Üniversite sanayi işbirliği ile probiyotik ürünler geliştirdi

Mehmet Hanifi GÜLEL

Et sektörüne 70 yıldır kendi bölgesindeki usul ve yöntemlere coğrafi işaretlere sadık kalarak ve yeni ürünler geliştirerek katkı sağlayan Başyazıcı Gıda, üniversite sanayi iş birliği kapsamında gravyer peynirli kuzu sucuk, chorizo, Mortadella, Milano salamı, füme roastbeef, soğan reçelli mayonez, tütsülenmiş biber reçelli mayonez ve sarımsaklı 3 peynir kreması ürünlerini geliştirdi. Cumhuriyetimizin 100. yılında, 70. yıllarını kutladıklarını kaydeden Başyazıcı Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Başyazıcıoğlu, kendisinin markalarının 3. kuşak temsilcisi olduğunu söyledi.

‘’Ata mirasımız pastırmanın 400 yıllık geçmişi var’'

’ Geldikleri noktada 70 yıllık bir markayı temsil etmenin kendisine büyük bir gurur verdiğini ifade eden Başyazıcıoğlu, ‘’Bu değer, atalarımızdan kalan bir miras. Orta Asya’dan bu yana, bugünlere gelen pastırma Kayseri’de benimseniyor. Aslında pastırmanın tahmini 300-400 yıllık bir geçmişi var. Coğrafi işaretli ürünleri yaşatmak nasıl Fransa ve İtalya’da önemliyse, Kayseri’de de Kayseri pastırması, sucuğu, mantısı oldukça önemli. Bir taraftan geleneksel lezzeti koruyarak diğer taraftan inovatif ürünler de geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.

‘’Faydalı probiyotiktekler Başyazıcı’da’’

Başyazıcı ailesiyle yaklaşık bir yıldır ortak çalıştıklarını belirten Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademisyen Dr. İsmail Arslan, Teknopark İstanbul’da Türkiye’nin 7 bölgesinden ve 81 ilinden izole edilmiş yaklaşık bin 200 tane alt türleri olan probiyotik koleksiyonlarının bulunduğunu bildirdi.

Lansmanı yapılan ürünlerin projesinde yerli probiyotik vurgusu yapıldığına dikkat çeken Arslan, ‘’Dünyanın birçok ülkesinde probiyotik ürünler olmasına rağmen, Türkiye’deki bir sucuk markası kendi coğrafyamıza ait etleri kullanarak yine kendi coğrafyamızdan izole edilmemiş probiyotiklerle sucuklarını yapmaya çalıştılar. Şu anda Türkiye’de sucukların içindeki bağırsak mikrobiyotamıza faydalı olacak probiyotiklerin anahtarı Başyazıcı’da.

Önümüzdeki dönemde post probiyotiklerin kolon kanserini önleyebilecekleri ile ilgili bir akademik çalışma yayınlayacağız” açıklamasında bulundu. Diyetisyen Yeşim Temel Özcan ise bağırsakların sindirim sisteminden, bağışıklık sisteme, cilde, beyne, hormonlara ve böbrek üstü bezlerine kadar vücudun her bölümünü etkilediğini belirterek, ‘’Kalp hastalığı, kanser veya duygusal sağlık sorunları gibi kronik bir hastalıkla uğraşıyorsanız, bağırsak sağlığınızı ele almak çok önemlidir” şeklinde konuştu.