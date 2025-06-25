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Uraloğlu: Koridorlarımız alternatif sunuyor

Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu 27 Haziran’da başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye’nin ulaştırma koridorlarının Hürmüz Boğazı gibi denizyollarındaki belirsizliklere karşı stratejik bir alternatif sunduğunu vurguladı.

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Uraloğlu: Koridorlarımız alternatif sunuyor
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Ulaştırma ve Altyapı Baka­nı Abdulkadir Uraloğlu, Küresel Ulaştırma Kori­dorları Forumu kapsamında 70 ülkeden temsilcinin bir araya ge­leceğini açıkladı. “27-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği­miz Küresel Ulaştırma Koridor­ları Forumu, küresel ulaştırma politikalarının geleceğine ışık tutacak” diyen Uraloğlu, Cum­hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo­ğan’ın teşrifleriyle açılışı yapı­lacak forum kapsamında, sınır ötesi koordinasyon, dijitalleşme, altyapı yatırımları ve transit ta­şıma prosedürlerinin uyumlaştı­rılması gibi başlıkların ele alına­cağını söyledi.

Türkiye’nin ulaş­tırma koridorlarının Hürmüz Boğazı gibi denizyollarındaki be­lirsizliklere karşı stratejik bir al­ternatif sunduğunu belirten Ura­loğlu, “Orta Koridor, denizyoluna kıyasla iki kat daha hızlı, hava­yoluna göre ise yaklaşık olarak 4 kat daha ekonomik bir alternatif olarak öne çıkıyor” dedi. Bakan Uraloğlu, forum kapsamında Or­ta Koridor’da yer alan ülkelerin ulaştırma bakanları ile bir araya geleceklerini kaydetti. Uraloğlu, “Orta Koridor üzerindeki ülkele­ri de forum vesilesiyle bir araya getiriyoruz” diye konuştu.

Ura­loğlu, “Süveyş üzerinden yapılan taşımalar ortalama 35 gün, Ümit Burnu’ndan yapılan taşımalar ise yaklaşık 45 gün sürerken Orta Koridor’da yatırımlar tamamlan­dığında bu süre 15 günün altına inecek. Orta Koridor, demiryolu üzerinden yıllık 75 milyar dolar­lık potansiyel ticaret hacmi taşı­yor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL