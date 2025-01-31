“Uluslararası rekabetin yolu nitelikli insan kaynağından geçer”
Yazar Charles Dickens’in İki Şehrin Hikayesi romanını açtığı “Zamanın hem en iyisi hem en kötüsüydü” sözünün bugünü tanımladığını söyleyen Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı ve Gürok Grubu Başkan Vekili Esin Güral Argat, günümüz dünyasının daha öngörülemez ve düzensiz olduğunu belirtti.
Hamide HANGÜL
Argat, “Ancak bu karmaşık dönem sadece risklerle dolu değil; trendleri doğru analiz ederek ve zamanında, doğru hamlelerle büyük fırsatları yakalamanın tam zamanı. Ülkemizin karşı karşıya olduğu en acil ekonomik sorun şüphesiz ki; enflasyonla mücadele ve bu itibarla istikrarın temini” dedi.
Dijital dönüşümün önemi
Gelecek dönem çalışma takviminde önceliklendirilmesi gereken konunun büyümenin kalitesi yani verimlilik olduğunu vurgulayan Argat, “Bu çerçevede çözüm; teknoloji üretimi ve kullanımı ve insan kaynağının etkin organizasyonunda yatıyor. Son verilere göre, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayii ihracatımız içindeki yüzde 3.3’lük payı, bu alanda ciddi bir gelişmeye ihtiyacımız olduğunun kanıtı” vurgusu yaptı.
Türkiye’nin diğer gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında teknolojik gelişim açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Argat, “Ancak bu potansiyelin tam anlamıyla hayata geçirilmesi için uzun vadeli yatırımcıları daha fazla teşvik etmemiz gerekiyor. Dijital dönüşüm, işletmelerin ve toplumun işleyiş biçimini köklü bir şekilde değiştirerek istihdam ve girişimcilik alanlarında peyzajı yeniden şekillendiriyor. Aslında dijital dönüşümü tüm iş yapma kültüründe temelden bir değişikliğin habercisi olarak görmemiz lazım” vurgusu yaptı.
“Yüksek vasıflı bireylere ihtiyacımız var”
“Uluslararası rekabette söz sahibi olabilecek nitelikli insan kaynağı yetiştirmek önceliklerimiz arasında yer almak durumunda” diyen Argat, şöyle devam etti: “Bu doğrultuda, özellikle bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hızlandığı bir çağda, yüksek vasıflı bireylere ihtiyacımız var. Bunun için öncelikle temel bilimler konusunda en nitelikli eğitimi vermeli tüm çocuklarımızın bu alanlardaki donanımından emin olmalıyız.
Ardından nitelikli doktoraya sahip bireylerin yetiştirilmesi, sadece akademik dünyaya değil, aynı zamanda sanayi, teknoloji ve inovasyon alanlarına da katkı sağlayacaktır. Hindistan, son yıllarda hızlı bir ekonomik büyüme göstererek dünya sahnesinde önemli bir oyuncu haline geldi. Çin’in hızlı yükselişinin arkasında da nitelikli insan kaynağına yaptığı yatırımların büyük bir etkisi var.”
“Yeni stratejiler belirlenmeli”
Esin Güral Argat, kısa vadede ‘ekonomik güvenlik’ çerçevesinde bir takım stratejiler belirlenmesi gerektiğine işaret etti. Argat, “Hızla değişen küresel dinamikler içinde, ekonomik güvenlik, ulusal ve uluslararası gündemleri şekillendiren en kritik kavramlardan biri haline geldi. Jeopolitik gerilimler, tedarik zinciri kesintileri ve teknolojik ilerlemeler ekonomilerin işleyişini dönüştürürken, ekonomik istikrarın sağlanması artık bir zorunluluk. Ekonomik güvenlik, belirsizlikler karşısında ülkelerin ayakta kalmasını ve vatandaşlarının refahını korumasını sağlayan sürdürülebilir büyüme ve dirençlilik için bir temel oluşturur” dedi.