18.03. Sonuçta bu toplam bir kamu kaybı, orada da ilk özelleştirmenin başından bu yana toplam kamu kazancı her yıl 3 milyar dolar seviyesinde. Bu bütün şirketlerin başarısı. Bölgemizde şu anda yıllık toplam 700 milyon kilovatsaat kayıp-kaçak var. Bunun 500 milyon kilovatsaatinin teknik kayıp, geri kalan kısmın ise kaçak kullanım olduğunu görüyoruz. 200 milyon kilovatsaatlik kaçağın hepsini yakalamak için uğraşıyoruz ama bazıları çok zor oluyor hepsini tespit etmemiz mümkün olmuyor. Buradaki hedefimiz kısa sürede 50 milyon kilovatsaatlik kaçak kullanımı daha önlemek” diye konuştu.
Yatırımlar sayesinde kamu her yıl ek 3 milyar dolar kazanıyor
Gençoğlu, “21 elektrik dağıtım şirketi arasında en zorlayıcı hedefe sahip olan şirketiz. EPDK’nın bize vermiş olduğu hedef yüzde 6.28. Şu an fiilen yüzde 5 seviyelerindeyiz. Hedefin ne kadar altında olursanız şirketin ve kamunun o kadar menfaatine oluyor” dedi.
Temiz enerji kaynakları için de yatırımlar yapıyoruz
Gençoğlu, “Güney Marmara Bölgesi gelişen sanayisi ve her geçen gün artan nüfusuyla Türkiye’nin öne çıkan alanlarından biridir. Bu durum, her yıl enerji talebinde artışa sebep olmaktadır. Bölgemiz rüzgar ve güneş santralleri için de son derece elverişli bir iklime sahip olduğundan yenilenebilir enerji yatırımları hızla artmaktadır. Artan enerji talebinin karşılanabilmesi ve temiz enerji kaynaklarının şebekeye dahil edilmesi adına da yatırımlar gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.