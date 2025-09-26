Vaden otomotiv ilk kira sertifikası ihracını tamamladı
Vaden Otomotiv, sermaye piyasalarında ilk işlemi olan kira sertifikası ihracını tamamladığını duyurdu. Aynı zamanda halka arz hazırlığında olan firma, sermaye piyasalarında alternatif finansman kanallarına erişim hedefiyle yürüttüğü çalışmaları sonucunda 19 Eylül 2025 tarihinde, 100 milyon TL tutarında ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi.
Vaden Otomotiv, sermaye piyasalarındaki ilk adımını tamamlayarak kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi. Firma bu adım ile birlikte, alternatif finansman kanallarına erişimi artırma stratejisi doğrultusunda sektördeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.
Alternatif finansman kanallarına erişim ve işletme sermayesi finansmanı amacıyla gerçekleştirilen kira sertifikası ihracı işlemi, Albaraka Türk’ün bağlı ortaklığı olan Değer Varlık Kiralama Şirketi (VKŞ) aracılığıyla hayata geçirildi. 100 milyon TL olarak planlanan ve 18 Eylül 2025 tarihinde talep toplaması gerçekleştirilen ihraç başarıyla tamamlandı.