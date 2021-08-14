Uzaktan çalışma bağımsız çalışan olma isteğini artırdı

Fatoş BOZKUŞ

Esnek işgücü çalışma modeli, daha genel bir ifadeyle ‘talep üzerine’ (on demand) çalışma, özellikle pandemiden sonra iş dünyasında daha da yaygınlaştı. Salgın nedeniyle uzaktan çalışmaya zorunlu geçişle birlikte pek çok çalışan, gelir çeşitlendirmesi, zamanlama esnekliği gibi artıları olan serbest çalışma modelini tercih etmeye başladı.

Upwork’ün yaptığı bir araştırmaya göre bağımsız çalışan olmayan ve salgın nedeniyle uzaktan çalışmaya başlayan kişilerin yüzde 58’i artık gelecekte bağımsız çalışmayı düşünüyor. Tabii burada önemli olan çalışanın pazarlanabilir becerilere sahip olması.

Teknolojinin hızlı değişimi ile birlikte şirketlerdeki beceri gereksinimleri de aynı hızda değişiyor. Nitelikli profesyonellerin eksikliği ve yetenek savaşı ile karşı karşıya kalan şirketler belirli ve genellikle kıt becerilere erişmek için serbest yani bağımsız çalışanlara yöneliyor. Zaten bu, McKinsey tarafından Temmuz 2020’de yapılan bir anketin sonuçlarına da yansımış. Ankete katılan 800 küresel yöneticinin yaklaşık yüzde 70'i, önümüzdeki iki yıl içinde projeler için daha fazla bağımsız işçi çalıştırabileceklerini belirtmiş. Tabii şirketlerin esnek çalışan doğru yeteneğe ulaşma ve onların uzmanlık seviyesinden emin olma, çalışanların ise kendilerini esnek ya da proje bazlı çalıştıracak şirketleri bulma ihtiyacı var. İşte bu noktada şirketler ile uzmanları proje bazlı çalışma konusunda bir araya getiren platformlar devreye giriyor. Dünyada UpWork, Flexjobs, Fiverr, Türkiye’de ise Uzmankirala, Experin, Expertera, Sanal Uzman bu platformlardan bir kaçı. Yazılım, tasarım, çeviri, metin yazarlığı, reklamcılık, satış ve pazarlama, danışmanlık dahil birçok alanda proje bazlı bağımsız çalışanı, uzmana ihtiyaç duyan iş yerleriyle bir araya getiren bu platformlar artık kendi içinde uzmanlaşmaya da başladı. Ekim 2020’de kurulan Champs de bu şirketlerden biri. Türkiye’de müşteri destek hizmetleri konusunda serbest çalışanlara yönelik hizmet veren Champs, fiziksel sınırlara bağlı kalmadan müşteri deneyiminde esnek ekonomi temelli bir ekosistem yaratmış durumda.

Küresel yetenek açığını kapatmada da destek olacak

Müşteri deneyiminin farklı pozisyonlarında yer alan yetenekli ve deneyimli bağımsız marka elçilerini, müşteri destek ekibi için profesyonellere ulaşmak isteyen markalarla bir araya getiren Champs’in kurucu yönetici Mahir Tüzün, platforma üye olan kişilerin becerilerini yukarıya taşıyacak online ücretsiz eğitimler verdiklerini ve sınav sonucunda becerileri tanınmış marka elçilerini seçerek sisteme aldıklarını anlatıyor.

Becerileri tanımlanmış bu marka elçileriyle çalışmanın hizmet almak isteyen markalar için büyük avantaj sağladığını dile getiren Tüzün konuyla ilgili şunları söylüyor: “İş hacminin dönemsel olarak dalgalanması ve beklenmeyen krizlere karşı uygulanan iş sürekliliği planlarının yetersizliği, yüksek çalışan devri ile ortaya çıkan işe alım ve eğitim maliyetleri firmaları, serbest zamanlı çalışanlara yönlendiriyor. Bu şekilde şirketler seçilmiş bağımsız marka elçilerinden yüksek performanslı hizmet alırken, KPI hedeflerine ulaşma ve hesap verebilirlik avantajı kazanıyor. Yüksek verimlilik elde ederken daha az maliyetle kaliteli ve en önemlisi de hızlı hizmet alabiliyorlar.”

Bağımsız marka elçileri için de sistemin pek çok artısı var. Hali hazırda bir kurum ya da şirkette yapılan işi, kendilerinin belirlediği biçimde kendi işinin patronu olarak yapmak bunlardan biri. Bağımsız marka elçilerinin istedikleri yerden, istedikleri zaman çalışarak daha fazla getiri elde ettikleri ve kendi ekonomilerini yönetebildiklerini anlatan Mahir Tüzün, bağımsız marka elçilerinin sadece yerli şirketlere değil Amerika ve Avrupa’daki şirketler için de çalışma fırsatı bulabildiğinin de altını çiziyor. Kısacası bağımsız çalışanlar küresel yetenek açığını kapatmada da önemli bir rol oynayacak.

PEROS YENİDEN LİSTEYE GİRDİ

Ipsos tarafından AdWatch Araştırması’ndan DÜNYA+ için derlenen ve geçen hafta televizyonda yayınlanan reklamların spontane hatırlanma, beğeni, ağızdan ağıza konuşulma (WOM) düzeylerinin izlenmesi ile oluşturulan Haftanın İz Bırakan Reklamları listesine bu hafta yeniden giren reklamlar oldu. Geçtiğimiz nisan ayında 3. haftada iz bırakanlar listesine dahil olan Peros reklamı, 5 hafta boyunca aralıksız listede kalmayı başarmıştı. Haziran ayında da 2 hafta listede yer almayı başaran reklam, bu hafta tekrar 3. sırada karşımıza çıkıyor.

Çalışan yetkinlikleri mutfakta ölçülüyor

Mahir Tüzün’ün bir başka girişimi de Pots and Pen. Hem mutfak okulu hem atölye alanı; hem kutlama merkezi hem kurumsal ihtiyaçlara yanıt verebilmek için kurulsa da Ünal’ın hedefi bu mekanı kurumların çalışanlarının yetkinliklerini geliştirmek ve ölçmek için kullanması. Burada takım çalışmasından liderliğe, kurumsal yaratıcılıktan satış becerilerine kadar şirketlerin ihtiyacına özel bir kurumsal mutfak oyunu tasarlanabiliyor. Atölyelerde sadece şefler değil; alanında uzman takım koçu veya kurumsal eğitmenler de oluyor. Tüzün “Ekipler yemek yaparken liderlik, yaratıcılığı, ekip oyunculuğu, kriz yönetimi, planlama, motivasyon, zaman yönetimi, sunum becerileri, çeviklik ve bütçe yönetimi gibi insanların yetkinliklerini de ölçebiliyoruz diyor.