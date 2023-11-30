Vaillant, sürdürülebilirliğe enerji verimliliği sağlayan ürünlerle katkı sağlıyor

İKLİMLENDİRME sektörünün önde gelen markalarından Vaillant, enerji verimliliğinin ve sürdürülebilirliğin dünyamızın en önemli gündem maddelerinden biri haline geldiği günümüzde, yenilikçi ürünleri ve sorumlu bakış açısıyla fark yaratıyor. Vaillant, SEEDS Projesi ile Avrupa Birliği’nin 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

SEEDS Projesi; enerji tüketimini azaltmanın yanında, tüketilen enerjinin tümünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak, su tüketimini düşürmek, çevre dostu araç filoları oluşturmak gibi hedefler içeriyor. Gaz ile çalışan kombi ve kazan gibi ürünlerin; elektrikle çalışan ısı pompaları ya da güneş enerjisi sistemleri ile birlikte kullanımını ifade eden hibrit sistemlerin önemine vurgu yapan Vaillant, attığı adımlar ve yenilikçi ürünleriyle iklimlendirme sektöründe karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik çalışmalara öncülük ediyor.

Vaillant, son derece yüksek verim değerlerinin elde edildiği ısı pompaları ile son kullanıcıların fatura tutarlarında ve karbon emisyonlarında diğer yakıtlara göre yüksek oranlarda azalma sağlanabileceğine dikkat çekiyor.

Çevreci ürün gamı ile sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor

Günümüzde ticari binalar ile konutlar, küresel ısınmaya sebep olan etkenler arasında yüzde 36 ile ilk sırada yer alıyor. Bu durum, özellikle yenilenebilir enerjiden minimum seviyede faydalanan ülkeler için hem çevresel hem de ticari anlamda kayıp anlamına gelebilir.

Vaillant, bu soruna bir çözüm üretebilmek adına tüm ürün gamını çok daha çevreci bir noktaya getiriyor. Yoğun Ar-Ge faaliyetleri ile geliştirilen, yenilikçi ürünler arasında benzerlerine göre 700 kat daha çevre dostu bir soğutucu akışkana sahip olan ve A+++ verimlilik sunan aroTHERM plus ısı pompası, alanında en çevreci seçeneklerden biri olarak gösteriliyor.

“Yarın için bugünden Vaillant” bakış açısı ile çalışan Vaillant, kombide de sektöre öncülük ediyor. Vaillant’ın kombide üst seviye verimliliği temsil eden Green iQ konsepti kapsamında geliştirdiği ecoTEC Exclusive ürünü, diğer yoğuşmalı kombilere kıyasla multi-yoğuşma teknolojisi sayesinde özellikle sıcak su temininde yüzde 8’e varan ek tasarruf ve düşük maliyetli enerji kullanımı vadediyor.

Vaillant Live ile müşterisine premium hizmet deneyimi sunuyor

Şirketin müşteri memnuniyeti odaklı iş stratejisinin bir parçası olan Vaillant Live hizmeti ise Vaillant’ın yenilikçi yaklaşımının en güncel örneklerinden biri. Vaillant Live ile tüketicilere ısı pompası alanında premium hizmet deneyimi sunuluyor. Tüketiciler, isipompasi.vaillant. com.tr adresinden ısı pompaları hakkında pek çok bilgiye ulaşabilirken, “Isı Pompası Danışmanlarına” görüntülü bir şekilde bağlanarak uçtan uca destek alabiliyor. Vaillant Çağrı Merkezi’ndeki uzman temsilcilerin destek verdiği Vaillant Live ile müşteriler hangi ürünün kendileri için daha uygun olduğu, ürünlere ait teknik detaylar gibi bilgilere kolayca erişebiliyor, dilerlerse keşif talebinde bulunabiliyor.