Unilever Türkiye Ülke Başkanı Orhonoğlu: Restoranlar pahalanınca yeniden evlere yöneldik
Enflasyonist etkiler yüzünden dışarıda yeme-içme maliyetlerinin arttığını ve evde tüketimin öne çıktığını belirten Unilever Türkiye Ülke Başkanı Ali Fuat Orhonoğlu, “Evlerde daha çok masa siler hale geldik. Bu ihtiyaçtan kaynaklı yeni ürünler piyasaya çıktı” dedi. Orhonoğlu, şirketin yatırımları ve pazar gelişmeleri hakkında bilgi verdi.
Recep ERÇİN
Dünyada ev bakım ve hızlı tüketim ürünleri (FMCG) deyince akla gelen birkaç küresel şirketten biri olan Unilever’in Türkiye Ülke Başkanı Ali Fuat Orhonoğlu, Türkiye’de pazarın geçen yıl miktar (tonaj) bazında yüzde 9,9 büyüdüğünü söyledi. Bu yılın ilk çeyreğinde ise büyüme hız kaybetse de yüzde 4,4’lük bir büyümenin azımsanmayacak düzeyde olduğunu dile getiren Orhonoğlu, bunun nedeninin evlerde daha çok vakit geçirilmesine bağladı. Buna göre, dışarıda yeme-içme ve vakit geçirme enflasyonist etkiler yüzünden pahalanınca, Türk halkı Kovid-19 pandemisindeki gibi evlere dönüş yaptı.
Vatandaş pahalılıktan promosyona yöneldi
Türkiye’de, FMCG yani hızlı tüketim ürünlerinin pazar büyüklüğünün 27 milyar euroluk düzeyinde bulunduğunu kaydeden Orhonoğlu, pazarda yaşanan gelişmeleri şöyle özetledi: “Temizlik de gıda da büyüdü. Dondurma bizde hızlı büyüyen kategorilerden oldu. Ama ülkede içecekler de hızlı büyüdü. Bizim ürünlerimiz hanelerde kullanımı yaygın olan ürünler. Ama genel olarak pazar büyüyor. Bu yatırım açısından iyi bir durum.
Dünyada bu ölçekte olup da tonaj bazında yüzde 9,9 büyüyen bir ülke yok. Hızlı tüketim büyüyor ama ev dışı tüketim o kadar hızlı büyümüyor. İnsanlar daha ziyade evde. Haliyle daha çok masa siliyorsun vs. Bu yüzden yeni ürünler de piyasaya çıktı. Geçen sene seçim öncesi stoklama daha yüksekti. İnsanların ürün almaktan imtina etmediği bir dönemdi. Daha sonra üçüncü ve dördüncü çeyrekte bir düşüş oldu. Bu yıl tonajdaki büyüme hızı azalmasına rağmen promosyonlar arttı. Tüketici daha fazla promosyon ürününe yöneldi.”
Konya’daki fabrika üretimde Çin’i geçti
İstanbul’da düzenlediği sohbet toplantısında Türkiye’de 100 yıldır faaliyet gösterdiklerini anlatan Orhonoğlu, bunlardan ikisinin dondurma üretimi yaptığını söyledi. Konya’da 2017’de devreye aldıkları ve her yıl yatırımlara devam ettikleri ev bakım, güzellik ve sağlık ürünleri fabrikasının o gün itibarıyla tedarikçileriyle birlikte 350 milyon euroluk bir maliyetle hayata geçirildiğini belirten Orhonoğlu, “Konya fabrikası FMCG’deki en büyük yatırım. Dünyada üretimde (Unilever’in) ikinci en büyük (53 fabrika var) fabrikamız. Birincisi Brezilya. Bu fabrikadaki üretimle Çin’i geçtik. Fabrika iki numara olunca verimlilik arttı. İhracat yapılan ülke sayısı 32 iken 39’a çıktı. Doğu Avrupa’daki yedi ülkeye toz deterjan Konya’dan tedarik ediliyor. Son beş yıldaki ihracat tutarımız 720 milyon dolar. Yıllık ortalama 150 milyon dolar” bilgilerini aktardı.
İtalya’dan gelen sprey başlığına yerli ikame
“Toz deterjan tedariğinde hepsini alabilmiş değiliz. Fransa ve İtalya ürünü İspanya’daki fabrikadan alıyor” diyen Orhonoğlu, geçen yıl 9,5 milyon euroya yeni bir hattı devreye aldıklarını söyledi. Büyüyen pazarın yatırımı da çektiği ifadesini yineleyen Orhonoğlu, şunları anlattı: “Bu tesis, açıldığından bu yana üretim kapasitesini yüzde 30 artırmayı başardı ve hâlâ daha da genişlemeyi hedefliyor. Buraya yatırım çekmek için bir ihracatı artırmak iki dünyadan buraya çekmek. Sıfırdan yabancı yatırım evet ama bir de olan yabancı yatırımların büyütülmesi var. 300 civarında tedarikçimiz var. Tedarikte yerlileştirmeyi artırıyoruz. Örneğin Cif spreylerin başlıkları İtalya’dan gelirken artık Konya’da ürettiriyoruz. İkinci hedefimiz bu tedarikçimize ihracat yaptırmak. Dondurma dolapları da bizle başladı. Şimdi Türkiye dünyaya dondurma dolabı ihraç ediyor. İS0’nun 2023 listesinde 33. büyük şirkettik.”