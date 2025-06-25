Uraloğlu: Koridorlarımız alternatif sunuyor
Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu 27 Haziran’da başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye’nin ulaştırma koridorlarının Hürmüz Boğazı gibi denizyollarındaki belirsizliklere karşı stratejik bir alternatif sunduğunu vurguladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu kapsamında 70 ülkeden temsilcinin bir araya geleceğini açıkladı. “27-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu, küresel ulaştırma politikalarının geleceğine ışık tutacak” diyen Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle açılışı yapılacak forum kapsamında, sınır ötesi koordinasyon, dijitalleşme, altyapı yatırımları ve transit taşıma prosedürlerinin uyumlaştırılması gibi başlıkların ele alınacağını söyledi.
Türkiye’nin ulaştırma koridorlarının Hürmüz Boğazı gibi denizyollarındaki belirsizliklere karşı stratejik bir alternatif sunduğunu belirten Uraloğlu, “Orta Koridor, denizyoluna kıyasla iki kat daha hızlı, havayoluna göre ise yaklaşık olarak 4 kat daha ekonomik bir alternatif olarak öne çıkıyor” dedi. Bakan Uraloğlu, forum kapsamında Orta Koridor’da yer alan ülkelerin ulaştırma bakanları ile bir araya geleceklerini kaydetti. Uraloğlu, “Orta Koridor üzerindeki ülkeleri de forum vesilesiyle bir araya getiriyoruz” diye konuştu.
Uraloğlu, “Süveyş üzerinden yapılan taşımalar ortalama 35 gün, Ümit Burnu’ndan yapılan taşımalar ise yaklaşık 45 gün sürerken Orta Koridor’da yatırımlar tamamlandığında bu süre 15 günün altına inecek. Orta Koridor, demiryolu üzerinden yıllık 75 milyar dolarlık potansiyel ticaret hacmi taşıyor” ifadelerini kullandı.