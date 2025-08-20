Veri merkezlerinin dijital dönüşümü hızlanıyor

Dijital toplumların bel kemiği görevini gören veri merkezleri, üstlen­dikleri rol bakımından ise kri­tik altyapılar arasında başı çe­kiyorlar. Yapay zekanın (YZ) gelişimi ve her geçen gün artan kullanımı ülkeleri ve şirketleri yeni veri merkezleri ve altyapı kurmaya yönlendiyor.

Ulusla­rarası Enerji Ajansı (IEA) tara­fından paylaşılan “Enerji ve Ya­pay Zeka” başlıklı rapora göre, YZ’nın yükselişi, devasa elekt­rik talebi yaratıyor. 2024’te ve­ri merkezleri küresel elektri­ğin %1,5’ini tüketti. Tüketimin bölgesel dağılımı: ABD %45, Çin %25, Avrupa %15. Özellik­le büyük dil modelleri ve görsel üretim araçları için kurulan ve­ri merkezleri, 2030’a kadar kü­resel elektrik tüketimini 945 TWh’ye çıkarması bekleniyor ki bu Japonya’nın bugünkü top­lam tüketimine eşdeğer.

Türkiye’de ise hâlihazırda 250 megavat düzeyinde olan ve­ri merkezi yatırımlarının 2030 yılına kadar 1 gigavat seviyesine çıkarılması ve sürekli enerji alt­yapısına sahip veri merkezi böl­geleri oluşturulması planlanı­yor. Veri hacmi ve işleme taleple­ri hızla artmaya devam ederken, geleneksel veri merkezi altyapısı bu taleplerle başa çıkmakta zor­lanıyor. Dolayısıyla veri merkez­lerini daha esnek, akıllı ve sürdü­rülebilir hale getirme ihtiyacı or­taya çıkıyor. Peki, profesyoneller bu merkezleri yönetmenin sü­rekli değişen karmaşıklıklarına nasıl ayak uydurabilir?

Siemens Xcelerator ile dijital dönüşüm hızlanıyor

Dijitalleşmenin hızla yayıldığı ve yapay zekanın kullanımının arttığı çağımızda veri merkezle­ri, işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında, reka­bet gücünü artırmasında ve ope­rasyonel mükemmelliğe ulaş­masında kritik bir rol oynuyor. Siemens, bu dönüşüm sürecin­de veri merkezi operatörlerine özel geliştirdiği Siemens Xcele­rator dijital iş platformu ve en­tegre çözümleri ile sektörde çı­ğır açmaya devam ediyor.

Siemens Xcelerator, veri mer­kezlerinin modernizasyonunu kolaylaştıran açık ve modüler bir dijital iş platformudur. IDC­MS (Entegre Veri Merkezi Yö­netim Sistemi) ile birlikte çalı­şan bu platform, dijital dönüşüm sürecinin tüm aşamalarında (planlama, tasarım, geliştirme, işletme ve değerlendirme) bü­tünsel bir çözüm sunuyor.

IDCMS sayesinde;

Soğutma, enerji, güvenlik, yan­gın algılama gibi farklı sistemleri tek çatı altında toplayan enteg­re bina otomasyonu sistemi De­sigo CC ile SIMATIC WinCC otomasyon sistemleri, veri mer­kezindeki tüm kritik ve kritik ol­mayan sistemleri tek bir arayüz üzerinden izleme, kontrol etme ve optimize etme imkânı sunu­yor. Bu da operasyonel verimli­liği artırırken, bakım ve yönetim süreçlerini sadeleştiriyor. Bu sistemler sayesinde kritik altya­pıların kesintisiz bir şekilde hiz­mete devam etmesi sağlanırken yedeklilik gereklilikleri de en üst düzeyde sağlanmış oluyor.

IT/OT entegre çalışmasını ve operasyonel teknolojilerle bilgi teknolojilerinin birlikte yöne­tilmesini mümkün kılıyor.

Operasyonel verimlilik ve şeffaflık yükselirken, insan ha­taları azaltılıyor.

Modüler yapısı sayesinde ih­tiyaçlara göre özelleştirilebili­yor ve zaman içinde ölçeklendi­rilebiliyor.

Yapay zeka ile soğutma ve enerji yönetiminde devrim

Siemens’in yapay zeka destek­li çözümleri, enerji verimliliği ve operasyonel sürdürülebilirlik konularında da önemli kazanım­lar sağlıyor. Öne çıkan çözüm örneklerinden biri olan WSCO (White Space Cooling Opti­mization), veri merkezindeki beyaz alan soğutmasını gerçek zamanlı olarak IT yüküyle eşleş­tiriyor. Sensör ağları ve yapay ze­ka algoritmaları sayesinde:

Soğutma sistemlerinin ga­ranti edilen belirli sıcaklık ara­lıklarında çalışması korunuyor, sunucu kapasitesi artıyor.

Soğutma maliyetlerinde %40’a varan tasarruf sağlanıyor.

Operasyonel sürdürülebilir­lik güçleniyor.

Ayrıca, Siemens’in Demand Flow teknolojisi sayesinde, mevcut soğutma sistemlerinde %20 ila %50 arasında enerji ta­sarrufu sağlanabiliyor.

Stratejik fayda alanları üç başlıkta toplanıyor

Siemens, veri merkezleri için üç temel stratejik alana odaklanıyor:

Güvenlik ve Süreklilik: Yüksek güvenilirlik ve verimli­likte sürdürülebilir enerji sağ­layan elektrik dağıtım sistemle­rini sağlamanın yanı sıra Elekt­riksel Güç Yönetimi Sistemleri (EPMS) ile de anormallikler ön­ceden tespit edilebiliyor. Fizik­sel güvenlik platformları ve si­ber güvenlik çözümleri, veri merkezlerinin iş sürekliliğini sağlamada kritik rol oynuyor.

Enerji ve işletme maliyet­lerinin azaltılması: EPMS ve BMS (Bina Yönetim Sistemleri) entegrasyonu ile tesis genelinde gerçek zamanlı izleme ve ana­liz kolaylaşıyor. Tek arayüz üze­rinden tüm altyapı elemanları kontrol edilerek bakım, enerji ve işletme maliyetlerinde ciddi düşüş sağlanıyor.

Sürdürülebilirlik ve kar­bon ayak izi yönetimi: Buil­ding X Lifecycle Twin gibi dijital ikiz çözümleri, zamanlı karbon emisyonlarının izlenmesini ve azaltılmasını sağlarken, Mic­rogrid Control gibi çözümler sa­hadaki yenilenebilir enerji yö­netimini optimize ediyor.

Geleceğe hazır veri merkezleri Siemens ile mümkün hala gelecek

Siemens, veri merkezleri­nin bugünkü ve gelecekteki ih­tiyaçlarını karşılamak üze­re kapsamlı modüler sis­tem ve çözümleri sayesinde teslimat sürelerini kısaltan sür­dürülebilir çözümler sunuyor. Veri merkezlerinde CAPEX (sermaye giderleri) ve OPEX (işletme giderleri) konuların­da da kapsamlı ve esnek destek mekanizmaları sunarak diji­tal dönüşüm yatırımlarının da­ha erişilebilir ve sürdürülebilir olmasını sağlıyor. Bu destek­ler sayesinde Siemens, yalnız­ca teknoloji sağlayıcısı değil, ay­nı zamanda dijital dönüşümün stratejik finansal ortağı ko­numuna geliyor.

Küresel başarı örnekleri

Siemens çözümleri dünya genelinde çok sayıda veri merkezinde başarılı şekilde uygulanıyor. Örneğin:

NxtGen (Hindistan): IDCMS ve Desigo CC platformu sayesinde HVAC, yangın güvenliği ve enerji yönetimi süreçleri anlık izlenebilir ve enerji tasarruflu hale geldi.

NOVVA (ABD): Siemens’in Desigo PXC kontrolörleriyle susuz soğutma sistemine geçerek yılda 2 milyon kWh enerji ve 176.000$ tasarrufu elde etti.

EAGLE (Almanya): Siemens’in kendi veri merkezinde kullanılan erişim kontrolü ve zaman yönetimi açısından kapsamlı bir çözüm sunan SIPORT sistemi ve enerji kullanımını optimize eden Totally Integrated Power, veri merkezini LEED Gold sertifikası ile taçlandırıldı.