Ulusal İKS Eğitmenleri Konferansı 16’ncı kez yapıldı

13 Temmuz 2020

HALİM ASLAN-İSTANBUL

Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV) tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen, Ulusal İklimlendirme-Soğutma (İKS) Eğitmenleri Konferansı ‘İklimlendirme’ konu başlığıyla 16. kez yapıldı. Online olarak yapılan konferansa, Türkiye’nin farklı illerinden 36 eğitmen katıldı. Konferans kapsamında, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’nin (TTMD) platform desteği ve sektörün önde gelen firmalarından; Daikin Türkiye, Ercan Teknik, Friterm ve Systemair HSK’nın sponsorluklarında üç gün süren çeşitli oturumlar düzenlendi. İklimlendirme konusunun işlendiği konferansın ilk gününde eğitmenler, Ercan Teknik Genel Müdürü Armen Hüsüman’ın anlatımıyla Soğutma Sistemlerinde Uzaktan İzleme ve Enerji Tasarrufu oturumlarına katıldılar. Bu oturumda katılımcılara; soğutma tesislerinin nasıl sınıflandırılacağı, uzaktan izleme ve yönetim metotları, mobil tesisler için uzaktan izleme yöntemleri anlatıldı.

Konferansın ikinci oturumuda, Friterm Yurtiçi İş Geliştirme Müdürü Hayati Can’ın anlatımıyla, Soğuk ve Donmuş Muhafaza Tesislerinde Enerji Verimliliği sunumu yapıldı. Katılımcılar, soğuk depoculuk ve muhafaza şekilleri, elektrik kontrol ve kumanda panosu, hava hızının soğutma üzerindeki etkisi, hava sirkülasyonunun önemi, ürünün sarılması ve paketlenmesinin etkisi konularında bilgi sahibi oldular. Konferansın ikinci gününde ise; Daikin Türkiye Endüstriyel Soğutma Satış Yöneticisi Dorukhan Akıncılar’ın anlatımıyla, Endüstriyel Soğutma Uygulamaları’nda; şoklama, donmuş muhafaza, taze muhafaza, serin muhafaza ve gıda işleme alanları, soğutma yükü, AB F-Gaz regülasyonu konuları anlatıldı.

İkinci oturumda ayrıca Daikin Türkiye’den Teknik Departman Müdürü ve ISKAV Eğitim ve Laboratuvar Komisyonu Başkanı Turgay Yay, Pandemi Sonrası Tesisat başlığında; virüs hangi boyutlarda, hangi sıcaklık aralığında yaşar, ortam nemiyle ilişkisi nasıldır, dezenfeksiyon için özellikle termik dezenfeksiyonda gerekli koşullar nelerdir, farklı koşullarda ömrü nedir gibi konularında sunum gerçekleştirdi.

Programın üçüncü ve son gününde ise Systemair HSK Üretim Şefi Tolga Erden önderliğinde, sanal teknik gezi sponsorluğunda, Dilovası’nda yer alan fabrikalarının tanıtımı gerçekleştirilerek, üretimdeki son teknolojik gelişmeler ve uygulama yöntemleri eğitmenlerle paylaşıldı. Sanal fabrika turunun ardından, Systemair HSK Arge ve Kalite Müdürü Merve Selviboy’un; Klima Santralleri ve Ecodesign Yönetmelikleri oturumu ile devam edildi. Bu oturumda,klima santralleri, ErP, ecodesign kriterleri gibi konu başlıkları ele alınarak eğitmenlerle paylaşıldı.