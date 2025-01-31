“Uluslararası rekabetin yolu nitelikli insan kaynağından geçer”

Hamide HANGÜL

Argat, “Ancak bu karmaşık dönem sadece risk­lerle dolu değil; trendleri doğ­ru analiz ederek ve zamanında, doğru hamlelerle büyük fırsat­ları yakalamanın tam zamanı. Ülkemizin karşı karşıya olduğu en acil ekonomik sorun şüphesiz ki; enflasyonla mücadele ve bu itibarla istikrarın temini” dedi.

Dijital dönüşümün önemi

Gelecek dönem çalışma takvi­minde önceliklendirilmesi gere­ken konunun büyümenin kalitesi yani verimlilik olduğunu vurgu­layan Argat, “Bu çerçevede çö­züm; teknoloji üretimi ve kulla­nımı ve insan kaynağının etkin organizasyonunda yatıyor. Son verilere göre, yüksek teknolo­ji ürünlerinin imalat sanayii ih­racatımız içindeki yüzde 3.3’lük payı, bu alanda ciddi bir gelişme­ye ihtiyacımız olduğunun kanı­tı” vurgusu yaptı.

Türkiye’nin di­ğer gelişmekte olan ülkelerle kı­yaslandığında teknolojik gelişim açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Argat, “Ancak bu potansiyelin tam an­lamıyla hayata geçirilmesi için uzun vadeli yatırımcıları daha fazla teşvik etmemiz gerekiyor. Dijital dönüşüm, işletmelerin ve toplumun işleyiş biçimini kök­lü bir şekilde değiştirerek istih­dam ve girişimcilik alanlarında peyzajı yeniden şekillendiriyor. Aslında dijital dönüşümü tüm iş yapma kültüründe temelden bir değişikliğin habercisi olarak gör­memiz lazım” vurgusu yaptı.

“Yüksek vasıflı bireylere ihtiyacımız var”

“Uluslararası rekabette söz sahibi olabilecek nitelikli in­san kaynağı yetiştirmek önce­liklerimiz arasında yer almak durumunda” diyen Argat, şöy­le devam etti: “Bu doğrultuda, özellikle bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hızlandığı bir çağ­da, yüksek vasıflı bireylere ih­tiyacımız var. Bunun için önce­likle temel bilimler konusunda en nitelikli eğitimi vermeli tüm çocuklarımızın bu alanlardaki donanımından emin olmalıyız.

Ardından nitelikli doktoraya sa­hip bireylerin yetiştirilmesi, sa­dece akademik dünyaya değil, aynı zamanda sanayi, teknoloji ve inovasyon alanlarına da kat­kı sağlayacaktır. Hindistan, son yıllarda hızlı bir ekonomik bü­yüme göstererek dünya sahne­sinde önemli bir oyuncu haline geldi. Çin’in hızlı yükselişinin arkasında da nitelikli insan kay­nağına yaptığı yatırımların bü­yük bir etkisi var.”

“Yeni stratejiler belirlenmeli”

Esin Güral Argat, kısa vadede ‘ekonomik güvenlik’ çerçevesinde bir takım stratejiler belirlenmesi gerektiğine işaret etti. Argat, “Hızla değişen küresel dinamikler içinde, ekonomik güvenlik, ulusal ve uluslararası gündemleri şekillendiren en kritik kavramlardan biri haline geldi. Jeopolitik gerilimler, tedarik zinciri kesintileri ve teknolojik ilerlemeler ekonomilerin işleyişini dönüştürürken, ekonomik istikrarın sağlanması artık bir zorunluluk. Ekonomik güvenlik, belirsizlikler karşısında ülkelerin ayakta kalmasını ve vatandaşlarının refahını korumasını sağlayan sürdürülebilir büyüme ve dirençlilik için bir temel oluşturur” dedi.