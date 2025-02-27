Üretimde zaman ve enerji kaybı en aza inecek

Bünyesinde OYAK Çi­mento'yu da bulundu­ran TCC Group Hol­ding’in iştiraki CIMPOR Global ile FIZIX güçlerini bir­leştirdi. Hayata geçirilen yeni proje kapsamında, 10 ülkedeki 25 endüstriyel tesisinin maki­ne sağlığı küresel ölçekte izle­nerek arızalar daha gerçekleş­meden tespit edilebilecek. FI­ZIX iş birliği CIMPOR-OYAK Çimento’nun yalnızca Türki­ye ve küresel pazardaki ope­rasyonları için değil, çimen­to sektörü başta olmak üzere farklı sektörlerdeki paydaşlar açısından da yeni bir dönemin başlangıcını simgelediği be­lirtildi.

Makine hasarlarını ve durmaya bağlı iş gücü ve ener­ji kayıplarını yüksek oranda azaltacak proje ile verimsizlik ve emisyon artışının önüne ge­çilecek. Üretim sürekliliği sa­yesinde yüksek ve düzenli ka­lite koşullarında çok daha az enerji tüketilerek, daha çevreci yapı malzemeleri benzer per­formansa sahip ürünlere kı­yasla daha düşük karbon ayak izi ile üretilebilecek. Proje kap­samındaki en önemli katkıla­rından biri de acil ve riskli ba­kım ve onarım müdahalelerin azalması ve ön tespitleri yapıl­mış hazırlıklara dayanması ne­deniyle İş Sağlığı ve Güvenliği alanında sağlanacak.

Test aşaması 2 yıl sürdü

İş birliğine ilişkin konu­şan CIMPOR-OYAK Çimen­to Grup CTO’su Berkan Fidan, “Akıllı cihazlar ve ileri yazılım­ların birlikteliğinden oluşan projenin hayata geçirilmesi­ne, birçok farklı çözüm üze­rinde 2 yıla yakın detaylı ana­liz ve uygulamalı test gerçek­leştirdikten sonra karar verildi. Yaklaşık 5 yıllık geniş endüst­riyel veri altyapımızı, analitik veri işleme kabiliyetlerimizi, bakım ve arıza kayıtları ile ko­ruyucu bakım tecrübelerimi­zi bu proje kapsamında kullan­dık.

CIMPOR-OYAK Çimento ile ileri teknolojisiyle öne çı­kan FİZİX’in güçlerini birleş­tirmesi, çimento üretimine yö­nelik yeni ve öncü yaklaşımla­rı da beraberinde getirecek. Bu iş birliğinin hem yerel girişim­lerin küresel ölçekte söz sahibi olmasına imkân tanıyacağına hem de sektöre taze bir bakış açısı kazandıracağına inanıyo­ruz” dedi.

Globalde lokal oyuncu olma hedefiyle yatırımlar sürecek

İş birliğini değerlendiren CIMPOR-OYAK Çimento Yö­netim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık ise “Türkiye’de ve kü­resel pazarlarda, çimento sek­töründe dönüşümün öncüsü olma misyonumuzu sürdürü­yoruz. Daha akıllı, daha yeşil, daha sürdürülebilir bir çimen­to sektörü yaratmak için yeni hedefler belirledik. Bu konu­daki kararlılığımız; TCC'nin düşük karbonlu malzemeler, kaynak geri dönüşümü ve ye­şil enerji alanlarındaki strate­jik hedefleriyle ve sürdürülebi­lirlikte uluslararası standartla­ra uyum öncelikleriyle daha da pekişiyor.

Hedeflerimizi ger­çekleştirmek için üç temel un­sura inanıyoruz: İnovasyon, sürdürülebilirlik ve güçlü iş birlikleri. Bugün tanıttığımız Fizix projesi de bunun somut bir örneği. Artık sadece üreti­mi değil, üretimin geleceğini de tasarlıyoruz. Önümüzdeki dö­nemde de karbon nötr üretim, çevre dostu inovasyonlar, diji­talleşme ile verimlilik artışı ve küresel ölçekte daha büyük bir etki yaratma hedeflerimiz doğ­rultusunda ilerlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Bakım maliyetini yıllık 1 milyon euro azaltacak

Toplantıda verilen bilgilere göre, çimento üretiminde, yıllık bazda en az 5 milyon euro seviyelerinde bir bakım odaklı gider söz konusu olabilecek. Tahmine dayalı makine sağlığı sistemleri verim ve kapsamına bağlı olarak yüzde 10-40 arasında fayda sağlanabilecek. Konservatif tarafta kalarak sadece yüzde 20’lik bir fayda, yıllık bazda tek bir fabrika için yaklaşık 1 milyon euro seviyelerinde bakım maliyet avantajı anlamına gelebilecek. Yine olası arızaların uzun duruşlara ve üretim kayıplarına sebebiyet vermemesi için en az 2 milyon euro seviyesinde kritik yedek stoğundan bahsetmek mümkün olabileceği belirtildi. Güvenilir bir arıza riski izlenebilirliği ile bu kritik stok maliyeti yüzde 50’ye kadar azaltılabileceği, bunun da fiili envanter olarak 1 milyon euro seviyesinde düşüş anlamına geleceği bilgisi verildi.

Yıllık üretim kapasitesi 9,5 milyon tona ulaştı

Çimento, klinker, hazır beton, agrega, harç ve kağıt torba üretiminde faaliyet gösteren CIMPOR'un, yaklaşık 9,5 milyon tonluk çimento üretim kapasitesine sahip olduğu, globalde lokal oyuncu olma yaklaşımıyla faailyet ve yatırımlarını da sürdürdüğü kaydedildi. CIMPOR'un, tedarik zincirini güçlendirirken, yeni pazar fırsatlarını keşfetmeye devam ettiği belirtildi.

3 kıta, 10 ülke 25 tesiste devreye alınacak

Yıllık 112 milyon ton çimento üre­tim kapasitesi ile dünyanın en bü­yük üçüncü üretici konumundaki TCC Group Holding bünyesinde faaliyet gösteren CIMPOR‘un 3 kı­tada, toplamda 25 adet tesisinde uygulanacak olan projenin 10 bin 500 sensörden oluşan uygulama alanı, Türkiye’de 10 tesisin yanı sı­ra Portekiz’deki 5 ve Afrika’daki 5 çimento üretimi tesisi ile Avrupa başta olmak üzere diğer bölge­lerde de bulunan 5 terminal ope­rasyonunu kapsıyor.

2025 yılında gerçekleşecek montaj ve opti­mizasyon çalışmaları ile global ölçekte bir makine sağlığı izlene­bilirliği sağlanacak ve ilk etapta 6 ayrı ülkede kullanıma alınacak. Projenin 2026 ve sonrasındaki süreçte, grubun Çin ve Tayvan operasyonlarına da aktarılması planlanıyor. Proje ile toplamda 14 ayrı ülkede makine sağlığı izlene­bilirliği sağlanmış ve bulut taban­lı altyapısı sayesinde uzman kad­roların uzaktan destek vereceği, analiz edebileceği ve optimizas­yon sağlayacağı bir sistem oluş­turulacak.

800 milyon euro kaynak ayrıldı

OYAK Çimento, global ölçek­li entegrasyona sahip yenilik­çi yatırımlar, özel projeler, daha çevreci yapı malzemeleri, yeni­lenebilir enerji ve Ar-Ge ile ino­vasyona dayalı çözümler için CIMPOR Global olarak son 5 yıllık dönemde yaklaşık 800 milyon euro kaynak ayırdığını duyurdu. Önümüzdeki dönemde de en­düstriyel dijitalleşme, yeşil ener­jiye geçiş, dekarbonizasyon ile düşük karbonlu yeni nesil proses ve ürünler üzerine Ar&Ge ve ino­vasyon yatırımlarına yıllık karlılı­ğın yaklaşık yüzde 35'i oranında kaynak ayrılması planlanıyor.

Uzaktan analiz edilebilecek

İşbirliği kapsamında, yeni nesil teknolojik çözüm, akıllı cihaz­lar ve ileri yazımlıların birlikte­liğinden oluşuyor. Proje, Türki­ye’de 10, Portekiz’de 5, İngilte­re’de 1, Fransa’da 1, Romanya’da 1, KKTC’de 1, Cape Verde’de 2, Batı Afrika’da Fildişi, Kame­run ve Gana olmak üzere 3 ay­rı ülkedeki 3 tesisi kapsıyor. Projenin 2026 ve sonrasındaki süreçte 14 ayrı ülkede makine sağlığı izlenebilirliği sağlana­cak ve bulut tabanlı altyapısı ile uzman kadroların uzaktan des­tek vereceği, analiz edebilece­ği bir sistem oluşturulacak.