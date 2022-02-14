Üretimi yerlileştirip katma değeri artıracak

İmam GÜNEŞ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesindeki ihracatçı birliklerinde seçim heyecanı nisan ayında başlayacak. İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nde (İDDMİB) adaylığını açıklayan ilk ve tek isim Çetin Tecdelioğlu. İDDMİB’in mevcut yönetiminde başkanvekilliği görevini yürüten Tedcelioğlu, yönetim listesini belirlerken, mevcut yönetimden 7 isim yeni listede yer aldı. Tecdelioğlu, neden aday olduğunu, hangi projeleri gerçekletirmek istediklerini ve sektördeki son durumu DÜNYA’ya anlattı.

Aday olmasındaki en önemli noktanın değişim ve gelişim olduğunu belirten Tecdelioğlu, “Gençleşmemiz gerekiyordu çünkü yeni nesil ihracat gençleşmeyi gerektiriyordu. Pandemi sonrası dünyadaki ticaretin değişimine adapte olabilecek bir ekip ve takım arkadaşlarına ihtiyacımız vardı. Eskiden de yönetim kurulunda olan arkadaşlarımız listemizde, onların da tecrübesinden yararlanarak eski ve yeniyi birleştireceğiz” diyor.

Yeni yatırımlar teşvik edilecek

“Yaptığımız ihracattan daha fazla ithalat yapıyoruz” diyen Tecdelioğlu, sektörler bazında ithalatın neden ve ne kadar yapıldığının kırılımlarını çıkaracaklarını söylüyor. Fizibilitelerin yapılıp, hangi ürüne ne kadar ihtiyaç olduğunu tespit edeceklerini ifade eden Tecdelioğlu, “Çünkü bazı sektörlerde neden ithalat yaptığımız, ne kadar ihtiyacımızın olduğu gibi veriler ve istatistikler yok. Bu ürünleri Türkiye’de üretebilir miyiz, bilmiyoruz. Tamamlayıcı sektör toplantılarında amacımız bu olacak. Ticaret Bakanlığı’ndan veriler alabilecek komitelere ihtiyacımız var. Birçok firma birleşerek, üretim yapabileceğimiz ürünleri gerçekleştirmek istiyoruz. Böylece ithalatı azaltarak, daha katma değerli ihracata ulaşabiliriz.”

Tamamlayıcı sektörlerin potansiyeli yüksek

İDDMİB bünyesinde 9 tamamlayıcı sektörün bulunduğunu kaydeden Tecdelioğlu, şu bilgileri veriyor: “Bu sektörler ihracatın gizli kahramanları. Tamamlayıcı sektörlerdeki dernek başkanlarının en büyük sıkıntısı ihracatçı birliklerinde temsiliyet gücünün olmaması ve bundan dolayı yapılan organizasyonların sadece dernek çapında kalması. Dünyada bu tamamlayıcı sektörler için de birçok fuar var. Ancak bu fuarlar radarımızdan çıkmış durumda. Tamamlayıcı sektörlerimizi ciddi anlamda harekete geçirip meyvelerini yiyeceğimizi düşünüyorum. Alüminyum ve bakır sektörlerimiz hep gözbebeğimiz oldu. Alt sektörlerin ihracatında genelde alüminyum ilk ve bakır ikinci sırada yer alıyor ama yeni dönemde daha çok ve daha katma değerli ihracat için çalışıyor olacağız. İhracat artışı sağlamak ve katma değer yaratmak için bu alt sektörlerimize ayrıca eğiliyor olacağız. Tamamlayıcı sektörlerimizin ihracatı, GTİP numarasından dolayı birçok ihracatçı birliğinden geçiyor. 500 milyar dolarlık hırdavat pazarından 10 milyar dolar alıyoruz. Armatür sektörünün dünyadaki pazarı 300 milyar dolara yakın, bizim payımız ise 1-1,5 seviyelerinde. Kalıp sektörü, bugüne kadar hiçbir birlikte adı anılmamış, konuşulmamış bir sektör. Kalıbın ihracatı neredeyse 1,2 milyar dolara yaklaşıyor. Bu tamamlayıcı sektörlerimiz bundan sonra yönetim kurulunda söz sahibi olarak temsil edilecekler. Kalıbın 1 tonu 100 bin doların üzerinde. Keza armatür sektöründe de 20 doların üzerinde bir rakam mevcut. Hırdavat sektörü ise 5 doların üzerinde. Bu sektörlere daha iyi dokunup, daha öne çıkararak, daha fazla ihracat potansiyeline sahibiz.”

“e-ihracat için lojistik altyapı kurulmalı”

Gençleşmeye önem verdiklerine dikkat çeken Tecdelioğlu, yeni nesil ihracat için ticarette Z kuşağını sektörlerine dahil edebilecek projeler gerçekleştirmek istediklerinin altını çiziyor ve devam ediyor: “Bunun bir örneğini TİM Başkanımız, Genç TİM’i kurarak yaptı. Biz de alt sektörler olarak gençlere yönelik projeler yapıp Genç TİM’i de güçlendireceğiz. Gençlerimiz dijitali ve elektronik ihracatı çok iyi idare ediyorlar. E-ihracatın en önemli noktalardan birisi lojistik. Lojistiğin altyapısı ve depolanması oluşturulursa ürünlerimizi tüm dünyaya ulaştırılabilir, depolarımızdan da sevkiyatlar yapabiliriz. Tüm dünyada kendilerine göre güçlü kasları olan birçok firmamız var. Bu firmalarımız sayesinde eğer lojistik alt yapımızı oluşturabilirsek e-ticaretten aldığımız payı çok daha artırabiliriz. TİM’in liderliğinde, diğer başkanlarımızla fizibilite çalışmaları yapıp, bu fikrin zenginleştirilmesini sağlamalıyız.”

Yönetimde kimler olacak?

Çetin Tecdelioğlu’nun oluşturduğu yönetimde; Yelken Kalıp Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yelken, Güvenal Kalıp Genel Müdürü Bora Tarakçıoğlu, Kayalar Bakır Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Kaya, Özkan Kapı Yönetim Kurulu Başkanı Ferruh Özkan, Kayalar Endüstriyel Mutfak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fikret Kaya, ARMATÜR Derneği Başkanı ve TURAŞ Gaz Armatürleri Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, Almesan Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öncel, Akpa Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Çalışkan, EVSİD Başkanı ve OMS Paslanmaz Mutfak Araçları Yönetim Kurulu Üyesi Talha Özger, Sarkuysan CEO’su Sevgür Arslanpay ve Sistem Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Yerekaban yer alıyor.

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