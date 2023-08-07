UNDP, 11 il için yeni hibe programı açtı

UNDP, programın uygulanmasında depremden etkilenen 11 ildeki Adana Sanayi Odası, Adıyaman TSO, Antakya TSO, Diyarbakır TSO, Elazığ TSO, İslahiye Ticaret Odası, Kahramanmaraş TSO, Kilis TSO, Malatya TSO, Osmaniye TSO ve Şanlıurfa TSO ile iş birliği yapacak.

Hibe programıyla; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden zarar görmüş ve en fazla 10 çalışanı olan girişimci ve küçük işletme sahiplerinin yeniden faaliyet göstermelerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Hibe miktarı minimum 35 bin TL ile maksimum 300 bin TL arasında olacak. Bu kapsamda Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında “Depremden Etkilenen Küçük İşletmelerin Desteklenmesi Hibe Programı” protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, MTSO üyelerine toplam 20 milyon TL hibe desteği sunulacak. Ayrıca Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülen ve 550 bin dolar tutarında olan ‘Depremzede Kadın İşverenlere Hibe Desteği Projesi’nde mülakatı kazanan kadın işverenler için Hibe Sözleşmesi imzalandı.

Başvuru aşaması ve sonrasında yapılan mülakatlarla belirlenen 257 kadın işveren hibe desteğinden faydalanmaya hak kazandı. Depremden Etkilenen Küçük İşletmelerin Desteklenmesi Hibe Programına başvurular 31 Ağustos 2023 tarihine kadar devam edecek.