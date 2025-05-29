Unilever Türkiye Ülke Başkanı Orhonoğlu: Restoranlar pahalanınca yeniden evlere yöneldik

Recep ERÇİN

Dünyada ev bakım ve hızlı tüketim ürünleri (FMCG) deyince akla gelen birkaç küresel şirketten biri olan Unilever’in Türkiye Ülke Başkanı Ali Fuat Orho­noğlu, Türkiye’de pazarın ge­çen yıl miktar (tonaj) bazında yüzde 9,9 büyüdüğünü söyle­di. Bu yılın ilk çeyreğinde ise büyüme hız kaybetse de yüzde 4,4’lük bir büyümenin azım­sanmayacak düzeyde oldu­ğunu dile getiren Orhonoğ­lu, bunun nedeninin evlerde daha çok vakit geçirilmesine bağladı. Buna göre, dışarıda yeme-içme ve vakit geçirme enflasyonist etkiler yüzünden pahalanınca, Türk halkı Ko­vid-19 pandemisindeki gibi evlere dönüş yaptı.

Vatandaş pahalılıktan promosyona yöneldi

Türkiye’de, FMCG yani hızlı tüketim ürünlerinin pa­zar büyüklüğünün 27 milyar euroluk düzeyinde bulundu­ğunu kaydeden Orhonoğlu, pazarda yaşanan gelişmele­ri şöyle özetledi: “Temizlik de gıda da büyüdü. Dondurma bizde hızlı büyüyen kategori­lerden oldu. Ama ülkede içe­cekler de hızlı büyüdü. Bizim ürünlerimiz hanelerde kul­lanımı yaygın olan ürünler. Ama genel olarak pazar büyü­yor. Bu yatırım açısından iyi bir durum.

Dünyada bu ölçek­te olup da tonaj bazında yüzde 9,9 büyüyen bir ülke yok. Hız­lı tüketim büyüyor ama ev dı­şı tüketim o kadar hızlı büyü­müyor. İnsanlar daha ziyade evde. Haliyle daha çok masa siliyorsun vs. Bu yüzden yeni ürünler de piyasaya çıktı. Ge­çen sene seçim öncesi stokla­ma daha yüksekti. İnsanların ürün almaktan imtina etme­diği bir dönemdi. Daha sonra üçüncü ve dördüncü çeyrek­te bir düşüş oldu. Bu yıl tonaj­daki büyüme hızı azalmasına rağmen promosyonlar arttı. Tüketici daha fazla promos­yon ürününe yöneldi.”

Konya’daki fabrika üretimde Çin’i geçti

İstanbul’da düzenlediği sohbet toplantısında Türki­ye’de 100 yıldır faaliyet gös­terdiklerini anlatan Orho­noğlu, bunlardan ikisinin dondurma üretimi yaptığı­nı söyledi. Konya’da 2017’de devreye aldıkları ve her yıl yatırımlara devam ettikle­ri ev bakım, güzellik ve sağ­lık ürünleri fabrikasının o gün itibarıyla tedarikçileriy­le birlikte 350 milyon euro­luk bir maliyetle hayata geçi­rildiğini belirten Orhonoğlu, “Konya fabrikası FMCG’de­ki en büyük yatırım. Dünyada üretimde (Unilever’in) ikinci en büyük (53 fabrika var) fab­rikamız. Birincisi Brezilya. Bu fabrikadaki üretimle Çin’i geçtik. Fabrika iki numara olunca verimlilik arttı. İhra­cat yapılan ülke sayısı 32 iken 39’a çıktı. Doğu Avrupa’daki yedi ülkeye toz deterjan Kon­ya’dan tedarik ediliyor. Son beş yıldaki ihracat tutarımız 720 milyon dolar. Yıllık orta­lama 150 milyon dolar” bilgi­lerini aktardı.

İtalya’dan gelen sprey başlığına yerli ikame

“Toz deterjan tedariğin­de hepsini alabilmiş değiliz. Fransa ve İtalya ürünü İspan­ya’daki fabrikadan alıyor” di­yen Orhonoğlu, geçen yıl 9,5 milyon euroya yeni bir hat­tı devreye aldıklarını söyledi. Büyüyen pazarın yatırımı da çektiği ifadesini yineleyen Or­honoğlu, şunları anlattı: “Bu tesis, açıldığından bu yana üretim kapasitesini yüzde 30 artırmayı başardı ve hâlâ da­ha da genişlemeyi hedefliyor. Buraya yatırım çekmek için bir ihracatı artırmak iki dün­yadan buraya çekmek. Sıfır­dan yabancı yatırım evet ama bir de olan yabancı yatırımla­rın büyütülmesi var. 300 ci­varında tedarikçimiz var. Te­darikte yerlileştirmeyi artırı­yoruz. Örneğin Cif spreylerin başlıkları İtalya’dan gelirken artık Konya’da ürettiriyoruz. İkinci hedefimiz bu tedarikçi­mize ihracat yaptırmak. Don­durma dolapları da bizle baş­ladı. Şimdi Türkiye dünyaya dondurma dolabı ihraç ediyor. İS0’nun 2023 listesinde 33. büyük şirkettik.”