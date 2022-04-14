UYMSİB Başkan Adayı Yazgan: Gıdada fırsat oluştu, hedef markalı ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) çatısı altındaki 61 ihracatçı birliklerinde yeni yönetimler belli oluyor. Nisan ayının ilk günü başlayan heyecan devam ederken, birliklerin neredeyse yarısında seçimler tamamlandı. Seçim atmosferinin yaşandığı yerlerden biri de Bursa.

Bursa’da bulunan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) bünyesinde 5 farklı birlik bulunuyor. Bu birliklerden Otomotiv İhracatçıları Birliği Baran Çelik ile, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Pınar Taşdelen Engin ile, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Nüvit Gündemir ile güven tazeledi.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ve Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde ise seçimlerin ilk günü 20 Nisan’da, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 21 Nisan’da yapılacak.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin (UYMSİB) Başkan Adayı Prof. Dr. Senih Yazgan, seçimlere tek liste girecek. Yazgan, sektörel gelişmeleri ve projelerini DÜNYA’ya anlattı.

Türkiye yaş meyve sebze ihracatının pandemide büyük bir ivme kazandığının altını çizen Yazgan, şu bilgileri veriyor: “Özellikle Avrupa pazarından gelen talepler sektörün ihracatını artırdı. Aşı çalışmalarının hızlandığı 2021 yılının ilk 6 ayında Türkiye geneli yaş meyve sebze sektörü ihracatı, 2020’nin ilk 6 ayına göre yine yüzde 25’lik bir artışla yaklaşık 1,5 milyar dolar civarına ulaştı. Sektör, 2021 yılının tamamında ise geçen yıla göre yüzde 13’ük artışla 3 milyar dolarlık ihracata imza attı. UYMSİB de 2021 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 9 artışla 159,5 milyon dolar ihracat sağladı. Geçen yıl 100’e yakın ülkeye 50’den fazla çeşit ürün ihraç eden birliğimiz, ihracatının yüzde 40,5’lik bir kısmını Almanya’ya gerçekleştirdi. Geçen yıl en fazla ihracat yapılan ürün grubu kiraz, vişne olurken, bunu sırasıyla siyah zeytin, incir, armut, domates, şeftali ve yeşil zeytin ürünleri izledi.”

Yeni pazarlar yolda

Öncelikli hedeflerinin sürdürülebilir şekilde büyüyecekleri pazarlara odaklanmak olduğunu kaydeden Yazgan, “Sürdürülebilir ihracat için farklı pazarlarda da büyümemiz gerektiğinin farkındayız. Örneğin daha önceki yıllarda sınırlı ihracat yaptığımız Kuzey Avrupa ülkelerinden de başta kiraz olmak üzere yeni siparişler aldık. Aynı şekilde Hollanda'ya da yoğun bir şekilde başta kiraz olmak üzere ürünlerimizi gönderiyoruz. Gıdaya olan talep artışının 2022 yılında da sürmesinin ihracatı artıracağı yönünde beklentilere ek olarak, Rusya pazarının genişletilmesi, Hindistan, Malezya, Singapur, Çin gibi Uzakdoğu ülkelerine ihracatın önündeki karantina engellerinin giderilmesi ve nakliye düzenlemeleri gibi bir dizi adımlarla ihracatımızı artırmayı planlıyoruz. Hem ürün çeşitliliğini hem de pazar çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Uzakdoğu’ya tanıtım yapılacak

Başta Bursa siyah inciri olmak üzere ürünlerin markalaşması ve bilinirliğinin artması için çalışmalar yürüteceklerine değinen Yazgan, devamında şunları kaydetti: “Bursa Siyahı İnciri’ni Uzakdoğu ve daha birçok ülkeye tanıtmak ve üretim hacmini artırmak amacı ile ‘Bursa Siyah İncir’ tanıtım filmi çekimini de gerçekleştirdik. Japonya başta olmak üzere Uzakdoğu ülkelerine Bursa Siyah İnciri ve ayva ihracatının önünü açmak için de Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Peyzaj AŞ ve İzmir Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü ile bir protokol imzaladık. Bu sayede Akdeniz Meyve Sineği’ne karşı hasat sonrası karantina uygulamalarının araştırılmasına yönelik bilimsel çalışmalar yapacağız. Yaş meyve sebze sektörü için önemli bir ithalatçı ülke konumunda olan Kanada pazarında, sektörün dijital ve offline alanlarda daha etkin ve geniş tanıtımı, pozitif algının iyileştirilmesi için çalışmalar yapacağız. Bursa siyah inciri ve ayva hedef ürün grupları ile ilgili Kanada’ya yönelik Turquality projesi başvurumuz Ticaret Bakanlığı tarafından 2021 yılı itibariyle onaylandı. Böylece Türkiye markası ve ülke imajını güçlendirerek Türkiye yaş meyve sebze sektörü ihracatının artırılmasına da katkı sağlayacağız. Üreticilerimizin farklı pazarlara yönelik mevzuata hakim olması, pazarların beklentileri konusunda bilgi sahibi olması için Ur-Ge faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.”

Artış beklentisine savaş engeli

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla başlayan savaşın sektörde ileriye dönük endişelere yol açtığını söyleyen Senih Yazgan, savaşın şimdiden lojistikte birçok sorunu beraberinde getirdiğini vurguladı. Bu ülkelere giden veya geçiş yapmak zorunda kalan TIR’ların yerlerinden kıpırdayamadıklarının altını çizen Aşkar, “Rakamsal olarak bakarsak Rusya Federasyonu’na 2021 yılında birliğimizden yapılan yaş meyve sebze ihracatı 10,4 milyon dolar seviyesinde. Ukrayna’ya ihracatımız ise 2020 yılına oranla yüzde 302 oranında artarak, 1,2 milyon dolara çıktı. Ukrayna ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın da etkisiyle bu ülkeye ihracatımızın daha da artacağını beklentimiz vardı. Tabii ki öncelikle insan hayatı diyoruz ve bu savaşın bir an önce sonlandırılmasını arzu ediyoruz.” dedi.

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