UND Başkanlığı'na yeninden Çetin Nuhoğlu seçildi
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Çetin Nuhoğlu yeniden seçildi.
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), 40. Genel Kurul Toplantısı'nı 24 Haziran'da gerçekleştirdi. Salgın şartları nedeniyle 4 ayrı salonda gerçekleştirilen genel kurulda, sektör temsilcileri 6 sandıkta oy kullandı.
UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu beyaz liste, Birlikte Güçlüyüz Platformu'nu temsilen Fevzi Çakmak mavi liste ile seçime girdi. Yapılan oylama sonucu Nuhoğlu'nun bulunduğu beyaz liste 671 oyun 482'sini aldı.
UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, "Artık geleceğe bakmak istiyorum. Biz proje insanlarıyız, artık dijitalleşmeyi, yeni tedarik zinciri akışını, ülkemizin yeni arayışta öne çıkmasını sağlayacak adımları konuşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.