Üretim üssü olma potansiyelimiz var

Ankara Sanayi Odası’nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği Büyükelçilikler Resepsiyonu’nun 12’ncisi Etnoğrafya Müzesi’nde gerçekleşti. Resepsiyona çok sayıda büyükelçi ile birlikte 100’den fazla ülkenin temsilcisi, siyaset, iş ve bürokrasi dünyasından isimler katıldı.

ASO Başkanı Seyit Ardıç’ın ev sahipliğindeki davetin konukları arasında TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da yer aldı.

Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, bu davetlerde işbirliklerinin geliştiğini söyledi. Dünya ekonomisinde çok önemli değişimlerin yaşandığını ve yeni bir dünya düzeninin kurulduğunu belirten Ardıç, dost ülkelerle ekonomik ilişkiler kurmanın öneminin arttığını vurguladı.

Ardıç, “Dünya ekonomisinde süregelen ticaret partneri çeşitleme arayışlarında ülkemiz; sanayisi, rekabetçi fiyatları, nitelikli iş gücü ve özellikle coğrafi konumunun pek çok bölgeye yakınlığı ile ön plana çıkmıştır” dedi. Türkiye’nin yılın ilk 8 ayında 165 milyar, son 12 ayda ise 250 milyar doları aşarak yıllık bazdaki ihracat hedefine Ağustos ayında ulaştığına dikkat çeken ASO Başkanı Ardıç, “Türkiye, bölgesel ve küresel bir üretim üssü olabilecek potansiyele sahiptir” ifadesini kullandı.

“Gümrük Birliği modernizasyonu önemli”

Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve bu çerçevede yürütülen müzakerelerin, Türkiye’nin en büyük ticaret partneri olan Avrupa Birliği ile ticaret ve yatırım potansiyelini artırması ve mevcut birtakım pürüzlerin giderilebilmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Ardıç, "Gümrük Birliği’nin günümüz şartlarında çeşitli sorunları bulunmaktadır. Bunlar; yapısal, uygulamaya ve kapsamına ilişkin sorunlardır. Yapısal sorunlar danışma ve ihtilafların çözümü mekanizmasının işlevsizliklerini kapsamaktadır” dedi.

‘’Sanayicilerimiz vize alamıyor”

Gümrük Birliği’nin uygulanmasına ilişkin problemlerin temelinde Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yönelik negatif uygulamaları neticesinde ortaya çıkan vize ve taşıma kotaları sorunu olduğunu vurgulayan Ardıç, “Malların serbest dolaşımı için karşılıklı imza atıyoruz, malları serbest dolaştırıyoruz, ancak bunları üreten sanayicilerimiz, sınırda bekletiliyor, vize alamıyor, ürünlerini fuarlarda bile sergileyemiyor.

Bu sorunun çözümü noktasında sizlerin destekleri bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı. Başkan Ardıç, ASO’nun “Başkentin sanayisinden sanayinin başkentine” mottosuna vurgu yaparak, Ankara iş dünyasının beklentilerine de değindi. Ankara’nın İstanbul, Moskova ve Londra’dan sonra Avrupa’nın dördüncü büyük şehri olmasına rağmen, en az uluslararası uçuşun yapıldığı başkent olduğuna dikkat çeken Ardıç, “Bu sadece sanayicimizin değil, turizm dâhil birçok sektörün ortak problemi.

Bu konunun çözülmesi için sizlerin huzurunda tekrar gündeme getirmenin faydalı olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Ankara Sanayi Odası’nın belirlemiş olduğu vizyon ve misyon çerçevesinde hedeflerine kararlı adımlarla ilerlediğini belirten Ardıç, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla giriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılı ve sonrasında umutlarımız, beklentilerimiz ülkemiz ve Başkentimiz için son derece yüksek” dedi.

“Kazan-kazan anlayışını sürdüreceğiz"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank konuşmasında, Büyükelçilikler Resepsiyonu’nu düzenlediği için Ankara Sanayi Odası’na teşekkür etti. Dünyanın bir türbülanstan geçtiğini belirten Varank, “Bu türbülansın üstesinden gelmenin yolu da işbirliğinden geçiyor.

Her zaman olduğu gibi biz uluslararası iş birliklerine önem vererek üretim, yatırım ve ihracat noktasında yabancı yatırımcının Türkiye’ye olan ilgisini, onlara desteğimizi artırarak bu dönemde güzel işler yapabileceğimize inanıyoruz” dedi. Varank, Türkiye’ye yatırım yapanların hiç kaybetmediklerini belirterek, “Kazan-kazan anlayışıyla her zaman yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.