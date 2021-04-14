Vatandaşlık bedeli 500 bin dolara yükselebilir

Halihazırda gayrimenkul sektöründe yabancı yatırımcıya tanınan 250 bin dolarlık yatırım karşılığında vatandaşlık hakkının 500 bin dolar seviyesine yükseltileceği konuşuluyor. Vatandaşlık hakkının son 3 yılda 1 milyar 880 milyon 500 bin dolarlık döviz girdisi sağladığını aktaran Mars Investment’ın Genel Müdürü Hakan Bucak, yabancı yatırımcıya vatandaşlık hakkı tanıyan sınırın 250 bin dolardan direkt 500 bin dolara yükseltilmesinin sektör paydaşları açısından zorlayıcı olabileceğine işaret ediyor.

Kademeli artış uygulanmalı

Hakan Bucak, “Sektörümüz 3 yılda yabancı yatırımcı satışlarında çok önemli mesafeler kat etti. Sektör paydaşları, şu an 250 bin dolar seviyesinde olan gayrimenkul yatırımı yoluyla vatandaşlık edinimi alt sınırının direkt 500 bin dolara çıkarılması yerine kademeli bir artış yapılmasını öneriyor. Önceden belirlenmiş bir kota sayesinde, ilk aşamada gerçekleşecek keskin geçişin olumsuz etkileri azaltılabileceği gibi kısa ve orta vadede ciddi oranda döviz girdisi elde edebiliriz.” şeklinde konuştu.

Planlı programlı ve kotalı satışlarla sektörün önü açılır

“Türkiye, Vatandaşlık Programı kapsamında 250 bin dolar ile rakip ülkeler arasında oldukça uygun pozisyonda yer alıyor. Ancak vatandaşlık edinimi asgari yatırım sınırının sert bir geçişle 500 bin dolar yapılması durumunda konut satışları olumsuz etkilenebilir. Böyle keskin bir artış yerine örneğin 10 bin ila 20 bin civarında 'konut satış kotası' koymak tercih edilebilir. Akabinde bu kotaya özel ve sınırlı olmak kaydıyla 350 bin dolarlık bir geçiş fiyatı belirlenebilir. Böylece yatırımcı nezdinde vatandaşlık programındaki ani değişikliklerden kaynaklanabilecek olumsuz gelişmelerin de önüne geçilebilir.” dedi.

3 yıldır uygulanıyor

Gayrimenkul ve inşaat sektöründe 250 bin dolarlık yatırım karşılığında vatandaşlık edinimi hakkı tanıyan uygulama, satışlara ivme kazandırdı. 2018’de 1 milyon dolar olan asgari yatırım sınırının 250 bin dolara düşürülmesiyle 3 yılda 7 bin 312 yabancı, 1 milyar 880 milyon 500 bin dolarlık taşınmaz yatırımı yaparak Türk Vatandaşlığı hakkı kazandı. 64,4 milyar dolar işlemin döndüğü gayrimenkul sektöründe 6 milyar doların üstünde yabancının ilgisi cirosal bazda yüzde 10’a gelmesi çok önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Aralarında İran, Pakistan Libya, Katar, Malezya, Suudi Arabistan, Ürdün, Çin’in de bulunduğu dünya çapında 170’den fazla farklı uyruktan yatırımcılar Türkiye’de yatırım yapmayı tercih etti.