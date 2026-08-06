“Usulsüz vatandaş” operasyonuna sektörden destek

Dernekten, “İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen ve düşük be­delli gayrimenkullerin sahte eks­pertiz raporlarıyla yüksek değerli gösterilerek muvazaalı satışlarla Türk vatandaşlığı kazandırıldığı tespit edilen suç örgütüne yöne­lik operasyona” ilişkin açıklama yapıldı.

“Güvenirliğin korunması ortak meseledir”

Açıklamada, söz konusu usul­süzlüklerin en büyük zararı, fa­aliyetlerini mevzuata uygun şe­kilde yürüten, ülkeye nitelikli döviz kazandıran ve uluslararası yatırımcılara güven veren sek­tör temsilcilerine verdiği belirti­lerek, hukuka uygun çalışan şir­ketlerin haksız rekabetle karşı karşıya kaldığı, sektörün ise ka­muoyu nezdinde zan altında bı­rakıldığı ifade edildi.

Açıklama­da, özellikle son dönemde Tür­kiye’nin bulunduğu bölgede yaşanan jeopolitik gelişmeler nedeniyle Körfez ülkeleri baş­ta olmak üzere uluslararası ya­tırımcıların ve fonların yeni ve güvenli yatırım merkezleri ara­yışında olduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: “Türkiye, ya­tırım ortamını güçlendirmeye yönelik önemli reformlar ve teş­vik paketleri açıklarken, bu tür yasa dışı olayların uluslararası basına yansıması ülkemizin ya­tırım algısına gereğinden çok daha büyük zarar verebilmekte­dir.

Bu nedenle sektörün güve­nilirliğinin korunması, yalnız­ca sektörümüzün değil, Türkiye ekonomisinin ortak meselesidir. GİGDER olarak, kurulduğumuz 2020 yılından bu yana etik tica­ret anlayışını, şeffaflığı ve mev­zuata tam uyumu temel ilke ola­rak benimsedik. Şüpheli veya etik dışı faaliyetlerde bulundu­ğunu tespit ettiğimiz yapıları il­gili kamu kurumlarına bildirme­yi sektörel sorumluluğumuzun bir gereği olarak gördük ve gör­meye devam edeceğiz.”