Uluslararası 4. Bursa Gastronomi Festivali başladı!
Uluslararası 4. Bursa Gastronomi Festivali, “Rota Yeniden Oluşturuluyor” teması ile kapıların ziyaretçilere açtı. Üç gün boyunca üreticiler, şefler, sanatçılar ve lezzet tutkunlarını buluşturacak olan Festival, gastro sahnelerden panellere, atölyelerden konserlere kadar zengin programı ile sektör profesyonellerini bir araya getirecek.
Gastronominin kalbi Bursa’da atmaya başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından “Rota Yeniden Oluşturuluyor” teması ile 28 Eylül 2025 tarihine kadar Merinos Parkı’nda düzenlenecek olan Uluslararası 4. Bursa Gastronomi Festivali’; kentin tescilli lezzetlerini dünyaya tanıtarak gastronomi markasını ulusal ve uluslararası düzeyde güçlendirmeyi, yerel üreticiyi, şefleri, zanaatkârları ve sanatçıları destekleyerek ekonomik değer yaratmayı hedefliyor.
Bursa’nın 8500 yıllık tarihi, adeta bir açık hava müzesini andıran somut ve somut olmayan kültürel ve turistik değerlerinin yanı sıra köklü gastronomisi ve mutfak kültürüne dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Rota Yeniden Oluşturuluyor” mottosuyla geçmişten geleceğe uzanan yeni bir mutfak yolculuğunu, Uluslararası 4. Bursa Gastronomi Festivali ile başlatacaklarını vurguluyor.
Üç gün boyunca Merinos Parkı başta olmak üzere tarihi hanlardan ilçelere, kentin dört bir yanında hayat bulacak festivalin Bursa’nın köklü mutfak kültürünü, zanaatkârlık geleneğini ve üretici gücünü; sanat, tasarım ve kültürle buluşturarak çok yönlü bir gastronomi kimliği sunacağına değinen Bozbey, “Gastro ekonomi ve tarım, sosyal gastronomi, kültür-sanat ve gastro turizm ekseninde gerçekleşecek festivalimiz; yalnızca şehir merkezinde değil, Mudanya’dan Karacabey’e, İznik’ten Orhaneli’ye kadar tüm ilçelere yayılarak Bursa’yı dünya gastronomi sahnesine taşıyacak” ifadeleri ile hedefe dikkat çekiyor.
Festival öncesi köy yollarında…
Başkan Bozbey, festivalin Bursa’nın gastronomi alanındaki marka değerini yükseltecek, yerel üreticilerin ve işletmelerin görünürlüğünü artıracak ve ziyaretçilere kaliteli bir gastronomi deneyimi sunacak farklı etkinliklere sahne olacağına şu ifadelerle dikkat çekiyor:
“Bu yıl, gastronominin yalnızca damakta değil; kültürde, sinemada ve anlatıda da iz bıraktığını ortaya koyan film, açık hava gösterimleri, yönetmen-yapımcı katılımlı sohbetlere de yer veriyoruz. İstanbul, İzmir, Antalya, Hatay ve Bursa’daki 5 gastronomi okulundan öğrenciler ve akademisyenler, festival öncesinde köylerde saha çalışması yapacak.
Kaybolmaya yüz tutmuş yemeklerin keşfi ve envanter çalışması, festivalde öğrenciler tarafından sunulacak. Kentimizin yaşam kültürünü yansıtan Gezek programı da bu yıl festivalimize eşlik edecek. Festival kapsamında başlattığımız, “Bursa Lezzet Durağı” projesiyle şehrin gastronomi mirasını korumak amacıyla, özgün lezzetlerimizi belirli kriterlerle değerlendirecek bir kurul oluşturduk. Kriterlere uygun hizmet sunan işletmelere de ‘Güvenilirlik Sertifikası’ vereceğiz”.
Üç gastronomi rotası!
Festival öncesinde “Geleneksel Bursa Mutfağı”, “Ovadan Denize Bursa” ve “Topraktan Tabağa Bursa” isimleri ile üç gastronomi rotası oluşturuldu. Bu kapsamda Bursa lezzetleri keşfedilecek; geleceğe ışık tutacak ve yeni rotalara yol açacak program ile Bursa’ya özgü lezzetler tadımlanacak.
Lezzetler sahneye çıkıyor: Onlarca gastro sahne!
Konuk şeflerin ve gastronomi tutkunlarının katılımıyla gerçekleşecek kortej yürüyüşü ve dostluk çorbası ikramı ile başlayacak festival; ‘Bursa Lezzet Durağı’ projesi tanıtımı, ‘Rotam Bursa Lezzetleri Ulusal Fotoğraf Yarışması’ ödül töreni ve ‘Tescilden Tabağa Bursa Gastronomisi’ kitabı tanıtımıyla devam edecek.
Yerli ve yabancı şeflerin gastro sahneleri ve Bursa’ya özgü ürünlerle yaratılan lezzetlerin sunumu, üç gün boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Maria Ekmekcioğlu, Cüneyt Asan, Yunus Emre Akkor, Rafet İnce, Doğa Çitçi, Yaren Çapar, Memet Özer, Murat Özipek, Gökhan Çilak, Eyüp Kemal Sevinç ve Rıza Sönmez gibi tanınan birçok şef, Bursalı şeflerle birlikte sahne alarak; ‘Keles Kuzusu’ndan ‘Kestane Şekeri’ne, ‘Gürsu Bamyası’ndan ‘Gedelek Turşusu’na, ‘İnegöl Köftesi’nden ‘Tahinli Pide’ ve ‘Cevizli Lokum’a kadar birçok lezzeti sahnede hazırlayacak.
3 gün boyunca tüm detayları ile Bursa Gastronomisi konuşulacak
Festival, panel/söyleşiler açısından da oldukça zengin bir içeriğe sahip. Gastronomi alanında birçok akademisyen, şef, sektör profesyoneli, gazeteci, STK temsilcisinin konuşmacı olarak katılacağı panel, söyleşi ve oturumlarda; Bursa Gastronomisi tüm detayları ile ele alınacak. İlk gün, İletişim Stratejisti ve Gastronomi Yazarı Zeynep Kakınç moderatörlüğünde gerçekleşecek “Bursa’nın Gastronomi Vizyonu” oturumunun konuğu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey olacak.
Coğrafi işaretler zirvesi!
Üretici, akademi ve sektör buluşması olan Coğrafi İşaretler Zirvesi, konuyu birçok yönü ile ele alacak. Festivalin ilk günü Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan zirvede, “Coğrafi İşaretler: Kavramsal Çerçeve, Avrupa Birliği ve Türkiye Uygulamaları”, “Coğrafi İşaretlerde Tescil ve Başvuru Süreçleri”, “Coğrafi İşaretlerde Yönetişim”, “Coğrafi İşaretlerde Denetim”, “Coğrafi İşaretler ve Kırsal Kalkınma” ve “Coğrafi İşaretlerde Bursa’nın Yeri ve Geleceği” başlıkları konuşulacak.
Kardeş sofralar Bursa’da buluşacak!
Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ukrayna, Belarus, Tataristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Moldova gibi ülkelerden katılımla gerçekleştirilecek olan “Kardeş Sofralar Bursa’da buluşuyor” etkinliği, gastronomi açısından kıymeti kadar diplomasi ve kültür bakımından da dikkat çekecek.
Kadının gücü!
Mutfak Dostları Derneği iş birliği ile gerçekleştirilecek olan “Kadının Gücü: Mutfağın Değişen Dengeleri” paneli ile kadın şeflerin görünürlüğü ve ilham verici deneyimleri paylaşılacak. Yine, “Gastronomi Kültürü, Sanat ve Zanaat”, “Yeme-İçme Kültüründeki Gelişmenin Gastronomi Sektörüne Etkileri”, “Gastronomi Diplo masisi: Sofradan Kültürel Markaya”, “Türkiye’de Zeytin ve Zeytinciliğin Durumu; Marmara Zeytinciliği”, “Tarımda Kaynak Kullanımı; Su ve Toprak Sağlığı İçin Adımlar”, “Kooperatiflerden Kent Sofralarına: Kadın Emeğinin Gastronomideki Yeri”, “Bursa’nın Turizm ve Gastronomi Geleceği”, “Bursa Gastronomisinde Yeni Vizyon” da üç gün boyunca düzenlenecek onlarca panelden sadece birkaçı.
Dopdolu üç gün!
Bursa’nın Cantık, Tahinli Pide, Cevizli Lokum, Gedelek Turşusu, Süt Helvası gibi yerel lezzetleri üzerine gerçekleştirilecek atölyelere ziyaretçiler de katılım sağlayabilecek. Kadın kooperatiflerinin de etkin rol alacağı birçok atölyede, ustalar yerel lezzetleri baştan yaratacak. Kentin Gezek kültürü, Bursa Dostluk- Gezek Musîki Derneği katkıları ile festivalde de hayat bulacak. Farklı sahne ve mekânlarda düzenlenecek yemek sunumları, gastro sahneler, defile, yarışmalar, atölyeler, film gösterimleri ve konserlerle ziyaretçiler dopdolu ve eğlenceli üç güne tanıklık edecek.