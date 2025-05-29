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Unilever Türkiye Ülke Başkanı Orhonoğlu: Restoranlar pahalanınca yeniden evlere yöneldik

Enflasyonist etkiler yüzünden dışarıda yeme-içme maliyetlerinin arttığını ve evde tüketimin öne çıktığını belirten Unilever Türkiye Ülke Başkanı Ali Fuat Orhonoğlu, “Evlerde daha çok masa siler hale geldik. Bu ihtiyaçtan kaynaklı yeni ürünler piyasaya çıktı” dedi. Orhonoğlu, şirketin yatırımları ve pazar gelişmeleri hakkında bilgi verdi.

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Unilever Türkiye Ülke Başkanı Orhonoğlu: Restoranlar pahalanınca yeniden evlere yöneldik
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Recep ERÇİN

Dünyada ev bakım ve hızlı tüketim ürünleri (FMCG) deyince akla gelen birkaç küresel şirketten biri olan Unilever’in Türkiye Ülke Başkanı Ali Fuat Orho­noğlu, Türkiye’de pazarın ge­çen yıl miktar (tonaj) bazında yüzde 9,9 büyüdüğünü söyle­di. Bu yılın ilk çeyreğinde ise büyüme hız kaybetse de yüzde 4,4’lük bir büyümenin azım­sanmayacak düzeyde oldu­ğunu dile getiren Orhonoğ­lu, bunun nedeninin evlerde daha çok vakit geçirilmesine bağladı. Buna göre, dışarıda yeme-içme ve vakit geçirme enflasyonist etkiler yüzünden pahalanınca, Türk halkı Ko­vid-19 pandemisindeki gibi evlere dönüş yaptı.

Vatandaş pahalılıktan promosyona yöneldi

Türkiye’de, FMCG yani hızlı tüketim ürünlerinin pa­zar büyüklüğünün 27 milyar euroluk düzeyinde bulundu­ğunu kaydeden Orhonoğlu, pazarda yaşanan gelişmele­ri şöyle özetledi: “Temizlik de gıda da büyüdü. Dondurma bizde hızlı büyüyen kategori­lerden oldu. Ama ülkede içe­cekler de hızlı büyüdü. Bizim ürünlerimiz hanelerde kul­lanımı yaygın olan ürünler. Ama genel olarak pazar büyü­yor. Bu yatırım açısından iyi bir durum.

Dünyada bu ölçek­te olup da tonaj bazında yüzde 9,9 büyüyen bir ülke yok. Hız­lı tüketim büyüyor ama ev dı­şı tüketim o kadar hızlı büyü­müyor. İnsanlar daha ziyade evde. Haliyle daha çok masa siliyorsun vs. Bu yüzden yeni ürünler de piyasaya çıktı. Ge­çen sene seçim öncesi stokla­ma daha yüksekti. İnsanların ürün almaktan imtina etme­diği bir dönemdi. Daha sonra üçüncü ve dördüncü çeyrek­te bir düşüş oldu. Bu yıl tonaj­daki büyüme hızı azalmasına rağmen promosyonlar arttı. Tüketici daha fazla promos­yon ürününe yöneldi.”

Konya’daki fabrika üretimde Çin’i geçti

İstanbul’da düzenlediği sohbet toplantısında Türki­ye’de 100 yıldır faaliyet gös­terdiklerini anlatan Orho­noğlu, bunlardan ikisinin dondurma üretimi yaptığı­nı söyledi. Konya’da 2017’de devreye aldıkları ve her yıl yatırımlara devam ettikle­ri ev bakım, güzellik ve sağ­lık ürünleri fabrikasının o gün itibarıyla tedarikçileriy­le birlikte 350 milyon euro­luk bir maliyetle hayata geçi­rildiğini belirten Orhonoğlu, “Konya fabrikası FMCG’de­ki en büyük yatırım. Dünyada üretimde (Unilever’in) ikinci en büyük (53 fabrika var) fab­rikamız. Birincisi Brezilya. Bu fabrikadaki üretimle Çin’i geçtik. Fabrika iki numara olunca verimlilik arttı. İhra­cat yapılan ülke sayısı 32 iken 39’a çıktı. Doğu Avrupa’daki yedi ülkeye toz deterjan Kon­ya’dan tedarik ediliyor. Son beş yıldaki ihracat tutarımız 720 milyon dolar. Yıllık orta­lama 150 milyon dolar” bilgi­lerini aktardı.

İtalya’dan gelen sprey başlığına yerli ikame

“Toz deterjan tedariğin­de hepsini alabilmiş değiliz. Fransa ve İtalya ürünü İspan­ya’daki fabrikadan alıyor” di­yen Orhonoğlu, geçen yıl 9,5 milyon euroya yeni bir hat­tı devreye aldıklarını söyledi. Büyüyen pazarın yatırımı da çektiği ifadesini yineleyen Or­honoğlu, şunları anlattı: “Bu tesis, açıldığından bu yana üretim kapasitesini yüzde 30 artırmayı başardı ve hâlâ da­ha da genişlemeyi hedefliyor. Buraya yatırım çekmek için bir ihracatı artırmak iki dün­yadan buraya çekmek. Sıfır­dan yabancı yatırım evet ama bir de olan yabancı yatırımla­rın büyütülmesi var. 300 ci­varında tedarikçimiz var. Te­darikte yerlileştirmeyi artırı­yoruz. Örneğin Cif spreylerin başlıkları İtalya’dan gelirken artık Konya’da ürettiriyoruz. İkinci hedefimiz bu tedarikçi­mize ihracat yaptırmak. Don­durma dolapları da bizle baş­ladı. Şimdi Türkiye dünyaya dondurma dolabı ihraç ediyor. İS0’nun 2023 listesinde 33. büyük şirkettik.”

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL