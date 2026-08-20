Üretimden satışlar 2025’te 11,1 trilyon liraya ulaştı

Hüseyin VATANSEVER

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan ve yıl­lık olarak yayımlanan “Türki­ye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması” ülke ekonomisinin üretim gücünü, sanayi şirketleri­nin performansını ve reel sektörün yıllar içindeki dönüşümünü ortaya koyan önemli bir kaynak oluştu­ruyor.

Araştırma sonuçları ile bir­likte 500 sanayi kuruluşunun sı­ralandığı liste de İSO 500 olarak adlandırılıyor ve her yıl yayımlan­ması heyecanla bekleniyor. İSO 500, aralarında basın mensupla­rı, ekonomistler, akademisyenler, araştırmacılar, iş insanları ve ka­mu yöneticilerine kadar çok geniş bir kesim için önemli bir kaynak oluşturuyor.

Başlangıcı 1968 yılında yayım­lanan “100 Büyük Firma” çalışma­sına dayanan araştırma; her yıl bir önceki yıl verilerinin açıklanma­sı ve kamuoyu ile paylaşılmasıyla gelişti. Böylece çalışmanın kapsa­mı 1978 yılında 300 kuruluşa, 1981 yılında ise 500 kuruluşa çıkarıldı.

1991 yılında “Türkiye'nin 500 Bü­yük Sanayi Kuruluşu” araştırması­na ek olarak “İlk 500 Büyük Sana­yi Kuruluşu'nu izleyen 325 Sanayi Kuruluşu” çalışması da hazırlanıp kamuoyunun bilgisine sunuldu. 1992-1997 yılları arasında “İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nu izleyen 250 Sanayi Kuruluşu” olarak sür­dürülen bu ek çalışmanın kapsamı 1998 yılında genişletilerek 500'e çıkarıldı. Böylece 1998 yılından bu yana Türkiye’nin 1000 Büyük Sa­nayi Kuruluşu’na ait veriler her yıl kamuoyuna açıklanır hale geldi.

Reel düşüş 2025 yılında ılımlı bir pozitif büyümeye döndü

İSO tarafından açıklanan “Tür­kiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuru­luşu 2025” araştırması sonuçları­na göre 500 büyük sanayi kurulu­şunun üretimden satışları, 2025 yılında 2024 yılı verilerine kıyasla yüzde 28 artış göstererek 11 tril­yon 118 milyar TL’ye çıktı. Yıllık ortalama Yurt İçi-ÜFE baz alındı­ğında, satışlarda reel olarak yüzde 2,1’lik sınırlı bir artış gerçekleşti. Böylece 2022’de yüzde 4,2, 2023’te yüzde 5,2 ve 2024’te yüzde 3,4 olan reel düşüşün, 2025 yılında ılım­lı bir pozitif büyümeye döndüğü açıklandı. Bununla birlikte söz ko­nusu sınırlı reel artışın, satışlarda­ki zayıf performansın devam etti­ğine işaret ettiği vurgulandı.

Kârlılık durumu bakımından İSO 500’ün 2025 yılı araştırması, şirketlerin faaliyet kârının yüzde 57,1 artışla 641 milyar TL’den 1 tril­yon TL’ye yükseldiğini gösteriyor. Bu paralelde faaliyet karlılığı oranı da yüzde 6,2’den yüzde 7,7’ye çık­tı. Ancak faaliyet kârı oranı, 2015-2024 arasını kapsayan son 10 yı­lın ortalaması olan yüzde 10,4’ün altında kalarak en kötü ikinci oran şeklinde kaydedildi.

Finansman giderlerinin faaliyet kârına oranı yüzde 96,6’dan yüzde 84,9’a gerilemiş olsa da yüksek fi­nansman maliyetleri 2025 yılın­da kârlılık üzerinde baskı kurmaya devam etti. Söz konusu oran 2015-2024 dönemi ortalaması yüzde 64,5 ile oldukça yüksek bir seviye­deyken, 2025 yılında karşılaşılan bu oran sanayicinin karlılığını et­kileyen başlıca unsur olarak değer­lendirildi.

İSO tarafından yapılan değerlendirmede son iki yılda sa­nayi firmalarının faaliyetten elde ettikleri karın önce neredeyse ta­mamını, ardından da yüzde 85’ini finansman giderlerine ayırmak zorunda kaldığı bir tabloyla kar­şı karşıya kalındığı vurgulandı. Bu oranın, İSO 500’ün uzun yıllardır düzelmeyen en kritik göstergele­rinden biri olmayı sürdürdüğüne dikkat çekildi.

İSO 500 şirketleri 79,7 milyar lirayı Ar-Ge’ye harcadı

Şirketlerin durumunu da yansı­tan araştırmaya göre 2025 yılında kar açıklayan firma sayısı 348, za­rar açıklayan firma sayısı ise 152 oldu. Net kambiyo zararı ise be­lirgin bir artışla 172 milyar TL’ye yaklaştı. İSO 500 şirketlerinin 2025 yılı ihracatı araştırmaya göre 104,7 milyar dolar seviyesinde ger­çekleşti. Araştırma kapsamında­ki dönemde Türkiye’nin genel mal ihracatı yüzde 4,4 artarken, İSO 500 şirketlerinin ihracatındaki ar­tış yüzde 8,4 oldu. Ayrıca İSO 500 şirketlerinin GSYH içindeki payı yüzde 5,8 olarak gerçekleşirken, şirketlerin ödediği toplam maaş ve ücret tutarı 1,1 trilyon lira oldu. Ar-Ge harcamaları ise 79,7 milyar lira seviyesinde kaydedildi. Ayrıca hal­ka açık şirket sayısı 91’e ulaşarak 2025 yılında rekor kırdı.

Sanayici zorlu bir denge kurdu

Araştırma sonuçları ile ilgili değerlendirmesini paylaşan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan; 2025 yılının enflasyonla mücadelenin belirleyici olduğunu ve sıkı para politikasının sürdürüldüğü bir yıl şeklinde geride kaldığını anımsattı. Bahçıvan, “Sanayicimiz; artan finansman maliyetleri, zayıflayan iç talep, kur ve maliyet dengesi, yatırım iştahındaki yavaşlama ve rekabet gücünü koruma ihtiyacı arasında zorlu bir denge kurmaya çalıştı” dedi.

Teknoloji yoğunluklarına göre katma değer dağılımının, sanayinin nitelikli ve teknoloji odaklı dönüşüm ihtiyacını bir kez daha net biçimde ortaya koyduğunu ifade eden Bahçıvan, “Yaratılan katma değer içinde en yüksek payın yüzde 33 ile düşük ve orta-düşük teknoloji yoğunluklu sektörlere ait olması, sanayimizin üretim gücünü korumakla birlikte katma değeri daha yüksek alanlara taşımada çok da başarılı olamadığını göstermektedir” dedi.

Savunma sanayiinin sağladığı katkı ve yüksek teknoloji payındaki artışı desteğini vurgulayan Erdal Bahçıvan, “Ancak bu ivmenin sanayinin geneline yayılması, yalnızca birkaç sektörün katkısıyla sınırlı kalmaması ve çok daha güçlü bir teknoloji atağına dönüşmesi gerekmektedir” dedi.