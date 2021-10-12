Ulusal Siber Kalkan Tatbikatı başladı

Sağlıktan eğitime, enerjiden bankacılığa, yayıncılıktan su yönetimine kadar 36 kurum ve kuruluştan siber güvenlik takımı Ulusal Siber Kalkan Tatbikatı 2021’de yeteneklerini sergileyecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) düzenlenen Ulusal Siber Kalkan 2021 Tatbikatı'nın açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, teknolojideki yeniliklerle iletişim ve bilişim çağının hayli gelişmiş bir safhasının yaşandığını söyledi.

Haberleşme sektörüne 2003-2021 döneminde 92 milyar lira yatırım yapıldığı bilgisini veren Karaismailoğlu, "Büyük bir memnuniyetle ifade etmeliyim ki dünyanın dev ekonomilerini sarsan zorlu salgın dönemine rağmen ülkemizin telekom ve mobil işletmecilerinin toplam yatırım miktarı bir önceki yıla göre yüzde 27,3 artışla 2020'de yaklaşık 13 milyar lira olarak gerçekleşti. Bakanlık olarak bu yatırımların önünü açacağımıza ve hızlandırmaya devam edeceğimize emin olabilirsiniz." dedi.

İletişim altyapısının ve hizmetlerin geliştirilmesini hiçbir zaman tek başına yeterli görmediklerini vurgulayan Karaismailoğlu, bu hizmetlerin geliştiği hızda coğrafyada da yayılmasının ve tüm vatandaşların yararlanabilmesinin önem taşıdığını dile getirdi.

"Siber güvenlik artık bir milli güvenlik meselesidir"

Siber güvenliğin artık bir milli güvenlik meselesi olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, uluslararası araştırmalara göre, siber saldırılardan kaynaklanan kayıpların maliyetinin 2021'de dünya genelinde 6 trilyon doları bulacağının öngörüldüğünü, bu nedenle ulusal siber güvenliğin sağlanmasının herkesin öncelikli gündemi olduğunu anlattı.

Karaismailoğlu, siber güvenlik alanındaki tedbirler ve yapılan çalışmalar sonucu bugüne kadar ülke nezdinde önemli ve kalıcı bir zarar oluşmadığını aktardı.

Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen KASIRGA, AVCI ve AZAD uygulamalarıyla son 4 yılda Türkiye'yi hedef alan yüz binlerce saldırıyı engellediklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, siber güvenlik alanında yerli ve milli yazılımların geliştirilmesinin vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

2035'e kadar dünya ekonomisine 4 trilyon dolar katkı yapması ve 23 milyon istihdam oluşturması beklenen 5G için kritik öneme sahip fiber altyapı yaygınlığının artırılması için de yatırımlara devam ettiklerini kaydeden Karaismailoğlu, bunun için işletmecilerin, üretici firmaların ve diğer sektör paydaşlarının görüşlerini aldıklarını anlattı.