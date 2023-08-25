Ünverdi: Depremzede işletmeler sağlanan imkânları bilmiyor

GSO, Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı ve Gaziantep Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası iş birliğinde, “Deprem Bölgesine Yönelik Vergi Düzenlemeleri Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantıda, 6 Şubat’ta meydana gelen depremden dolayı mücbir sebep ilan edilen illerdeki kurum ve kişilere vergi kolaylıkları sağlayan düzenlemeler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi; “6 Şubat gecesi yaşadığımız depremde psikolojik, sosyal ve ekonomik anlamda onarılması zor yaralar aldık. Üretim, ihracat ve ticaretimiz adeta durdu ve çok büyük aksaklıklar yaşamaya başladık. Bu noktada depremin hemen ardından bölgemiz mücbir sebep kapsamına alındı.

Destek, teşvik ve kolaylaştırıcı adımlar ile ilk şoku atlattık. Normal yaşama geçiş, bölge ticareti ve ekonomik faaliyetlerin yeniden düzene girmesi için sorunlarımız olsa da toparlanmaya devam ediyoruz” dedi.

Bu doğrultuda, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, firmalara yaşadığı zorluklar nedeniyle vergi ve prim borçlarında erteleme kolaylığı sağladığını kaydeden Ünverdi, “Deprem bölgemizde 24 ay süre ile tecil faizi alınmaksızın, 30 Kasım 2023 tarihine kadar başvuru yapılması halinde tecil ve taksitlendirme yapılabiliyor. Ancak sahada gördük ki çoğu firmamız bu ve benzeri sunulan imkanları bilmiyor ya da kısmen bildiği için mali zorlukları olsa da faydalanmıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığımızdan bu sürecin nasıl uygulanacağına dair bir uygulama tebliği yayınlanmasını da beklediğimizi belirtmek istiyorum” diye konuştu. Kamu tarafından son dönemde deprem bölgesine yönelik alınan kararların kapsamına dikkati çeken Ünverdi, Gaziantep merkezin de alınan her kararda mücbir sebep kapsamı içerisinde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.