Verimlilik odağındaki zirveler Tuzla’da gerçekleşecek

Üretimde verimlilik sağlayan teknolojiler, robotik uygulamalar, enerji maliyetini düşüren çözümler ve süreç yönetimini kapsayan, Robot Yatırımları Zirvesi, Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi, Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi ile Proses Zirvesi 4-6 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek. Panellerde proje örnekleri anlatılacak, stantlarda uygulama örnekleri yer alacak. Bu yıl ayrıca Verimlilik Ödülleri de sahiplerini bulacak.

Tamamı tek alanda gerçekleşecek dört zirvede ziyaretçiler tüm üretim süreçlerinde maliyetleri düşüren ve verimliliği artıran çözümleri bir arada görebilecek.

7. Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi, 5. Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi ve Sergisi, 3. Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi ve Sergisi ile 6. Proses Zirvesi ve Sergisi Viaport Marina Expo Tuzla-İstanbul’da gerçekleşecek. Zirveler 10:30 ile 18:30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Verimlilik ödülleri sahiplerini bulacak

Hangi firma, hangi sektörde, verimliliği artıran nasıl bir proje uygulamış, sonuçları ne olmuş? sorularının cevapları zirveler kapsamında bu yıl 1. Verimlilik Ödülleri Organizasyonunda yanıt bulacak.

Verimlilik sağlayan projelerin duyurulması ve bu alanda farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenecek organizasyonda 70’ten fazla proje ödül alacak.

Enerji için teşvik, hibe ve destekler

Kendi enerjisini üreten ve enerji tasarrufuyla yapılan yatırımı hızla geri ödeyen pek çok model Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi’nde sergilenecek ve panellerde konuşulacak.

Enerjiyle ilgili teşviklerden nasıl yararlanılabileceğine dair birçok kapsamlı konuya yer verilecek etkinlikte, enerjinin nasıl verimli tüketilebileceği ve tasarrufla yatırımını geri ödeyen modeller, düşük yeşil enerji teknolojileri, yerinde üret yerinde tüket gibi önemli konular ele alınacak.

Yeni üretim teknolojileri ve dijital dönüşüm

Katılımcı firmaların hemen her sektörde sunduğu robotik uygulama örnekleri, en yeni ve dijital üretim teknolojileri Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi ile Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi ve Sergisi’nde sergilenecek ve panellerde konuşulacak.

Aynı zamanda bu alanda dünyada ve Türkiye’de yapılan yatırımlara dair bilgiler paylaşılırken, 160’tan fazla katılımcı firmanın stantlarında çok sayıda uygulama örnekleri sergilenecek.

Proses sektöründe yatırım yapan firmaların deneyimleri

Fabrikalarda süreç yönetimine dair her türlü konunun ele alınacağı Proses Zirvesi ve Sergisi’nde; Proses otomasyonu, proses yönetimi, proses emniyeti ve proses bakımı konularında yatırım yapan firmalar sektör sektör deneyimleri paylaşılacak.

Uygulama örnekleri stantlarda sergilenecek ve sektörde gelinen en son nokta ilgili derneklerin düzenleyeceği panellerde ele alınacak.

Zirveler ücretsiz ziyaret edilebilecek

Zirvelere katılım ücretsiz olup, online kayıt yaptırmak yeterli olacak. Tek bir kayıt ile tüm zirveler ziyaret edilebilecek.

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.