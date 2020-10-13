Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı ertelendi

13 Ekim 2020

Hyve Group tarafından düzenlenen Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı - EMITT, tarih değişikliğine gitti.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, katılımcılar ve ziyaretçiler başta olmak üzere, yerli ve yabancı tüm paydaşların geri bildirimlerinin değerlendirilmesinin ardından daha verimli bir fuar gerçekleştirilmesi için 10-13 Şubat 2021’de düzenlenmesi planlanan 25. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm Fuarı – EMITT, 9-12 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

“Önceliğimiz fuarımızın verimli ve faydalı gerçekleştirilmesi”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyve Group Bölge Direktörü Kemal Ülgen, fuarın yerel ve uluslararası tüm paydaşlar için daha verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Ülgen, şöyle devam etti: “Daha önce 2022 yılına ertelediğimizi duyurduğumuz fuarımızın yeni tarihi 9-12 Şubat 2022 olarak belirlenmiştir. 9-12 Şubat 2022 tarihinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirmeyi planladığımız 25. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda, iş birliklerimizi her zaman olduğundan daha kapsamlı ve güçlü bir şekilde hayata geçirmeyi ve sizleri ağırlamayı heyecanla bekliyoruz. Bizlere verdiğiniz daimi destek için bir kez daha teşekkür ediyor, sizlere ve sevdiklerinize sağlıklı günler diliyoruz.”