Vaden otomotiv ilk kira sertifikası ihracını tamamladı

Vaden Otomotiv, sermaye piyasalarındaki ilk adımını tamamlayarak kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi. Firma bu adım ile birlikte, alternatif finansman kanallarına erişimi artırma stratejisi doğrultusunda sektördeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Alternatif finansman kanallarına erişim ve işletme sermayesi finansmanı amacıyla gerçekleştirilen kira sertifikası ihracı işlemi, Albaraka Türk’ün bağlı ortaklığı olan Değer Varlık Kiralama Şirketi (VKŞ) aracılığıyla hayata geçirildi. 100 milyon TL olarak planlanan ve 18 Eylül 2025 tarihinde talep toplaması gerçekleştirilen ihraç başarıyla tamamlandı.