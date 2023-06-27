Üretim ve ihracatını artırana 6,8 milyar TL

Dünya genelinde her yıl 27 Haziran, KOBİ'lerin önemini vurgulamak ve başarılarını kutlamak için "Dünya KOBİ Günü" olarak kutlanıyor. KOBİ'ler, ekonomik büyümeye ve istihdama katkılarıyla küresel ekonomiyi canlı tutan önemli aktörler olarak öne çıkıyor.

Uluslararası Ticaret Odası verilerine göre, KOBİ'ler dünya genelindeki toplam istihdamın yaklaşık yüzde 70'ini karşılarken, ekonomik büyümede önemli rol oynuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'deki işletmelerin yüzde 99'u KOBİ statüsündeki firmalardan oluşuyor. İhracatın ve AR-GE harcamasının 3'te 1'ini, cironun yüzde 43'lük bölümünü KOBİ'ler gerçekleştiriyor. KOBİ sayısı 3 milyonu aşan ülkede istihdamın yüzde 71'i küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde çalışıyor.

Bu yıl için destek bütçeleri artırıldı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ise girişimcilere yönelik destek programları, hibe imkanları, eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle KOBİ'lerin büyümelerine, rekabetçiliğine, üretim ve ihracatına katkı sağlıyor. Başkanlığın 2,37 milyar lira olan bütçesi, geçen yıl Kovid-19 salgınından etkilenen KOBİ'lerin istihdamına yönelik finansman desteğiyle 10,58 milyar lira olarak güncellendi. Bunun 10,22 milyar lirası KOBİ'lere aktarıldı. Bu yıl ise 4,47 milyar lira olarak öngörülen bütçe 6,85 milyar lira olarak revize edildi. Bu kaynağın yıl sonuna kadar KOBİ ve girişimcilere aktarılması hedefleniyor.

Yurt dışı pazarlar için kaynak sağlanacak

Yurtdışı Hızlandırıcı Destek Programı kapsamında işletmelerin uluslararası pazarlara girişini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli teknik ve hukuki destek verilirken, işletmelere 50 bin dolara kadar, düzenleyici kuruluş personeli için de 25 bin dolara kadar destek sağlanıyor.

Deprem ve afet bölgeleri için özel destekler

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 yılı borçları, felakette hayatını kaybeden işletmecilerin ise borçlarının tamamı silindi. Bölgede hasar gören işletmelerin faaliyetlerine hızla dönmesi amacıyla Acil Destek Kredisi Programı başlatıldı. Program, deprem bölgesindeki 11 ilde bulunan ve depremden etkilenen yaklaşık 30 bin KOBİ'yi kapsıyor.

Bu durumdaki işletmelere ölçeklerine bakılarak 1,5 milyon liraya kadar hızlı finansman imkanı sağlanıyor. Afet Dönemi Yaşam Alanı Desteği ile deprem bölgelerindeki KOBİ ve sanayici esnafa 300 bin liraya kadar geri ödemesiz konteyner desteği veriliyor. Deprem bölgesinde girişimcilik destekleri üst limitleri iki katına çıkarılırken, bu kapsamda Geleneksel Girişimci Destek Programıyla işletmesini kuran girişimcilere 130 bin liraya kadar, İleri Girişimci Destek Programı kapsamında işletmesini kuran girişimcilere de toplamda 750 bin liraya kadar geri ödemesiz finansman kullanım imkanı veriliyor.

3 çocuk annesi KOSGEB desteğiyle palet üretiyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki kadın girişimci Emine Efe, KOSGEB desteği ile kurduğu palet atölyesinde ürettiği ürünleri Türkiye'nin birçok iline gönderiyor. Tosya'da yaşayan 3 çocuk annesi Emine Efe, yaklaşık 3 yıl önce ahşap oyuncak üretme fikriyle KOSGEB'in girişimcilik eğitimlerine katıldı. Eğitimleri sırasında palet sektöründeki hareketliliği fark eden Efe, palet atölyesi kurmaya karar verdi.

KOSGEB desteğiyle yaklaşık 600 metrekare büyüklüğünde atölye kuran ve palet üretimine başlayan Efe, fason üretimin yanı sıra ürettiği ürünleri yurt içine pazarlıyor.

Hedef fabrika kurmak

KOSGEB desteğiyle iki buçuk yıl önce atölyesini kurarak üretime başladığını anlatan Efe, markalaşıp fabrika kurmak istediğini söyledi. Efe, "İlk başladığımda 10 personele kadar çıktık. İşlerimiz biraz yavaşladığı için işçi sayısını azalttık. Tekrar büyümeye hazırlanıyorum. 20 kişiye kadar çıkmak istiyorum. Büyük bir fabrika

olmak, markalı ürünlerimi yapmak istiyorum" diye konuştu.