UTİKAD'dan "KDV Tevkifatı Uygulaması"na itiraz

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD), 16 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "KDV Değer Vergisi Tevkifatı Uygulama Tebliği"ne ilişkin itirazını ilgili mercilere iletti.

Konuyla ilgili UTİKAD'tan yapılan açıklamada, yayınlanan tebliğ ile Yurtiçi Karayolu Yük Taşımacılık Hizmetleri'nin 1 Mart 2021 tarihinden itibaren 2/10 oranında KDV tevkifatına tabi tutulduğuna dikkat çekildi.

KDV tevkifat uygulamasını yerine getirebilmek için fiziki karayolu taşıyıcısından hizmet alan tüm sektörlerin ve taşıma işleri organizatörlerinin 2 numaralı KDV beyannamesiyle beyanname vermek zorunda kalacakların vurgulandığı açıklamada, "Mevcut beyanname formatında alınan her fatura bilgisine yer verilmesi gerektiğinden ve fiili nakliye işi yapan firma ve kişilerin kısa vadede bu uygulama ile ilgili bilgi eksikliği yaşayabileceğinden hem alınan faturaların kontrolü hem de artacak olan iş yükü konusunda dikkatli olunması gerekmektedir. Karayolu taşımacılığı yapan firmalar başta olmak üzere karayoluyla taşımacılığı hizmeti alan tüm sektör paydaşlarını etkileyecek olan uygulamanın sektörlere olası olumsuz etkilerinin değerlendirildiği UTİKAD Başkanı Emre Eldener imzalı yazı başta Cumhurbaşkanlığı ofisi ve ilgili bakanlıklar olmak üzere gerekli kamu kurum ve kuruluşlarına iletildi." ifadelerine yer verildi.