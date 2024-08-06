'Usta krizi'ni kader mahkûmları çözecek
Doğu Akdeniz Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED), inşaat sektöründe kalifiye eleman sorunu ile “usta” krizini kader mahkûmları ile çözmek için çalışma başlattı.
Ziya İPEK
DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Adalet Bakanlığı ile iş birliği çerçevesinde 2025 yılına kadar 100 bin kader mahkûmunu meslek edindirme kursları aracılığıyla 16 branşta eğitmeyi hedeflediklerini, bu sayede hem cezaevinden çıkanların meslek sahibi olacağını hem de sektörün yaşadığı kalifiye eleman ihtiyacının çözüme kavuşturulacağını söyledi.
Karslıoğlu: Kahramanmaraş’ta inşaat ustası kalmadı
Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, kısa adı KAMÜDER olan Kahramanmaraş Yapı İnşaat Müteahhitleri Derneği’ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Dernek Başkanı Adem Karaköse ve yönetim kurulunun hazır olduğu ziyarette, 6 Şubat’ta yaşanan ve merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından sektörde yaşanan sıkıntılar istişare edildi.
6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan ve en çok yıkımın yaşandığı Kahramanmaraş’ta inşaat sektörünün diğer illere nazaran zor durumda olduğunu ifade eden Mustafa Karslıoğlu, ilde rezerv yapı alanlarının tekrar gözden geçirilmesi için yetkili mercilere başvuruda bulunacaklarını kaydetti. Kalifiye eleman sıkıntısının Kahramanmaraş’ta daha fazla olduğunu anımsatan Karslıoğlu, bu durumun inşaat ustaların depremden sonra şehirde kalmak istemeyişlerinden kaynaklandığını, sektör temsilcilerinin de bu sebeple kalifiye eleman bulmakta büyük güçlük çektiklerini anımsattı.
“16 kalemde meslek edindirme kursları düzenliyoruz”
Sektöre kalifiye eleman ve usta yetiştirmek adına çalışmalar başlattıklarını, Adalet Bakanlığı ile birlikte yürüttükleri bir program olduğunu anımsatan Karslıoğlu, şunları kaydetti: “Federasyonumuzun Adalet Bakanlığı ile yaptığı programı Kahramanmaraş’ta da uygulama yolunda çalışmalar başlattık.
Bu programda terör ve yüz kızartıcı suçlar hariç diğer mahkûmların, halk arasında kader mahkûmu dediğimiz insanların cezaevi sonrasında hayata tutunmaları açısından önlerini açıyoruz. Bizim de kalifiye elemanlara ulaşma noktasındaki sıkıntılarımızı gidermek amacıyla, 16 kalemde meslek edindirme kursları düzenliyoruz. Valilik onayını aldıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşüp, bu programa mahkumları dahil etmek istiyoruz.”
Mustafa Karslıoğlu, meslek edindirme kursları aracılığıyla 2025 yılına kadar Türkiye genelinde 100 bin kader mahkûmunu inşaat sektörüne entegre etmek istediklerini sözlerine ekledi.
Karslıoğlu’nun verdiği bilgiye göre, kurslar şöyle: Erkek elektrik ustası, erkek sıhhi tesisat ustası, erkek-kadın iş makinesi operatörü, erkek paletli kepçe operatörü, erkek vinç operatörü, erkek-kadın boya ustası, erkek kalıp ustası, erkek demir bağlama ustası, erkek-kadın elektro fizyon kaynak makine ustası, erkek demir kaynak ustası, erkek gazaltı kaynak ustası, erkek seramik ustası, erkek-kadın mobilya ustası, erkek-kadın PVC doğrama ustası, erkek-kadın parke döşeme ustası, erkek mermer döşeme ustası.