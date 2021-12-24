Üretici, hammaddede fiyat indirimi bekliyor

Esra ÖZARFAT

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD), dövizde yaşanan düşüş nedeniyle tüm inşaat malzemesi üretici ve ihracatçılarını, fiyatlarında indirim yapmaya davet etti. İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, “Özellikle malzeme fiyatlarının sürekli artması sektör temsilcilerini maliyet yapamaz hale getirdi. Malzeme tedariki noktasında ise malzeme üreticisi sanayicilerinin ihracata yönelmeleri ve ihracat satış fiyatlarını iç piyasaya da uygulamaları hem malzeme temin etmede hem de satın almada ciddi sorunlara neden oldu” dedi. İnşaat sektörünün, 250’e yakın alt sektörün lokomotifi olduğunu kaydeden Andıç, şunları söyledi:

“İnşaat sektörünün yavaşlaması tüm sektörlerin yavaşlaması ve durması anlamına gelir. Dövizdeki artış gerekçesiyle zam yapmış olan tüm inşaat malzemesi üretici ve ihracatçılarını, dövizde yaşanan bu düşüş nedeniyle fiyatlarında indirim yapmaya davet ediyoruz. Ayrıca fiyat istikrarının korunması için ihracatın iç pazar dengelerini bozmayacak şekilde yapılmasına dönük bir düzenleme yapılması sektörümüzün önemli bir beklentisidir.”

İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan da döviz kurlarındaki düşüşün ardından hammadde fiyatlarında indirim yapılması gerektiğini söyledi. Ayhan, hammadde üreticilerine seslenerek; “18 ay içinde malzeme fiyatlarına yüzde 300 zam yapanlardan, şimdi en az yüzde 30 indirim bekliyoruz” diye konuştu. Dövizdeki artışa bağlı yükselen hammadde fiyatlarından en fazla tüketici ve üreticilerin olumsuz etkilendiğine işaret eden Ayhan, üretim çarkının dönmesi için malzeme tedarikçilerini üreticilerin yanında yer almaya çağırdı.

“Yerel marketler, indirim yapacak”

Bursa Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Haşim Kılıç ise önümüzdeki süreçte yerel marketlerin indirim konusunda üzerine düşeni yapacağını söyledi. Kılıç, “Yüksek fiyatların en büyük nedeni, hammadde temininde yaşanan sorunlar ve artan aşırı maliyetlerdir. Özellikle son birkaç ayda hem gıda, hem de gıda dışındaki ürünlerin fiyatları dünyayla paralel şekilde arttı. Perakendecilerin bu süreçte aşırı kâr elde ettiği iddiası, doğru değil. Maliyet artışı, tüm sektörleri olumsuz etkiledi. Döviz kurlarında düşüşün kalıcı olmasıyla birlikte maliyetlerin kademeli olarak düşmesi de kaçınılmaz olacaktır. Yerel marketler olarak dövizdeki düşüşün kalıcı olmasına paralel olarak önümüzdeki süreçte üzerimize düşen ne varsa yapacağız. PERDER üyeleri, maliyetlerdeki azalışlar doğrultusunda ürünlerde indirime gitmek için tüm imkânlarını seferber edecektir” diye konuştu. Son günlerde tüketicinin, panikle ihtiyaç fazlası alışveriş yapması nedeniyle ürün yetiştirmekte zorlandıklarını da dile getiren Kılıç, “İlk kez böyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Özellikle şeker, un, yağ, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu konusunda aşırı talep söz konusu. Bu davranış şekli, yanlış olduğu gibi ürünlerdeki fiyat artışlarını da ister istemez tetikliyor. Paniğe gerek yok. Ülkemiz, geniş imkânlarıyla tüm tüketicilerin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek güçte. Özellikle temel gıda maddelerinin temininde sıkıntı yaşanması söz konusu değil” değerlendirmesini yaptı.

“Fiyatlar makul seviyeye çekilmeli”

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Başkanı Mehmet Yılmaz, üyelerine ve iş dünyasına seslenerek, döviz kuruna bağlı artış nedeniyle yükselen fiyatların makul seviyeye çekilmesi gerektiği ifade etti. Döviz fiyatlarında ortaya çıkan hızlı düzeltmeye bağlı olarak, fiyatların da çok hızlı ve etkin bir şekilde düzenlenmesi gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, “Hem döviz kurlarının hızlı bir şekilde yükselmesine, hem de oluşabilecek ve öngörülmeyen yükselmelerle ilgili risk puanları da eklenerek, bazı kalemlerde fiyatların döviz artış oranlarının da üzerinde arttığını gözlemledik. Geçtiğimiz yeni ekonomik model ile döviz kurlarında yaşanan gerileme ile bu ürünlerde yaşanan fiyat artışlarının geriye çekilmesi gerekir. İş dünyasının fiyatlarını hızlı bir şekilde güncelleyeceğini öngörüyoruz. Fiyatların makul seviyeye çekilmesi gerek” dedi.

Fiyat zincirindeki güncellemenin en üst noktadan başlaması gerektiğini dile getiren Mehmet Yılmaz, “Ürünün raflarda yer almasına kadar yaşanan süreç titizlikle incelenmeli. Döviz kuruna bağlı yaşanan artışı önlemek hepimizin görevi. Bunu da yaparken iş dünyasını zora sokmadan ve zarara uğratmadan yapmak lazım. Her ürün hem satıcısı hem alıcısını mutlu edecek şekilde raflarda yerini almalı. Bu ülke hepimizin. El birliği ile bu dönemden hep birlikte çıkacağız. Manisa iş dünyasına açık çağrıda bulunuyorum; fiyatları makul seviyeye çekmeli ve hem üreticiyi hem de tüketiciyi memnun edecek şekilde yolumuza devam etmeliyiz” diye konuştu.