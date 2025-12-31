Varlık yönetiminde tarihi eşik: 250 milyar dolar aşıldı

Türkiye’de faaliyet izni bu­lunan 85 portföy yönetimi şirketinin yönettiği top­lam varlık büyüklüğü, ilk kez 250 milyar dolar ve 10 trilyon TL se­viyesine ulaşarak tarihi bir eşi­ği geride bıraktı. Bu büyüklüğün Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki payı, 2020 yılında yüzde 6,8 seviyesindeyken, günümüzde yüzde 17’li seviyelere yükselmiş durumda.

Bulls Portföy Direktörü Serdar Gürsoy, 2025 yılına yüksek bek­lentilerle girildiğini hatırlatarak yıl içerisinde yurt içi siyasi geliş­melerin etkisiyle dalgalı bir süreç yaşandığını belirtti. Gürsoy, faiz indirimleri beklenen bir ortamda Merkez Bankası’nın nisan ayında faiz artışı yapmak zorunda kaldı­ğını söyledi.

Bu adımın rezervlerdeki bozul­mayı durdurduğunu belirten Gür­soy, “Ekonomik büyümenin ise hız kesmediğine dikkat çekti. Tarım sektöründeki daralmaya rağmen; dirençli hizmet sektörü, deprem bölgesinin yeniden inşasıyla ivme kazanan inşaat sektörü ve katma değeri artırmaya odaklanan ima­lat sektörü, 2025 yılında büyüme­yi sürükleyen temel unsurlar oldu” açıklamalarını yaptı.

2026’nın en büyük gündemi enflasyonun İvmesi

2026 yılına girilirken en önem­li başlığın, enflasyondaki iyileş­menin beklenenden düşük hızla gerçekleşmesi olduğunu belirten Gürsoy, eğitim tarafındaki fiyat sı­nırlamaları, konut arzındaki artış beklentisi, düşen petrol fiyatları ve enf­las­yon sepe­tindeki değişiklik­lerin enflasyonu aşağı çekecek unsur­lar olduğunu ifade etti.

Gürsoy, bu­na karşın, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 24,1 civarında olduğunu dile getirerek, “Aynı dö­nemde ekonomik büyümenin yüz­de 4’ün üzerine çıkmasını bekliyo­ruz. Yükselen büyüme ve gerileyen enflasyon, 2026 yılında Türkiye ekonomisinde belirgin bir topar­lanma hissiyatı yaratacaktır” dedi.

Not artışı beklentisi güçleniyor

Gürsoy, 2026 yılında CDS prim­lerindeki gerilemenin devam et­mesini, rezerv artışının sürmesi­ni ve enflasyondaki iyileşmenin korunmasını beklediklerini be­lirtti. Bu çerçevede kredi derece­lendirme kuruluşlarının; yılın ilk yarısında görünümü durağandan pozitife çevirebileceğini, ikinci yarısında ise not artışı adımı ata­bileceğini öngördüklerini ifade etti.

Borsa İstanbul’a ilişkin beklen­tilerini de paylaşan Serdar Gürsoy, “BIST-100 endeksi için 12 aylık hedef 16.200 seviyesinde. Mevcut seviyelere göre yaklaşık yüzde 45 yukarı yönlü potansiyel bulundu­ğunu değerlendiriyor” şeklindeki görüşlerini dile getirdi.

Bulls Portföy’ün fon büyüklüğü 36.8 milyar TL

Serdar Gürsoy, Bulls Portföy Yönetimi’nin kuruluşunun ikinci yılında güçlü bir büyüme ivmesi yakaladığını belirterek, fon büyüklüklerinin 36,8 milyar TL’ye ulaştığını kaydetti.

Yatırımcı ihtiyaçlarını doğru okuyarak yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeyi önceliklendirdiklerini ifade eden Gürsoy, güçlü altyapı ve teknolojik yatırımlar sayesinde yatırımcılara daha kaliteli ve erişilebilir hizmet sunduklarını vurguladı. Gürsoy, “Sürdürülebilirlik odağında şekillenen vizyonumuz ve yenilikçi ürün yapımızla, önümüzdeki dönemde de başarılara yelken açmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Gürsoy, Bulls Portföy’ün bugün TEFAS’ta işlem gören 8 fon, işlem görmeyen 12 fon ile faaliyetlerini sürdürdüğünü; ayrıca GSYF ve GYF gibi alternatif yatırım fonları için alınan kuruluş izinleriyle birlikte 2026 yılında daha da büyüyerek yoluna devam edeceğini sözlerine ekledi.