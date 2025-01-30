Üst üste beşinci yıl! Dünyanın en çok satan otomobil markası 2024'te de değişmedi

Toyota Motor, 2024 yılında toplam 10,8 milyon araç satarak üst üste beşinci kez dünyanın en fazla satış yapan otomobil üreticisi olduğunu açıkladı.

Yüzde 3,7'lik gerilemeye rağmen...

Daihatsu ve Hino Motors'u da kapsayan Toyota grubunun küresel satışları, geçen yıl yüzde 3,7'lik bir gerileme göstermesine rağmen bu satış rakamına ulaştı.

Çin'de satışlarda azalma

Toyota ve Lexus markaları altında yapılan satışlar ise bir önceki yıla göre yüzde 1,4 azalarak 10,2 milyon araca düştü. Şirket ayrıca Çin pazarındaki satışların yüzde 6,9 oranında azaldığını duyurdu.

Toyota'nın ana araç satışlarının yüzde 40,8'ini benzinli-elektrikli hibritler oluştururken, sadece batarya ile çalışan elektrikli modellerin satışlardaki payı yüzde 1,4 oldu.