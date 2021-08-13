Uzakdoğu rekabetinden bunalan kalıpçılar Avrupa’ya açılacak

Esra ÖZARFAT

BURSA - Dünya kalıpçılık cirosu 125 milyar Euro. Her yıl sektör ortalama yüzde 6 büyüme kaydediyor. Bu cironun yüzde 70’ini de otomotiv endüstrisi oluşturuyor. Türkiye’de ise 2 milyar Euro ciroya ulaşan yaklaşık 3 bine yakın kalıpçı bulunuyor. Emtia fiyatlarında döviz bazında yaşanan artışlar ile Çin başta olmak üzere Uzakdoğulu firmalarla yaşanan keskin rekabet kalıp sektörünün gündemindeki en önemli konu. Kalıpçılıkta sektörüne bağlı olarak yüzde 50 ila 70 arası bir oranın dövize dayalı ürünlerden oluştuğuna işaret eden Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB) Başkanı Şahan Eçin, yaşanan artışların sektörü ciddi anlamda zorladığını söyledi. Artışları kendi fiyatlarına yansıtamadıklarını vurgulayan Eçin, “Hala Türkiye’de ihtiyacın yüzde 30’u yerli kalıpçılardan tedarik ediliyor. Yüzde 70’i yurt dışından ithal ediliyor. Yani rakibimiz Çin başta olmak üzere Uzakdoğu. Onlar 1 dolarla çelik alırken biz en ucuz çeliği 1.8 ila 2 Euro’dan alabiliyoruz. Bizim 50 bin Euro’ya mal ettiğimiz kalıba Uzakdoğu’dan 30 bin Euro fiyatı verilebiliyor” dedi. Küresel rekabetin giderek daha da keskinleştiğini ifade eden Şahan Eçin, Türk kalıpçılarının kendi içlerine dönüp verimlilik, kurumsal yapının geliştirilmesi, makine yatırımları ve kalıp üzerinde yapacakları geliştirmelerle fiyatlarını daha rekabetçi hale getirmeleri gerektiğine işaret etti. Eçin, “Pandemi süreci de buna kısmen altyapı sağladı. Çünkü bizim rakibimiz dünya. Çin olmasa ardından Hindistan, Vietnam, Kore geliyor. Uganda bile pazarda yer alıyor” diye konuştu.

İtalyan ve Portekizli kalıpçılardan işbirliği teklifleri

Yaklaşık 25 yıl önce Avrupa kalıplarının Türk kalıplarından yüzde 40 daha pahalı, Çin’in ise yüzde 30 daha ucuz olduğunu hatırlatan Şahan Eçin, “Şimdi bu makas kapandı. Avrupa ciddi anlamda sektör bazında pazar kaybetti. Şu anda İtalyan ve Portekizli kalıpçılar bizlerle işbirliği yapmak istiyorlar. En büyük avantajımız ülkemizin lokasyon olarak iyi bir konumda olması, kaliteli üretimimiz. Özellikle pandemi döneminde Türkiye tercih edilmeye başlandı. Ayrıca TOGG’un yanı sıra Ford, Toyota gibi büyük markaların önemli projelerinin de Türkiye’de olması Avrupa’daki paydaşlarımızla bizi yakınlaştırmaya başladı” değerlendirmesini yaptı. Kalıpçılığın milli üretimin merkezinde yer aldığına vurgu yapan Eçin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi çerçevesinde kalıpçılığın yer almasının sevindirici bir gelişme olduğunun altını çizdi. Şahan Eçin şunları söyledi: “Sektör tam anlamıyla hak ettiği yere gelerek, öncelikli olarak desteklenmesi gereken stratejik ürünler listesine dahil oldu. Artık bu devlet bazında kalıpçılığın tanındığını, öneminin fark edildiğini gösteriyor. Hedefimiz iç pazardaki payımızı artırmak.”