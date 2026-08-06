“Usulsüz vatandaş” operasyonuna sektörden destek
Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER), gayrimenkul yatırımı yoluyla Türk vatandaşlığı kazandırılması sürecinde tespit edilen usulsüzlüklere yönelik yürütülen soruşturmanın memnuniyetle karşılandığını, bu konudaki yasa dışı uygulamaların Türkiye’nin uluslararası itibarına ve ekonomik çıkarlarına zarar verdiğini bildirdi.
Dernekten, “İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen ve düşük bedelli gayrimenkullerin sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösterilerek muvazaalı satışlarla Türk vatandaşlığı kazandırıldığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyona” ilişkin açıklama yapıldı.
“Güvenirliğin korunması ortak meseledir”
Açıklamada, söz konusu usulsüzlüklerin en büyük zararı, faaliyetlerini mevzuata uygun şekilde yürüten, ülkeye nitelikli döviz kazandıran ve uluslararası yatırımcılara güven veren sektör temsilcilerine verdiği belirtilerek, hukuka uygun çalışan şirketlerin haksız rekabetle karşı karşıya kaldığı, sektörün ise kamuoyu nezdinde zan altında bırakıldığı ifade edildi.
Açıklamada, özellikle son dönemde Türkiye’nin bulunduğu bölgede yaşanan jeopolitik gelişmeler nedeniyle Körfez ülkeleri başta olmak üzere uluslararası yatırımcıların ve fonların yeni ve güvenli yatırım merkezleri arayışında olduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: “Türkiye, yatırım ortamını güçlendirmeye yönelik önemli reformlar ve teşvik paketleri açıklarken, bu tür yasa dışı olayların uluslararası basına yansıması ülkemizin yatırım algısına gereğinden çok daha büyük zarar verebilmektedir.
Bu nedenle sektörün güvenilirliğinin korunması, yalnızca sektörümüzün değil, Türkiye ekonomisinin ortak meselesidir. GİGDER olarak, kurulduğumuz 2020 yılından bu yana etik ticaret anlayışını, şeffaflığı ve mevzuata tam uyumu temel ilke olarak benimsedik. Şüpheli veya etik dışı faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiğimiz yapıları ilgili kamu kurumlarına bildirmeyi sektörel sorumluluğumuzun bir gereği olarak gördük ve görmeye devam edeceğiz.”