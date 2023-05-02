“Üretime dayalı girişimler için destek bekliyoruz"

Kocaeli Türkiye’nin en önemli sanayi kentlerinden biri…Körfez ilçesinin ise Türkiye sanayisini kalbinin attığı yer olduğunu söyleyen Körfez Ticaret Odası (KTO) Başkanı Recep Öztürk, bölgede özellikle enerji alanında yapılan yatırımlar sayesinde ihracat gelirlerinin ve kalifiye istihdam ihtiyacının arttığını belirtti. DÜNYA’ya özel açıklamalarda bulunan Recep Öztürk, Kocaeli’nin yükünün yüzde 65’inin Körfez ilçesinde bulunan 12 limanda elleçlendiğini söyledi.

Haydarpaşa Limanı’ndaki trafik tamamen sonlandığında, buradaki hacmin de ilçeye akacağı öngörüsünde bulunan Öztürk, bu sayede Körfez’e lojistik ve nakliye alanında yeni yatırımlar planlandığını belirterek, bunun milli gelire ve istihdama olumlu katkıları olacağına dikkat çekti.

Bölgede enerji sektörünün önemli bir yeri bulunduğuna dikkat çeken Recep Öztürk, “Türkiye’nin kalbi ilçemizde atıyor diyebiliriz. Bölgemizde enerji alanında yapılan yeni yatırımlar sayesinde hem ihracat gelirlerimiz artarken kalifiye iş gücüne de ihtiyaç duyulacaktır. Enerji sektörünün bölgemizde gelişmesiyle birlikte makina ekipman sektörleri de gelişmekte olup, bölgemizden yapılan ihracatımızda artış göstermektedir” dedi.

Körfez ilçesinin bulunduğu coğrafya sebebiyle sanayi ve ticaret projelerinin desteklendiğini ve girişimciler için iyi bir ekosistem sunduklarını anlatan Recep Öztürk; “Yeşil enerji dönüşümü hakkında bölgemizde potansiyel bulunmakta ve biz de Körfez Ticaret Odası olarak kendi binamızda iki buçuk sene önce hizmete aldığımız GES ve yakında hizmete alacağımız elektrikli araç şarj dolum istasyonu ile de bölgemize örnek olmaya çalışıyoruz” dedi.

İnşaat sektörünün de bölgede canlı bir sektör olduğuna ve çok sayıda yabancı ülkelerde iş yapan firmaların ülkemizin cari açığını kapatma noktasında olumlu çalışmaları olduğuna dikkat çeken Recep Öztürk, kadın ve genç girişimciliğinin KTO tarafından desteklendiğini söyledi.

Recep Öztürk, girişimcilere yurtdışı pazarlarına açılmaları için uygun ortamları sağlamaya çalıştıklarını da kaydetti. Bölgenin arazi sorununa da değinen Recep Öztürk, bundan dolayı yeni yatırımlar için alanın yetersiz olduğunu belirtti. Recep Öztürk şunları kaydetti: “Sahip olduğumuz alanların, 50 ve 100 yıllık süreçler göz önünde bulundurularak, en iyi şekilde planlanması gerekmektedir.

Bölgemizin ekonomik olarak olumsuz özelliklerinden bir tanesi de bölgemizde sanayi bölgesi bulunmamasıdır. Bununla alakalı Körfez Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile de Körfez Ticaret Odası olarak girişimlerimizi sürdürmekteyiz.”

Yatırım imkânları desteklenmeli

Yaklaşan seçim sonrasında bölgede mevzuata uygun binaların hızlıca hayata geçirilmesi gerektiğini ve firmaların ihracat pazarlarında konumlanarak daha çok döviz girdisi sağlanması gerektiğini anlatan Recep Öztürk bu konuda şunları aktardı: “Yıkılması gereken binaların bir an önce tespit edilip, mevzuata uygun binaların hızlıca hayata geçirilip, vatandaşlarımızın sağlıklı binalarda yaşamalarını sağlamamız gerekiyor. Bu konuyla alakalı ise Körfez Ticaret Odası olarak; paneller düzenleyip eğitimler vermeyi planlıyoruz.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile hasar gören binaların hızlıca tespit edilmesi için çeşitli destekler vermek adına çalışmalar yürütüyoruz. Bunların yanı sıra bölgemizde yatırım imkânları desteklenip daha çok firmamızı ihracat pazarlarında konumlayarak hem daha çok döviz girdisi sağlamalı hem de istihdam oranımızı arttırmalıyız. Bu konuda biz de üyelerimizi ihracat pazarlarında kalıcı olarak konumlamak üzere var gücümüzle çalışıyoruz.”

Körfez’in Doğu Marmara’nın liman yükünün çoğunu çekmesi, uluslararası havalimanlarına yakın olması, Avrupa’yı Asya’ya bağlayan tren ve karayollarının ortasında bulunması sebepleri ile lojistik ve nakliye alanında yeni yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Recep Öztürk, bu alanlarda gelişmeye devam edeceklerini de söyledi.

Bölgenin sanayi kimliğinin daha ağır basması ve sanayi ürün lerinin daha katma değerli olmasından dolayı sanayi ürünleri için olan devlet destek ve teşviklerinin üst seviyede olduğunu söyleyen Recep Öztürk, bölgenin çok verimli topraklara da sahip olduğuna dikkat çekti. “Biz bu topraklardaki tarımsal ve hayvansal üretimin de çok değerli olduğunu düşünüyor; buradaki üretimin teşvikler ile arttırıldığında, kentten köylere tersine göçü motive edeceğine inanıyoruz.

Böylece bölgemize gelen hızlı göçlerin yol açtığı işsizlik oranlarını da azaltabileceğini öngörüyoruz” diyen Recep Öztürk “Bu yaklaşımdan hareketle, ilçemizde tüketilmek üzere köylerimizde yapılabilecek sera üretimlerini İlçe Tarım Müdürlüğümüzle fizibilite edip yatırım planları çıkarmaktayız.

Ayrıca; proje meslek lisemizin bahçesinde başlangıcı 100 m2 olmak üzere, yenilenebilir enerji ve otomasyon sistemleri ile donatılmış bir seranın en kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.” dedi. Recep Öztürk, sanayi ürünleri ile bilişim ve teknolojik sektörlere de desteklerin artarak devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Recep Öztürk sözlerini, “Üretime dayalı girişimler ve kapasite artırımları desteklenmeli, vatandaşlarımızın alım gücü korunarak ihracat pazarlarında şirketlerimizin rekabetçi olabilmesi sağlanmalıdır” şeklinde tamamladı.

İstihdamda depremzedelere öncelik...

Depremin ilk anından itibaren KTO olarak TOBB ile sıkı işbirliğinde bulunarak çok sayıda yardımı deprem bölgesine ulaştırdıklarını söyleyen Recep Öztürk, deprem bölgesinden ilçeye yaklaşık 5 bin 500 depremzedenin göç ettiğini açıkladı.

Depremzedelerin ilçeye göç etmeye başladıkları andan itibaren, üye firmalarda kendilerini istihdam ederek hem depremzedelerin hayata tutunmalarını hem psikolojilerini ve moral motivasyonlarını yukarı çekmelerini hem de kimseye muhtaç kalmamalarını sağlamaya çalıştıklarını söyleyen Recep Öztürk, böylece işletmelerin kısmen de olsa kalifiye iş gücü ihtiyaçlarını karşılama imkânı bulduklarını söyledi.