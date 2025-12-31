Varlık yönetiminde tarihi eşik: 250 milyar dolar aşıldı
Türkiye’de faaliyet izni bulunan 85 portföy yönetimi şirketinin yönettiği toplam varlık büyüklüğü, ilk kez 250 milyar dolar ve 10 trilyon TL seviyesine ulaşarak tarihi bir eşiği geride bıraktı. Bu büyüklüğün Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki payı, 2020 yılında yüzde 6,8 seviyesindeyken, günümüzde yüzde 17’li seviyelere yükselmiş durumda.
Bulls Portföy Direktörü Serdar Gürsoy, 2025 yılına yüksek beklentilerle girildiğini hatırlatarak yıl içerisinde yurt içi siyasi gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir süreç yaşandığını belirtti. Gürsoy, faiz indirimleri beklenen bir ortamda Merkez Bankası’nın nisan ayında faiz artışı yapmak zorunda kaldığını söyledi.
Bu adımın rezervlerdeki bozulmayı durdurduğunu belirten Gürsoy, “Ekonomik büyümenin ise hız kesmediğine dikkat çekti. Tarım sektöründeki daralmaya rağmen; dirençli hizmet sektörü, deprem bölgesinin yeniden inşasıyla ivme kazanan inşaat sektörü ve katma değeri artırmaya odaklanan imalat sektörü, 2025 yılında büyümeyi sürükleyen temel unsurlar oldu” açıklamalarını yaptı.
2026’nın en büyük gündemi enflasyonun İvmesi
2026 yılına girilirken en önemli başlığın, enflasyondaki iyileşmenin beklenenden düşük hızla gerçekleşmesi olduğunu belirten Gürsoy, eğitim tarafındaki fiyat sınırlamaları, konut arzındaki artış beklentisi, düşen petrol fiyatları ve enflasyon sepetindeki değişikliklerin enflasyonu aşağı çekecek unsurlar olduğunu ifade etti.
Gürsoy, buna karşın, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 24,1 civarında olduğunu dile getirerek, “Aynı dönemde ekonomik büyümenin yüzde 4’ün üzerine çıkmasını bekliyoruz. Yükselen büyüme ve gerileyen enflasyon, 2026 yılında Türkiye ekonomisinde belirgin bir toparlanma hissiyatı yaratacaktır” dedi.
Not artışı beklentisi güçleniyor
Gürsoy, 2026 yılında CDS primlerindeki gerilemenin devam etmesini, rezerv artışının sürmesini ve enflasyondaki iyileşmenin korunmasını beklediklerini belirtti. Bu çerçevede kredi derecelendirme kuruluşlarının; yılın ilk yarısında görünümü durağandan pozitife çevirebileceğini, ikinci yarısında ise not artışı adımı atabileceğini öngördüklerini ifade etti.
Borsa İstanbul’a ilişkin beklentilerini de paylaşan Serdar Gürsoy, “BIST-100 endeksi için 12 aylık hedef 16.200 seviyesinde. Mevcut seviyelere göre yaklaşık yüzde 45 yukarı yönlü potansiyel bulunduğunu değerlendiriyor” şeklindeki görüşlerini dile getirdi.
Bulls Portföy’ün fon büyüklüğü 36.8 milyar TL
Serdar Gürsoy, Bulls Portföy Yönetimi’nin kuruluşunun ikinci yılında güçlü bir büyüme ivmesi yakaladığını belirterek, fon büyüklüklerinin 36,8 milyar TL’ye ulaştığını kaydetti.
Yatırımcı ihtiyaçlarını doğru okuyarak yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeyi önceliklendirdiklerini ifade eden Gürsoy, güçlü altyapı ve teknolojik yatırımlar sayesinde yatırımcılara daha kaliteli ve erişilebilir hizmet sunduklarını vurguladı. Gürsoy, “Sürdürülebilirlik odağında şekillenen vizyonumuz ve yenilikçi ürün yapımızla, önümüzdeki dönemde de başarılara yelken açmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
Gürsoy, Bulls Portföy’ün bugün TEFAS’ta işlem gören 8 fon, işlem görmeyen 12 fon ile faaliyetlerini sürdürdüğünü; ayrıca GSYF ve GYF gibi alternatif yatırım fonları için alınan kuruluş izinleriyle birlikte 2026 yılında daha da büyüyerek yoluna devam edeceğini sözlerine ekledi.