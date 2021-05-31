Ünlü restoran markaları Güney’e iniyor

Yener KARADENİZ

Turizm sezonunun açılmasıyla beklenen turist akını, ünlü restoran markalarını harekete geçirdi. Rus Novikov Grubu ile White Rabbit’in yanı sıra Papermoon ve Sunset gibi birçok İstanbullu marka Bodrum’daki yerlerini alırken, Happy Moon’s Grup da 3 markası ile bölgeye çıkarma yapıyor.

Happy Moon’s Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu, Bodrum’un para harcayan Rus ve Azeri turistler için önemli bir bölge olduğunu söyledi. Bu yıl da Bodrum’a çok sayıda Rus turistin geleceği beklentisi ile harekete geçen Rus ve İstanbullu markaların bölgede restoran yatırımlarını artırdığını söyleyen Aymutlu, kendilerinin de Bodrum’da 15 milyon TL yatırım yapacaklarını ve Yalıkavak’ta İkon, merkez marinanın karşısında Happy Moon’s ve Midtown AVM’de de Bob’s’u açacaklarını belirtti.

İstanbullu markalar Bodrum yolunda

Aymutlu’nun verdiği bilgilere göre, her biri 100-150 şubeye sahip olan Novikov Grubu ile White Rabbit, Rusya’nın en ünlü restoran markaları arasında yer alıyor. Novikov, Yalıkavak Marina'da geçtiğimiz yıl yatırım yaparken, bir diğer Rus marka White Rabbit de yine aynı marinada hizmet verecek.

Bölge, İstanbullu markalar için de önemli bir destinasyon haline geldi. Akfen Holding’e ait olan ve geçen yılın temmuz ayında kapılarını açan Bodrum Loft’ta; Loft Elia, Papermoon ve Sunset hizmet verecek. Yine Lucca, Wu ve İnari gibi birçok İstanbullu ünlü markanın bu yaz Bodrum’da hizmet vereceği belirtiliyor. 181 bin nüfuslu Bodrum, salgın öncesi turizm sezonunda 1,5 milyona yakın turist ağırlıyordu.

Happy Moon’s Grup’tan 45 milyon TL yatırım

Happy Moon’s Grup, sadece Bodrum’da değil, Türkiye’nin farklı noktalarında yıl sonuna kadar 13 şube açacak. Aymutlu, “5 tanesini biz, grup olarak açıyoruz; 8 tanesini de yatırımcılarımıza bayi olarak veriyoruz. 13 şube için 45 milyona TL’ye denk gelen bir yatırım yapacağız” diye konuştu. Daha önce 36 şubesinde 2 bin çalışanı bulunan grup, yeni şubelerin de katkısı ile 500 kişilik ek istihdam gerçekleştirmeyi planlıyor.

Grup sadece yurtiçinde değil yurtdışında da atağa hazırlanıyor. Turquality desteğinden de faydalanarak uzun süredir planladıkları yurtdışı çalışmalarını artık hayata geçirecekleri bilgisini veren Aymutlu, “Erbil’deki şubemiz üç ay sonra açılıyor. İkinci şubeyi büyük bir ihtimalle Moskova’da açacağız. Moskova’da en fazla 10 tane şube açmayı planlıyoruz. Londra’da şube açma konusunu 2022’de gündemimize alacağız. İngiltere’deki planımız ize 30-35 civarında şubeye ulaşmak. Beş sene sonra Amerika pazarını da düşünebiliriz” ifadelerini kullandı.

‘KDV indirimi devam etmezse yüzde 10 zam yapacağız’

Sektörde merak edilen bir diğer konu ise açılmalar ile birlikte fiyatlara zam yapılıp yapılmayacağı konusu. Aymutlu, girdi maliyetlerinin bu dönemde yüzde 35 civarında arttığını ve bu durumun kendilerini zorladığını ifade etti. 1 Haziran’da yüzde 1’lik KDV indiriminin sona ereceğini hatırlatan Aymutlu, “Biz, açık kaldığımız sürede 2 veya 3 ay bu orandan faydalanabildik. Geri kalanda hep kapalı olduğumuz için bu KDV indiriminden hiçbir şekilde faydalanamadık. İnşallah yıl sonuna kadar KDV indirimi devam eder. Ama maliyetler çok artarsa ve KDV ile ilgili bir indirim devam etmezse yüzde 10’luk bir artış yapabiliriz. Ama ilk başta yansıtmayacağız” diye konuştu.

Restoranlar otellere monte ediliyor

Bölgeye İstanbullu markaları çeken bir başka yatırım ise Akfen Holding’e ait olan ve geçen yılın temmuz ayında kapılarını açan 5 yıldızlı tatil köyü projesi Bodrum Loft. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, oldukça niş bir yatırım olan Bodrum Loft’un sektörde doğru yerde konumlanan yatırımlar arasında yer aldığını anlattı.

Hamdi Akın, “Geçen sene iyi bir imtihan verdik. Bu sene pazarlamamızı 6 aylık şeklinde yaptık ve villalarımız tamamen doldu. Marka restoranları da otelin içine getirdik. Kendi restoranımız var Karaköy’de Mürver diye. Çok tuttu İstanbul’da, onu getirdik. Sonra Loft Elia’yı açtık. Daha sonra Papermoon geldi. Son derece memnunuz. Son olarak Sunset’in sushi bar kısmını getirdik. Vakko da geldi. Biz bu kareyi tamamladık. Diğer oteller de benzerini yapıyorlar. Bodrum bambaşka bir kimliğe bürünecek bu yaz. Diğer oteller de marka restoranları, kendi otellerinin içine monte ettiler. Çok güzel bir yazın geçeceğini ve iyi bir sinerjinin ortaya çıkacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Otel yatırımları ve uzayan sezon, markaları çekti

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, son 5-10 yılda lüks markaların Bodrum’a yerleşmesi ve otel açmalarının, söz konusu gelişmede önemli bir etken olduğunu söyledi. Otellerin uluslararası standartlarda oda fiyatı uygulaması ve bunu pazarlayabilmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Demirer, “Bu durum İstanbullu restoran markalarının dikkatini çekti. Dışarıda tek başına yatırım yapmaktansa bölgedeki otellerin içine girdiler” dedi.

Artan ilginin bir diğer sebebinin de bölgede daha önce 45 günlerde olan sezonun uzaması olduğunu anlatan Kaya Demirer, şöyle devam etti:

“Rus markaların buraya yerleşmesi de önemli bir gösterge. Rus markalar, özellikle lüks segmentteki pazarın yoğun ilgisini gördüler ki, kendi yatırımlarını yapmak üzere geldiler ve işletmelerini açıyorlar. Geçen sene önden açılan Novikov, burada önemli bir gösterge oldu. Türk ve Rusların birlikte eğlendiğini gördüler. Şimdi White Rabbit de geliyor. Yine bu iki grubun bir gece kulübü ve bir de restoran yatırımı daha olacak” diye konuştu.