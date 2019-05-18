“Ürettiğimiz zırhlı araçlar birçok ülkede kullanılıyor”

18 Mayıs 2019

Kullanıcıların ihtiyaçlarını yenilikçi çözümlerle karşıladıklarını söyleyen FNSS Genel Müdür ve CEO’su K. Nail Kurt, FNSS lisansı altında üretilen ZMA sınıfı ürünleri Kaplan markasıyla, bugünün teknolojisiyle ürettiklerini belirtti. Kurt bu ürünün yanı sıra Zaha, Samur, Kunduz, Saber, Teber gibi ürünlerle 30 yılda global bir firma haline geldiklerini ifade etti.

Bugüne kadar uluslararası alanda bilinen birçok projeyi başarıyla tamamladıklarını belirten Kurt, “Türkiye savunma sanayinin ‘ihracat şampiyonu’ olduk. Sektörümüzde birçok ilke imza attık. Şimdi, tüm bunların üzerinde yükselecek, gelecek 30 yılımızı kurguluyoruz” diye konuştu.

“TSK’nın fabrikası anlayışıyla çalıştık”

Kuruluş projesi olan ZMA’ların globalde 30 yıldır kullanıldığına dikkat çeken K. Nail Kurt, “Gerekli olduğunda, desteğimizi, araçların bulunduğu yerde sınır bölgelerine kadar götürdük. Bakım hattımızı, en uzaktaki askeri tesislere taşıdık. Gerektiğinde bu hizmetlerimizi, herhangi bir bedel talebi olmadan verdik. Bir bakıma ‘TSK’nın fabrikası’ anlayışıyla çalıştık” ifadelerini kullandı.

Rekabetçi ve esnek çözümler sunduklarını ifade eden Nail Kurt, “Uluslararası arenada, karşılaştırmalı testleri içeren ihaleleri, küresel ölçekte önde gelen araç üreticileri ile rekabet ederek kazanmamız, sunduğumuz çözümlerin bu niteliklerini ispatlayan önemli bir gösterge” diye konuştu.

Faaliyet gösterdikleri her alanda sınıfının en iyi örneğine sahip olmayı hedeflediklerini belirten Kurt, “Sınıfında amfibi özelliğe sahip dünyanın tek aracı olan Kunduz amfibi zırhlı istihkam iş makinesi ve yenilikçi bir ürün olan Kaplan MT orta ağırlık sınıfı tank gibi ürünleri geliştirdik. Bu platformlar, FNSS’nin, kullanıcısını anlayan ve nokta atışı çözüm sunan iş yapış tarzının güncel örnekleri arasında yer alıyor” dedi.

Kurt, üstlendikleri projelerdeki araçları; her kullanıcıya özel, çok sayıda farklı konfigürasyonda teslim etmelerinin, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için ortaya koydukları esnek yaklaşımın göstergesi olduğunu ifade etti.

IDEF’te birçok yenilikçi ürünü ilk kez tanıtacak

IDEF’in FNSS’nin katıldığı fuarlar arasında özel bir yere sahip olduğunu dile getiren Kurt, IDEF 2019’da da 30 yılını geride bırakan şirketin, gelecek 30 yıla hazır olduğunu göstereceklerini belirtti.

Kurt; bu fuarda, silah taşıyıcı araçlar, zırhlı amfibi hücum aracı, uzaktan komutalı tanksavar kulesi dahil olmak üzere birçok yenilikçi ürünü de ilk kez tanıtacakları bilgisini verdi. Öte yandan, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek MILDESIGN Uluslararası Askeri Kara Araçları Tasarım Yarışması’nın Ödül Töreni’nin de IDEF 2019 kapsamında gerçekleştirileceğini söyleyen Nail Kurt, “Askeri kara araçlarının geleceğini görmek isteyen tüm IDEF ziyaretçilerini, ödül törenimize davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan bugün itibarıyla yaklaşık bin kişiyi istihdam ettiklerini kaydeden K. Nail Kurt, “Tasarımdan ürün desteğine kadar tüm ürün yaşam döngüsü boyunca yenilikçi çözümler sunuyoruz. Açılışını yakın zamanda yaptığımız Alfa Liderlik Akademisi’nde, 30 yıllık mirasımızı yeni döneme taşıyacak, gelecek 30 yılın liderlerini yetiştirmeye şimdiden başladık” dedi.