Unicorn adayı girişimler aralıkta gaza basacak

Sevilay ÇOBAN

Take Off İstanbul, Tür­kiye Girişimci Buluş­ması ve Big Bang Star­tup Challenge, aralık ayı bo­yunca girişim dünyasının en önemli 3 buluşma nokta­sı olacak. Etkinliklerde, tek­nolojilerini geliştiren yüz­lerce girişim; ödül ve yatı­rımlarla güçlenerek global başarı hikayelerine ulaşma yarışına girişecek.

Bu girişim­ler arasında 40’dan fazla ül­keye distribütörlük ağı kuran, Silikon Vadisi’nden yatırım alan, sektörlerin değişmesine sebep olan ve geleceğin uni­corn adayı girişimler bulunu­yor. Geçmiş yıllarda olduğu gi­bi çok konuşulacak girişimle­rin büyüme yolculuklarında bu zirveler aracılığıyla önemli bir adımlar atması bekleniyor.

Big Bang’in TOP 50 girişimi sahneye çıkmaya hazır

Teknolojik ürün ve hizmetlerini ticarileştirmeyi hedefleyen tüm girişimcilerin büyüme yolculuklarında 360 derece destek sunan kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek’in bu yıl 13’üncüsünü gerçekleştireceği ödüllü etkinlik Big Bang Startup Challenge’ta TOP 50 girişim belirlendi.

18-19 Aralık 2024 tarihlerinde UNIQ İstanbul’da düzenlenecek Big Bang’de 7 farklı sektörel dikeyde (OİB’in desteğiyle Otomotiv ve Mobilite, EPDK & Elder’in desteğiyle Enerji, ITU Seed, Makine Öğrenimi ve Yapay Zekâ, Online Pazar Yeri & Online Platform, Sağlık ve Yaşam Bilimleri, Yetenek ve Başarı) sunum yapan 50 girişim, ödül ve yatırımlarla buluşacak.

Bu yıl “Geleceğe Liderlik Et” mottosuyla düzenlenen, birçok yeniliğin yer alacağı etkinlikte global yatırımcılar da sunumları eş zamanlı olarak çevrim içi takip edebilecek. Girişimcilik ekosisteminin aktörlerini bir araya getirecek Big Bang’de katılımcılar, network’ünü genişletmenin yanı sıra, fuaye alanında kurulacak girişim stantları ve deneyim alanlarıyla birçok teknolojik yenilik ile tanışma fırsatı bulacak.

İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi, her yıl ortalama 500 startup’ı destekleyerek 13 yılda 5 bin teknoloji girişimini yetiştirdi, 1.900’ünün şirketleşmesine katkı sağladı. Girişimlerin 12 bin kişiye istihdam yaratmasına ve 280 milyon doları aşkın yatırım almalarına da yardımcı olan Big Bang sahnesinde, ödül ve nakit desteği 2023 yılında bir önceki yıla göre 3,5 kat artarak 1,28 milyar dolara ulaşmıştı.

1-Take Off İstanbul 2024 girişimcilerin rotasını çiziyor

Dünyanın dört bir yanından katılımcılar, 11-12 Aralık 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak Take Off İstanbul’da buluşacak. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın öncülüğünde düzenlenen etkinlik, 2018 yılından bu yana yenilikçi fikirleri, girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getirerek geleceğin rotasını çiziyor.

Yapay zekâ, blokzincir, sürdürülebilir enerji teknolojileri ve dijital sağlık gibi alanlarda çığır açan teknolojiler derinlemesine ele alınacağı etkinlikte, girişimciler ödüllendirilecek. Girişimciler, etkinlik boyunca stantlarda projelerini sergileyerek geniş bir kitleye ulaşma, networking fırsatları ile sektördeki diğer profesyonellerle tanışma ve yatırımcı kurumlarla birebir görüşme imkânına sahip olacak. Ayrıca, Take Off 20 konsepti ile en yenilikçi ve iddialı girişimler yatırım/hibe ödülleri kazanma imkânı yakalayacak.

Teknolojiye odaklanan yatırım fonları, yatırımcılar ve LP’ler, teknoloji girişimcileri ile bir araya gelirken, alanında uzman konuşmacılar da tecrübelerini paylaşacak. Yenilikçi ürün ve hizmetleri olan girişimlerin potansiyel müşterilere ve yatırımcılara ulaşmalarına imkân sağlayan Take Off İstanbul, bugüne kadar 100’den fazla ülkeden 801 davetli girişim, 412 mentor ve yatırımcı, 166 konuşmacı ile toplam 755 bin dolarlık ödül havuzu ve başarı hikâyelerini oluşturdu.

2-GİV’de toplam ödül 1 milyon lira

Türkiye Girişimci Buluşması ve 11. GİV Girişimcilik Ödül­leri töreni, 17-18 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Girişimci İşadamları Vakfı tarafından düzenlenen etkinlik, Cum­hurbaşkanlığı himayelerin­de, İstanbul Üniversitesi, Tür­kiye Gençlik Vakfı ve Türkiye Gençlik STK’ları Platformu işbirliğiyle İstanbul’da yapıla­cak organizasyonda gençler, girişimciler ve yatırımcıları bir araya gelecek. Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda iki gün sürecek etkinlikteki panellerde ala­nının katılımcı paydaşlar tec­rübe ve bilgilerini paylaşa­cak. Oturumların yanı sıra B2B görüşmeleriyle sergi alanının da yer alacağı etkin­likte, girişimciler projelerini sergileme imkânına da sahip olacak. 11. GİV Girişimcilik Ödülleri de 18 Aralık’ta sahip­lerini bulacak. Bu kapsamda, ‘Proje Fikir Ödülleri’, ‘İş Planı Ödülleri’, ‘Kurumsal Girişim­cilik Ödülü’, ‘Yeni Girişimcilik Ödülü’, ‘Üniversite Girişim­cilik Kulüp Ödülü’, ‘Dijital Ekonomi Ödülü’, ‘Basın Yayın Medya Ödülü’, ‘Akademis­yen Ödülü’, ‘Kamu Yönetici­si Ödülü’ ve ‘GİV Özel Ödülü’ olmak üzere 10 kategoride 14 ödül sahiplerine verilecek. Henüz ticarileşmemiş ‘Proje Fikir Ödülleri’ kategorisinde ödül miktarı toplam 1 milyon lira olacak. Amacı Türkiye ge­nelinde farklı sektörlerde fa­aliyet gösteren girişimcilerle yatırımcıların koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, giri­şimciliği özendirmek - des­teklemek - yaymak olan Gi­rişimci İşadamları Vakfı, 28. yaşında Türkiye’yi ilgilendi­ren her türlü ekonomik me­sele ile ilgili incelemelerde bulunarak çözüm önerileri sunuyor.