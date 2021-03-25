Uluslararası Sağlık Turizmcileri İşverenler Sendikası kuruldu

Sağlık turizmi konusunda sektörün deneyimli ve önemli isimleri bir araya gelerek, Uluslararası Sağlık Turizmcileri İşverenler Sendikası (USTİS) adıyla örgütlendi. İlk Genel Kurulu dün gerçekleştirilen UTİS'in Başkanlığı'na Aslı Tarcan seçildi. Yönetim Kurulu'nun beş kişiden oluştuğu sendikada, Başkan Vekilliği görevini Berkay Tulpar yürütecek.

"Türkiye herkesin buluşma noktası”

Dün gerçekleştirilen genel kurulda konuşan USTİS Başkanı Aslı Tarcan, “Sağlık turizmi konusunda Türkiye sayılı ülkeler arasına girmeyi başardı. Pandemi süreci bu duruma bir ara verdirmiş olsa da dünyanın neredeyse tüm ülkelerinden Türkiye’ye sağlık turizmi için akın akın insanlar gelmeye devam ediyor. Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki: Türkiye sağlık turizminde herkesin buluşma noktası oldu.” ifadelerini kullandı.

Dünyadaki herkesin Türkiye’yi seçmesinin bir tesadüf olmadığını belirten Tarcan, “Yabancılar eskiden uygun fiyatlı olduğumuz için Türkiye’ye geliyorlardı, şimdi kaliteli hizmet verdiğimiz için geliyorlar. Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında bile, onlardan çok daha kaliteli işlere imza atıyoruz ve onlardan çok daha ucuza hizmet veriyoruz. Bu nedenledir ki; bir Alman diş yaptırmak için kendi ülkesini değil, Türkiye’yi tercih ediyor. Yine bir Amerikalı saç ektirmek için bizim ülkemize geliyor. Bir Hollandalı by-pass ameliyatı için yine Türkiye’ye geliyor.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin sağlık turizmi konusunda şu an 1,5 ila 2 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığının tahmin edildiğine dikkat çeken Tarcan, küresel sağlık turizmi pazarının şu an 500 milyar dolara koştuğunu aktardı. Küresel pazarın birkaç yıl içinde 1 trilyon dolara ulaşacağını belirten Tarcan, "Bizler şu anki rakamın katbekat üstüne çıkacak potansiyele sahip olduğumuzun farkındayız. Çok uzun olmayan bir süreçte dünya sağlık turizminden aldığımız payın çift haneli milyar dolarlar seviyesine ulaştıracağımızı biliyoruz. Bu sayede Türkiye’nin dünya ticaretinden alacağı payın yüzde 1,5-2’lere ulaşması için önemli bir katkı sunacağımızdan eminiz.” dedi.

Sektördeki tüm oyuncular üye olabilecek

USTİS olarak, sağlık turizminde oyunun kurallarının belirlenmesi ve Türkiye’nin yakaladığı bu pozitif algıyı sürdürülebilir kılabilmek için yola çıktıklarını anlatan Aslı Tarcan, “Bu hedeflere ulaşmak için kurumsal bir yapı ve ortak bir aklın gerektiğini düşünüyoruz. İşte Uluslararası Sağlık Turizmcileri İşverenler Sendikası (USTİS) da bu ortak aklın ürünüdür. Sadece sağlıkla uğraşan ya da sadece turizmle uğraşanları değil, bütün sektör paydaşlarımızı bu oluşumun içine dahil etmek istiyoruz. Böylece uluslararası arenada yolumuza çıkabilecek çakıl taşlarını birlikte temizleyebiliriz diye düşünüyoruz.” açıklamasını yaptı.

TİSK’e üye olma kararı alındı

Genel Kurul’da üyelerin oybirliği ile USTİS’in Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’na (TİSK) üye olunmasına karar verildi. Genel Kurul’a katılan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da yaptığı konuşmada, TİSK’in Türk işverenlerini yurtiçinde ve dışında temsil etme yetkisi olan tek üst kuruluş olduğunu belirtti. Koç, “20 üye işveren sendikamıza bağlı işletmelerimiz, gayrisafi milli hasılaya 200 milyar dolar, ihracata 100 milyar dolar katkı sağlıyor. Ekosistemimiz, iki milyon çalışma arkadaşımızla SGK gelirlerinde yüzde 15’lik paya sahip.” dedi.

Salgının başından beri gerek işçi kesimi ve gerekse devletle sürekli istişare içinde olduklarını belirten Koç, şunları söyledi: “Önceliğimiz her zaman çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını korumak oldu. Gösterilen özverili çalışmalar ve güçlü işbirlikleri ile ülke olarak salgını en hasarsız şekilde atlatıp, normalleşmeye başlıyoruz. Şimdi hem ülke hem de konfederasyon alarak güçlenme vakti. Burada sağlık turizmi sektörünün büyük rolü olacağını düşünüyorum. Bildiğiniz gibi, ülkemizde sağlık turizmi sektöründe kurulu bir işveren sendikası yoktu. USTİS olarak attığınız sağlam adımlar son derece umut verici. Rekabet içerisinde olduğumuz ülkeler açısından da ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sunan sağlık turizminin gelişimini takdir ediyorum. Uluslararası Sağlık Turizmcileri İşverenler Sendikası olarak TİSK çatısı altında sağlayacağınız katkı ve değerin farkındayız. İcraat odaklı yeni nesil sendikacılık yaklaşımımız ile güçlü işbirlikleri kurarak, büyük işler yapacağımıza inancımız tamdır."