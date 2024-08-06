'Usta krizi'ni kader mahkûmları çözecek

Ziya İPEK

DAİMFED Ge­nel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Adalet Bakanlığı ile iş birliği çer­çevesinde 2025 yılına kadar 100 bin kader mahkûmunu meslek edindirme kursları aracılığıyla 16 branşta eğitmeyi hedefledikleri­ni, bu sayede hem cezaevinden çı­kanların meslek sahibi olacağını hem de sektörün yaşadığı kalifi­ye eleman ihtiyacının çözüme ka­vuşturulacağını söyledi.

Karslıoğlu: Kahramanmaraş’ta inşaat ustası kalmadı

Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, kısa adı KAMÜ­DER olan Kahramanmaraş Yapı İnşaat Müteahhitleri Derneği’ne hayırlı olsun ziyaretinde bulun­du. Dernek Başkanı Adem Kara­köse ve yönetim kurulunun hazır olduğu ziyarette, 6 Şubat’ta yaşa­nan ve merkez üssü Kahraman­maraş olan depremlerin ardın­dan sektörde yaşanan sıkıntılar istişare edildi.

6 Şubat depremle­rinin merkez üssü olan ve en çok yıkımın yaşandığı Kahramanma­raş’ta inşaat sektörünün diğer il­lere nazaran zor durumda oldu­ğunu ifade eden Mustafa Kars­lıoğlu, ilde rezerv yapı alanlarının tekrar gözden geçirilmesi için yetkili mercilere başvuruda bu­lunacaklarını kaydetti. Kalifiye eleman sıkıntısının Kahraman­maraş’ta daha fazla olduğunu anımsatan Karslıoğlu, bu duru­mun inşaat ustaların depremden sonra şehirde kalmak istemeyiş­lerinden kaynaklandığını, sek­tör temsilcilerinin de bu sebeple kalifiye eleman bulmakta büyük güçlük çektiklerini anımsattı.

“16 kalemde meslek edindirme kursları düzenliyoruz”

Sektöre kalifiye eleman ve us­ta yetiştirmek adına çalışmalar başlattıklarını, Adalet Bakanlığı ile birlikte yürüttükleri bir prog­ram olduğunu anımsatan Kars­lıoğlu, şunları kaydetti: “Federas­yonumuzun Adalet Bakanlığı ile yaptığı programı Kahramanma­raş’ta da uygulama yolunda çalış­malar başlattık.

Bu programda te­rör ve yüz kızartıcı suçlar hariç diğer mahkûmların, halk arasın­da kader mahkûmu dediğimiz in­sanların cezaevi sonrasında ha­yata tutunmaları açısından ön­lerini açıyoruz. Bizim de kalifiye elemanlara ulaşma noktasında­ki sıkıntılarımızı gidermek ama­cıyla, 16 kalemde meslek edin­dirme kursları düzenliyoruz. Valilik onayını aldıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı ile gö­rüşüp, bu programa mahkumları dahil etmek istiyoruz.”

Mustafa Karslıoğlu, meslek edindirme kursları aracılığıyla 2025 yılına kadar Türkiye gene­linde 100 bin kader mahkûmunu inşaat sektörüne entegre etmek istediklerini sözlerine ekledi.

Karslıoğlu’nun verdiği bilgiye göre, kurslar şöyle: Erkek elektrik ustası, erkek sıhhi tesisat ustası, erkek-kadın iş makinesi operatö­rü, erkek paletli kepçe operatörü, erkek vinç operatörü, erkek-ka­dın boya ustası, erkek kalıp usta­sı, erkek demir bağlama ustası, erkek-kadın elektro fizyon kay­nak makine ustası, erkek demir kaynak ustası, erkek gazaltı kay­nak ustası, erkek seramik ustası, erkek-kadın mobilya ustası, er­kek-kadın PVC doğrama ustası, erkek-kadın parke döşeme usta­sı, erkek mermer döşeme ustası.