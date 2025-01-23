Uykuya yatırılan robotlara ‘yeniden kullanım’ önerisi
Dijital çağa geçişle birlikte elektronik atık miktarı katlanarak artmaya devam ediyor. Robotik endüstrisinin gelişimiyle daha da büyümesi beklenen e-atık üretimi için tek çözümün geri dönüşüm olmadığına dikkat çeken bilim insanları, robotların dönüşmeye gerek kalmadan yeniden programlanabileceği uyarısında bulundu.
Başak Nur GÖKÇAM
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan Küresel e-atık İzleme Raporu’na göre 2019 yılında 54 milyon ton e-atık üretildi. Bu miktarın 2030 yılına kadar 82 milyon tona çıkacağı tahmin ediliyor. Bugünün dünyasında cep telefonu, buzdolabı, televizyon, bilgisayar gibi araçları kapsayan e-atık üretimi, teknolojinin hızlı gelişimi ile artacak.
Hatta her ne kadar şu anda robotlar ve robotik sistemler elektronik atık olarak sınıflandırılmıyor olsa da bilim insanları bunların güncel tanımlara uyduğunu ve bu nedenle gelecekte e-atık kapsamına dahil edilme olasılığının yüksek olduğunu savundu. Bu sınıflandırmayla birlikte robotik endüstrisi ve elektronik robotik ürünler için kullanım ömrünün sonunu tasarlama ve planlama şekli daha fazla incelenecek.
Diğer elektronik ürünlerde olduğu gibi, birincil ömrünün sonuna geldiğinde bir robotla ne yapılacağına dair çeşitli seçenekler mevcut. Şu anda, birçok işletme, araştırma merkezi ve üniversite robotik elektronik atıklarını 'uykuya yatırıyor'. Yani kullanmadığı için bir süre saklıyor. Fakat uzmanlar, artan e-atık miktarıyla mücadele edebilmek için robotların geri dönüştürülmek yerine yeniden kullanılmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Bristol Üniversitesi ve Batı İngiltere Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı ve Towards Autonomous Robotic Systems’de yayınlanan yeni bir çalışmaya göre robotik sektörünün kullanım ömrü tamamlandığında yeniden programlanabilen ve başka görevler için kullanabilen robotlar üretilmesi gerekiyor. Çalışma ile robotik sektöründe ve akademide çalışan bireylere, erken dönem çalışmalarının robotik sistemin uzun vadeli kullanımı üzerindeki etkisini fark etmelerini sağlamayı hedefliyor.
e-atık artışı tehlike yaratıyor
Çalışmaya ilişkin açıklamada bulunan Bristol Mühendislik, Matematik ve Teknoloji Okulu’ndan Helen McGloin, "Sanayide, akademide veya genel halkta olmamız fark etmez, hepimiz dünya çapında üretilen giderek artan e-atık yığınlarının farkındayız. Bu araştırma, elektronik atık seviyelerinin artışını ve bunun gezegenimiz ve insanlar için yarattığı tehlikeleri özetlemektedir” dedi.
Elektronik atık seviyelerinin dünya genelinde her geçen yıl arttığını, evlere, okullara ve işyerlerine yeni robotik ürünlerin girmesiyle yakın gelecekte bu sorunun daha da büyüyeceğini belirten Helen McGloin, "Geri dönüşüm, elektronik atıklarla başa çıkmak için kolay bir seçenek gibi görünse de, sıklıkla yanlış yönetildiği için alternatifler aranmalıdır. Bu makale, robotik endüstrisindeki herkesi dairesel bir ekonomi için tasarım yaparken yaratıcı ve önleyici düşünmeye davet ediyor" diye konuştu.
Teşvik ve mevzuat gerekiyor
Bunun yanı sıra robotik sektöründe yeniden kullanım uygulamasının çeşitli zorluklarını vurgulayan ekip, ekonomik ve çevresel uygulanabilirliğin değerlendirilmesi, robotların yeniden kullanımının teknik yeterliliğinin kanıtlanması, teşvikler ve mevzuat kullanımı yoluyla döngüsel ekonomiye yönelik tutumların ele alınmasının da önemine dikkat çekti.
Çevresel etki tasarımda başlıyor
Bir ürünün çevresel etkisinin yüzde 80’i, tasarım aşamasında belirleniyor. Bu nedenle bir robotun da tasarımcılarının ve üreticilerinin, elektronik ürünün yaşam döngüsü sonunda geri dönüştürülmesinin sınırlamalarını anlamaları kritik önem taşıyor. Bilim insanları, sektörü sürdürülebilir bir yaşam döngüsüne taşımak için gereken şeyin diğer seçenekleri değerlendirmek gerektiğini savunuyor.
Yeniden kullanımla karşılaştırıldığında yeniden amaçlandırmanın, robotlara özgü olduğunu belirten araştırmacılar, sistemlerin tamamen yeniden programlanabildiğini ve yeni donanımlarla entegre edilebileceğini söyledi. Söz konusu yeniden kullanımla da orijinalinden farklı bir fayda sağlayan ürünle sonuç elde edilebileceği belirtildi.
Geri dönüşümdeki engeller incelenecek
Araştırma; tüketicilerin ikinci el robotlara yönelik tutumların, endüstrinin e-atıklara yönelik tutumlarının, tamir hakkının, yeniden kullanım hakkının ve döngüsel ekonominin, ayrıca robotların yeniden kullanım süreçleri ile robotik endüstrisinde döngüsel ekonomiye yönelik engellerin daha ayrıntılı incelenmesi ile devam edecek.