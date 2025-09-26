Uluslararası 4. Bursa Gastronomi Festivali başladı!

Gastronominin kalbi Bursa’da atmaya başla­dı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından “Rota Yeniden Oluşturuluyor” teması ile 28 Eylül 2025 tarihine kadar Merinos Parkı’nda dü­zenlenecek olan Uluslararası 4. Bursa Gastronomi Festivali’; kentin tescilli lezzetlerini dünyaya tanı­tarak gastronomi markasını ulusal ve uluslararası düzeyde güçlendirmeyi, yerel üreticiyi, şefleri, za­naatkârları ve sanatçıları destekleyerek ekono­mik değer yaratmayı hedefliyor.

Bursa’nın 8500 yıllık tarihi, adeta bir açık ha­va müzesini andıran somut ve somut olmayan kültürel ve turistik değerlerinin yanı sıra kök­lü gastronomisi ve mutfak kültürüne dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Musta­fa Bozbey, “Rota Yeniden Oluşturuluyor” mottosuyla geçmişten geleceğe uzanan yeni bir mutfak yolculuğunu, Uluslara­rası 4. Bursa Gastronomi Festivali ile başlatacaklarını vurguluyor.

Üç gün boyunca Merinos Parkı başta olmak üzere tarihi han­lardan ilçelere, kentin dört bir yanında hayat bula­cak festivalin Bur­sa’nın köklü mut­fak kültürünü, zanaatkârlık geleneğini ve üretici gücünü; sanat, tasarım ve kültürle buluşturarak çok yönlü bir gastronomi kimliği sunacağına deği­nen Bozbey, “Gastro ekonomi ve tarım, sosyal gast­ronomi, kültür-sanat ve gastro turizm ekseninde gerçekleşecek festivalimiz; yalnızca şehir merke­zinde değil, Mudanya’dan Karacabey’e, İznik’ten Orhaneli’ye kadar tüm ilçelere yayılarak Bursa’yı dünya gastronomi sahnesine taşıyacak” ifadeleri ile hedefe dikkat çekiyor.

Festival öncesi köy yollarında…

Başkan Bozbey, festivalin Bursa’nın gastronomi alanındaki marka değerini yükseltecek, yerel üre­ticilerin ve işletmelerin görünürlüğünü artıracak ve ziyaretçilere kaliteli bir gastronomi deneyimi sunacak farklı etkinliklere sahne olacağına şu ifa­delerle dikkat çekiyor:

“Bu yıl, gastronominin yalnızca damakta değil; kültürde, sinemada ve anlatıda da iz bıraktığını ortaya koyan film, açık hava gösterimleri, yönet­men-yapımcı katılımlı sohbetlere de yer veriyoruz. İstanbul, İzmir, Antalya, Hatay ve Bursa’daki 5 gast­ronomi okulundan öğrenciler ve akademisyenler, festival öncesinde köylerde saha çalışması yapa­cak.

Kaybolmaya yüz tutmuş yemeklerin keşfi ve envanter çalışması, festivalde öğrenciler tarafın­dan sunulacak. Kentimizin yaşam kültürünü yan­sıtan Gezek programı da bu yıl festivalimize eşlik edecek. Festival kapsamında başlattığımız, “Bursa Lezzet Durağı” projesiyle şehrin gastronomi mira­sını korumak amacıyla, özgün lezzetlerimizi belirli kriterlerle değerlendirecek bir kurul oluşturduk. Kriterlere uygun hizmet sunan işletmelere de ‘Gü­venilirlik Sertifikası’ vereceğiz”.

Üç gastronomi rotası!

Festival öncesinde “Geleneksel Bursa Mutfağı”, “Ovadan Denize Bursa” ve “Topraktan Tabağa Bur­sa” isimleri ile üç gastronomi rotası oluşturuldu. Bu kapsamda Bursa lezzetleri keşfedilecek; geleceğe ışık tutacak ve yeni rotalara yol açacak program ile Bursa’ya özgü lezzetler tadımlanacak.

Lezzetler sahneye çıkıyor: Onlarca gastro sahne!

Konuk şeflerin ve gastronomi tutkunlarının katılımıyla gerçekle­şecek kortej yürüyüşü ve dostluk çor­bası ikramı ile başlayacak festival; ‘Bur­sa Lezzet Durağı’ projesi tanıtımı, ‘Rotam Bursa Lezzetleri Ulusal Fotoğraf Yarışması’ ödül töreni ve ‘Tescilden Tabağa Bursa Gast­ronomisi’ kitabı tanıtımıyla devam edecek.

Yerli ve yabancı şeflerin gastro sahneleri ve Bursa’ya özgü ürünlerle yaratılan lezzetlerin su­numu, üç gün boyunca ziyaretçilerin beğenisi­ne sunulacak. Maria Ekmekcioğlu, Cüneyt Asan, Yunus Emre Akkor, Rafet İnce, Doğa Çitçi, Yaren Çapar, Memet Özer, Murat Özipek, Gökhan Çilak, Eyüp Kemal Sevinç ve Rıza Sönmez gibi tanınan birçok şef, Bursalı şeflerle birlikte sahne alarak; ‘Keles Kuzusu’ndan ‘Kestane Şekeri’ne, ‘Gürsu Bamyası’ndan ‘Gedelek Turşusu’na, ‘İnegöl Köfte­si’nden ‘Tahinli Pide’ ve ‘Cevizli Lokum’a kadar bir­çok lezzeti sahnede hazırlayacak.

3 gün boyunca tüm detayları ile Bursa Gastronomisi konuşulacak

Festival, panel/söyleşiler açısından da ol­dukça zengin bir içeriğe sahip. Gastronomi alanında birçok akademisyen, şef, sektör profesyoneli, gazeteci, STK temsilcisinin konuşmacı olarak katılacağı panel, söy­leşi ve oturumlarda; Bursa Gastrono­misi tüm detayları ile ele alınacak. İlk gün, İletişim Stratejisti ve Gastrono­mi Yazarı Zeynep Kakınç mode­ratörlüğünde gerçekleşecek “Bursa’nın Gastronomi Viz­yonu” oturumunun ko­nuğu, Bursa Büyükşe­hir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey olacak.

Coğrafi işaretler zirvesi!

Üretici, akademi ve sektör buluş­ması olan Coğrafi İşaretler Zirvesi, konuyu birçok yönü ile ele alacak. Fes­tivalin ilk günü Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan zir­vede, “Coğrafi İşaretler: Kavramsal Çerçeve, Avrupa Birliği ve Türkiye Uygulamaları”, “Coğrafi İşaretlerde Tescil ve Başvuru Süreçleri”, “Coğrafi İşaretlerde Yönetişim”, “Coğrafi İşaretlerde Denetim”, “Coğrafi İşaretler ve Kırsal Kalkınma” ve “Coğrafi İşaretlerde Bursa’nın Yeri ve Geleceği” başlıkları konuşulacak.

Kardeş sofralar Bursa’da buluşacak!

Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Uk­rayna, Belarus, Tata­ristan, Çin Halk Cumhu­riyeti, Endonezya, Moldova gibi ülkelerden katılımla ger­çekleştirilecek olan “Kardeş Sofralar Bursa’da buluşu­yor” etkinliği, gastronomi açısından kıymeti kadar diplomasi ve kültür bakı­mından da dikkat çekecek.

Kadının gücü!

Mutfak Dostları Derneği iş birliği ile gerçekleştirilecek olan “Kadının Gü­cü: Mutfağın Değişen Dengeleri” paneli ile kadın şeflerin görünür­lüğü ve ilham verici deneyimleri paylaşılacak. Yine, “Gastrono­mi Kültürü, Sanat ve Zanaat”, “Yeme-İçme Kültüründeki Gelişmenin Gastronomi Sek­törüne Etkileri”, “Gastrono­mi Diplo masisi: Sofradan Kültürel Markaya”, “Türki­ye’de Zeytin ve Zeytinci­liğin Durumu; Marmara Zeytinciliği”, “Tarımda Kaynak Kullanımı; Su ve Toprak Sağlığı İçin Adımlar”, “Kooperatif­lerden Kent Sofrala­rına: Kadın Emeğinin Gastronomideki Yeri”, “Bursa’nın Turizm ve Gastronomi Geleceği”, “Bursa Gastronomisin­de Yeni Vizyon” da üç gün boyunca düzenle­necek onlarca panelden sadece birkaçı.

Dopdolu üç gün!

Bursa’nın Cantık, Tahinli Pide, Cevizli Lokum, Gedelek Turşusu, Süt Helvası gibi yerel lezzetleri üzerine gerçek­leştirilecek atölyelere ziyaretçiler de katılım sağlayabilecek. Kadın koope­ratiflerinin de etkin rol alacağı birçok atölyede, ustalar yerel lezzetleri baş­tan yaratacak. Kentin Gezek kültürü, Bursa Dostluk- Gezek Musîki Der­neği katkıları ile festivalde de hayat bulacak. Farklı sahne ve mekânlarda düzenle­necek yemek sunum­ları, gastro sahneler, defile, yarışma­lar, atölyeler, film gösterimleri ve konserlerle ziyaretçiler dopdolu ve eğlence­li üç güne tanıklık edecek.