Üretimin yüzde 97’sini ihraç eden sektör destek bekliyor

Hüseyin GÖKÇE

Sanayi üretiminin merkezi ülkelere makine satan değirmenciler destek bekliyor. Türkiye’de 1970’li yıllardan itibaren başlayan değirmen makinesi üretiminde, aradan geçen 40 yılda sanayinin kalbi Avrupa ülkelerine bile ürün satacak konuma gelindi. Elek üretimiyle başlayan sektör, ardından makine üretimine geçerken, bugün endüstri 4.0’ı yoğun olarak kullanan Almanya, Japonya, İtalya gibi ülkelere ürün satan konuma geldiler. Gazetemizin Ankara Temsilciliği’ni ziyaret eden Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMUD) Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, Ankara Temsilcimiz Maruf Buzcugil’e sektörün geldiği noktayı ve üretim kabiliyetini anlattı.

Gelişmiş ülkelere makine satabilmek ve firmalarıyla rekabet edebilmek için endüstri 4.0 kullanımının şart olduğunu söyleyen Zeki Demirtaşoğlu, 600 ton buğdayı 6 kişinin işleyebileceği makinelerin üretilebildiğini aktardı.

Aktif fabrika sayısı 1350’den 250’ye indi

Türkiye’de makine sektöründeki hareketliliğe bağlı olarak irili ufaklı çok sayıda değirmen kurulduğunu söyleyen Demirtaşoğlu, en küçüğü 40 ton kapasiteli olan fabrikaların sayısının 1350’ye kadar yükseldiğini bildirdi. Zeki Demirtaşoğlu, artan rekabete ayak uyduramayanların sistemden çekilmesiyle fabrika sayısının 250’ye gerilediği bilgisini verdi.

Demirtaşoğlu, iç pazarda talebin çok sınırlı olduğu için, değirmen makinesi yanı sıra; yem fabrikası, bulgur fabrikası, baklagil, nişasta fabrikası yapan imalatçıların, üretimin yüzde 97’sin ihraç ettiğini kaydetti.

Bu alanda 1970’li yıllarda üretime başlayan sanayicilerin bugün 165’ten fazla ülkeye ihracat yapan konuma geldiğinin altını çizen Demirtaşoğlu, “İngiltere, Almanya, Fransa gibi tüm dev Avrupa ülkeleri ile ABD’nin de dahil olduğu kategoride toplam ihracatımız 2.2 milyar dolar ile genel makine ihracatı içinde önemli bir yer tutmaktadır” dedi.

“Rakipler faizsiz 20 yıl vadeli kredi buluyor”

Türk makine üreticilerinin ürün geliştirme yönünden çok ilerde olmalarına rağmen, üçüncü ülkelerde iş yaparken finansman konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Demirtaşoğlu, “Rakiplerimiz 20 yıl vadeli sıfır faizli kredi bulurken, biz kendi finansmanımızı karşılayamıyoruz” diye konuştu.

Finansman ihtiyacı olanların, ne Eximbank ne de özel bankalardan ciddi destek alamadığının altını çizen Demirtaşoğlu, “Kredi kullanmak için başvurduğumda 55 milyon lira yatırımla kurduğum fabrikaya 6 milyon lira değer biçiyorlar ve bunun da tamamını kredilendirmiyorlar. Yani malınızı teminat olarak bile gösteremiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşerek, meslek liselerinde makinenin altında ‘değirmencilik’ bölümü açtıklarını belirten Demirtaşoğlu, burada eğitim alan çocuklara burs ve iş garantisi verdiklerini bildirdi.

“Ankara’da değirmen kampusu kurmak istiyoruz”

Türkiye’de münhasıran ekmekçilik, bisküvicilik, pastalcılık eğitim veren bir okul olmadığını bildiren Demirtaşoğlu, hammaddeden nihai ürüne kadar tüm aşamaları içeren bir değirmencilik kampüsü kurmayı planladıklarını bildirdi. Bunun için 20 dönümlük arsaya ihtiyaçları olduğunu söyleyen Demirtaşoğlu, uluslararası öğrencilerin de gelmesini bekledikleri proje için akademisyenlerden de destek aldıklarını anlattı.