Uluslararası savunma sanayii fuarı ertelendi

Murat KÜÇÜK / DÜNYA

Türk savunma sanayiini dünya ile buluşturan ve bu yıl 25-28 Mayıs tarihlerinde düzenlenmesi beklenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı - IDEF 21, ileri bir tarihe ertelendi. Yeni tarihin ilerleyen günlerde resmi makamlar tarafından açıklanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda Tüyap Fuarcılık organizatörlüğünde düzenlenecek olan fuara yurt içi ve yurt dışından 1000’in üzerinde firmanın katılması bekleniyordu. Ayrıca Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve kurumlarının yanı sıra Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılan heyet davetlerine 63 ülkeden 105 heyetin katılımı da kesinleşmişti.