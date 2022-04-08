Üretimde dönüşümü fırsata çevirebiliriz

İmam GÜNEŞ

Uludağ İhracatçıları Birliği (UİB) çatısı altındaki Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) 11 Nisan Pazartesi günü yapılacak seçimlere hazırlanıyor. Birliğin başkanlığını yürüten Savican Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Nüvit Gündemir, tek liste ile seçimlere girecek ve ikinci dönemine başlayacak. Nüvit Gündemir, sektördeki gelişimleri ve yeni dönem projelerini DÜNYA’ya açıkladı.

Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün, 2021 yılında 20 milyar 250 milyon dolar ihracata ulaştığını hatırlatan Gündemir, 2021 yılında tekstil ve konfeksiyon sektörlerinin toplam 30 milyar dolarlık ihracata ulaştığını, ülke ekonomisine de 18 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası sunduğunu belirtiyor. UHKİB’in geçen yıl yüzde 32 artış sağlayarak ihracatını 970 milyon dolara yükselttiğini ifade eden Gündemir, “İhracat rakamlarındaki artış kadar, birliğimizin ihracatında ortalama kilogram değerinin de 17 dolar seviyelerinde gerçekleşmesi çok önemli. Bazı ürünlerde ise bu rakam çok daha yüksek. Ana pazarlara yapılan ihracatta elde edilen kilogram başına birim değerler, sektörümüzün yüksek katma değerli üretim ve pazarlama gücünün bir göstergesi olduğu gibi, Ar-Ge, inovasyon, marka ve moda konusundaki yapılan yatırımların da bir sonucudur” diye konuştu.

“Sürdürülebilir üretimin payını artırmalıyız”

Tekstil ve hazır giyim endüstrisinin dünyada önemli miktarda karbon emisyonuna neden olduğunu kaydeden Gündemir, şöyle devam ediyor: “Kullanım ömrü dolan milyarlarca dolarlık tekstil ve hazır giyim malzemesinin neredeyse tamamı doğaya atılıyor. Bu durum, doğa için tehdit oluştururken, milyarlarca dolarlık kaynak da israf oluyor. Hazır giyim sektörü olarak hızla sürdürülebilir kaynaklara yönelmeli, sürdürülebilir üretimin payını artırmalıyız. Dünya ölçeğindeki birçok marka 2025’ten itibaren 5 yıl içinde kademeli olarak tüm ihtiyaçlarını sürdürülebilir kaynaklardan karşılamayı planlıyor. Avrupa Birliği de 2050’ye kadar karbon emisyonunu sıfırlamayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda hazır giyim sektörü için de bir takım özel uygulamalar getiriyor. Ekolojik tasarım ve sürdürülebilir kaynaklara dönüş teşvik edilirken zararlı kimyasallarla mücadele güçlendirilecek. Üretim süreçlerinin yanı sıra, tedarik zincirinin tüm aşamalarında sürdürülebilirlik kriterlerinde uygunluk aranacak. Bu kriterlerin hızlı bir şekilde karşılanması için iyi uygulamalar teşvik edilirken bazı konularda da ihracatçılara yaptırım uygulanacak. Mesela ‘karbon ayak izi’ ve ‘sınırda karbon vergisi’ getiriliyor. Bu yeni düzenlemelerin hazır giyim sektörümüz için 200 milyon Euro civarında bir maliyeti olacağı hesaplanıyor. Bölgenin dinamikliğine ilave olarak tasarım gücünü artırma yönünde çalışmalarımız olacak.”

“AB’nin finansman imkanlarından yararlanmalıyız”

Küresel markaların sürdürülebilirlik konusunda mevcut beklentilerini karşılayan Türk hazır giyim sektörünün, hızlı modada olduğu gibi sürdürülebilir üretimde de dönüşüm konusunda rakiplerinden ayrıştığını dile getiren Gündemir, şu bilgileri veriyor: “Kısacası bu maliyetlere rağmen sektör olarak süreci fırsata çevirebiliriz. Öte yandan Avrupa Birliği ‘Yeşil Anlaşma’ hedeflerine erişim için yüz milyarlarca Euro’luk kaynak kullanarak tüm sektörleri sürdürülebilir üretim için teşvik edecek. Biz de bu finansman imkanlarından maksimum ölçüde yararlanmalıyız. Çünkü AB’nin en büyük üreticilerinden birisiyiz. Sektör paydaşları ve kamu otoritesi olarak mevcut durumumuzu avantaja dönüştürecek hamleleri hızla atarsak, önümüze çıkan bu fırsatı iyi değerlendirebiliriz.”

Ulusal tasarım yarışması düzenlenecek

Tekstil ve hazır giyim konfeksiyon ihracatçıları birliklerinin paydaş olduğu ulusal bir tasarım yarışması olacak Athleisure Challenge Aktif Giyim Tasarım Yarışması için çalışmalarımıza başladıklarına değinen Gündemir, “Bu proje ile amacımız, tekstil tasarımcıları ve tekstil mühendislerinden kurulacak takımlar ile ‘Athleisure’ giyim trendi kapsamında fonksiyonel ve estetik tasarımların ortaya çıkmasının ve ürünlerin ticarileşmesinin sağlanması" ifadelerini kullandı.

UHKİB, sektöre nitelikli iş gücü kazandırmayı hedefliyor

UHKİB Başkanı ve yeni dönem adayı Nüvit Gündemir, gündemlerinde yer alan projeler hakkında şunları söylüyor: “UHKİB, İstanbul Moda Akademisi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu iş birliği oluşturduk. Amacımız, hazır giyim sektörüne insan kaynağı geliştirme ve nitelikli iş gücü kazandırmak. Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektöründe Endüstri 4.0 Entegrasyonu isimli Ur-Ge projesi çalışmalarımız da devam ediyor. Proje kapsamında kümede yer alan 18 firmaya yönelik, firmaların ve kümenin yurtdışı tanıtımını sağlamak amacı ile dijital kurumsal kimlik çalışmaları yapılarak, küme web sitesi oluşturuldu. Sanal yurtdışı pazarlama faaliyetimiz için de çalışmalara başladık. Dijital Dönüşüm Mühendisi Programı aracılığıyla, siber güvenlik, yapay zekâ, nesnelerin interneti, bulut bilişimi, büyük veri, artırılabilir ve sanal gerçeklik, sistem analizi gibi önemli alanlarda mühendislerimize yetkinlikler kazandırıyoruz.”

Ajandasında neler var?

● Sürdürülebilir kaynaklara yönelerek, sürdürülebilir üretimin payını artıracak çalışmalara odaklanılacak.

● Tasarım gücünü artırma yönünde çalışmalar yapılacak.

● Avrupa Birliği’nin tüm sektörleri sürdürülebilir üretim için teşvik etmek amacıyla oluşturduğu finansman imkanlarından maksimum ölçüde yararlanılması hedefleniyor.

● Ulusal bir tasarım yarışması olacak Athleisure Challenge Aktif Giyim Tasarım Yarışması için çalışmalara başlandı. Amaç, giyim trendi kapsamında fonksiyonel ve estetik tasarımların ortaya çıkmasının ve ürünlerin ticarileşmesinin sağlanması olacak.

● Sektörüne nitelikli iş gücü kazandıracak faaliyetlerin artırılmalı planlanıyor.

● Sanal yurtdışı pazarlama faaliyeti için çalışmalar hızlandırılacak.