Verisi olmayan kıyafete, AB’den ‘vize’ yok
Türk hazır giyim sektörü, net kâr marjının yüzde 1’in altına düştüğü tarihi bir finansal sınavdan geçerken, küresel pazarda yeniden konumlanıyor. AB’nin dijital ürün pasaportu ve regülasyonları nedeniyle şeffaf ve doğrulanabilir verisi sunulamayan ürünler pazara giriş vizesi alamıyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
Yıllardır yüksek üretim kapasitesi, kaliteli işçiliği ve coğrafi yakınlık avantajıyla küresel moda devlerinin en kritik tedarik üssü olan Türk hazır giyim ve tekstil sektörü, tarihinin en radikal kabuk değişimini yaşıyor. Sektörün son 15 yılda yaptığı 78,1 milyar dolarlık devasa yatırıma ve güçlü üretim altyapısına rağmen, yükselen maliyetler, döviz kuru etkisi ve daralan kâr marjları sanayiciyi “büyüme” modundan çıkarıp “hayatta kalma” mücadelesine itiyor.
Tam da bu finansal darboğazın ortasında, Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı olan Avrupa Birliği’nden peş peşe gelen Dijital Ürün Pasaportu (DPP), CSDDD (Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü) ve Ekotasarım (ESPR) gibi katı regülasyonlar, hazır giyim üreticileri için kartların yeniden dağıtılmasına neden oluyor. AB’nin peş peşe devreye soktuğu yeşil uzlaşı regülasyonları, Türk tekstil ve hazır giyim sektörü için hem tarihi bir tehdit hem de küresel liderlik için büyük bir fırsat sunuyor.
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) tarafından hazırlanan “Yeşil Mutabakat Stratejisi” raporu da yeşil dönüşüm ve dijitalleşmenin artık bir “çevre veya PR projesi” değil, doğrudan pazara giriş vizesi ve hayatta kalma mücadelesi olduğuna vurgu yapıyor. Çünkü artık sadece “hızlı, kaliteli ve ucuz” üretim yapmak yetmiyor, verisi olmayan ürün “yok yükmünde” oluyor.
“Bizi kapsamıyor” demek büyük yanılgı
TGSD’nin raporunda, sektördeki en büyük risklerden birinin KOBİ’lerin düştüğü “Bu kurallar doğrudan bize değil, AB’li büyük markalara uygulanıyor” yanılgısı olduğu vurgulanıyor.
AB’li dev markaların ağır yasal cezalardan kaçınmak için tüm sorumluluğu B2B ticari sözleşmelerle tedarikçilerine devrettiği, bu durumun bir “şelale etkisi” yaratarak Türk üreticilerin günlük operasyon kuralı haline geldiği ifade ediliyor. Yani nihai alıcı AB pazarında “biz sadece üreticiyiz” savunması geçersiz kalıyor. Türk üreticisi, hukuken girmese bile ticari sözleşmeler üzerinden karbon verisi ve sosyal uygunluk sağlamak zorunda.
Ayrıca ABD pazarında artan “yeşil aklama” (Greenwashing) davaları ve gümrüklerdeki zorla çalıştırma denetimleri de ihracatçının önüne “mutlak şeffaflık” şartını koyuyor. Rapora göre stratejik sonuç olarak AB’nin “regulation-driven” dönüşümü ile ABD’nin “market-driven” dönüşümü aynı kapıya çıkıyor yani mutlak şeffaflık ve kanıtlanabilir veri. “Türkiye’nin temiz üretim altyapısı bu durumu devasa bir avantaja çevirebilir” deniliyor.
Artık ürün değil “veri” ihraç edilecek
En çarpıcı tespit olarak küresel pazardaki ürün anlayışının tamamen değiştiğine vurgu yapılan raporda, “Avrupa artık sadece kumaş veya kıyafet değil, veri satın alıyor. Ürününüz ne kadar kaliteli ve ucuz olursa olsun, şeffaf verisi ve karbon izi sunulamıyorsa o ürün yok hükmündedir.
Türkiye artık sadece lojistik ve üretim yapan değil, bir ‘veri entegratörü’ olan sanayicilerle yola devam edebilir” ifadelerinin altı çiziliyor. Sektörün son 15 yılda yaptığı 78,1 milyar dolarlık yatırımın yüzde 54’ünü (42,2 milyar $) makine ve teçhizata ayırmış olması, Türk sanayisinin bu dönüşümü gerçekleştirebilecek teknik altyapıya sahip olduğunu gösteriyor.
Ancak başarı için 3 kritik adım öne çıkıyor: Yıllık 708 bin tonluk tekstil atığının ekonomiye tam kazandırılması için tüketici sonrası atıkların geri dönüştürülmesini engelleyen mevzuatların acilen güncellenmesi; sanayicinin senede bir kez yapılan kağıt üstündeki denetimler yerine anlık veri izleme sistemlerine geçmesi; kamunun uzun vadeli ve düşük maliyetli yeşil finansman imkanlarını artırması.
Oyunu, ilk uyum sağlayan kurar
Türkiye'nin stratejik konumunu ve güçlü altyapısını fırsata çevirmesi gerektiği belirtilen raporun sonuç kısmında şu ifadelere yer verildi: “Regülasyonlara sadece cezadan kaçınılacak bir maliyet gözüyle bakanlar erimeye devam edecek.
Ancak bu kuralları rakiplerini eleyecek bir pazar bariyeri olarak kullanan proaktif üreticiler, yüksek katma değer ve fiyatlama gücü kazanacak. Uyum sağlamak ayakta kalmayı, ilk uyum sağlayan olmak ise oyunu kurmayı sağlar. Bütünleşik ‘Türkiye markası’ inşası ve sürdürülebilirlik; sektörümüz için bir halkla ilişkiler çalışması değil, varlık sebebidir. 15 yıllık devasa yatırım birikimimizi ve stratejik coğrafi avantajımızı kullanarak küresel oyunun kurallarını yeniden yazıyoruz.
Amacımız sadece daha fazla üretmek değil, Türkiye’yi Avrupa’nın en güvenilir, en şeffaf ve en sürdürülebilir tedarik üssü haline getirmek. ‘Made in Türkiye’ etiketi, artık sadece bir menşei belirtisi değil, kalitenin, hızın, şeffaf verinin ve doğaya saygının değişmez garantisi. Ancak yüzde 1’in altına inen kârlılıkla hayatta kalma modu, finansal darboğazdayken değişen pazar kuralları… Sürdürülebilirlik artık tercih değil, kesin bir pazara giriş bariyeri. Yeni kurallara ilk uyum sağlayanlar küresel oyuncu olacak. Rakipleri eleyeceğimiz ve Türkiye markasını yeniden konumlandıracağımız tarihi fırsat.”
Artık savunmadan hücuma geçme zamanı
A-ESKİ PARADİGMA (Reaktif)
Bakış açısı: Regülasyonlar katlanılması gereken bir maliyet kalemi
Eylem: Amaç sadece cezadan kaçınmak ve asgari denetimden geçmek
Sonuç: Kâr marjlarının giderek erimesi ve sürekli savunma hali
B-YENİ PARADİGMA (Proaktif)
Bakış açısı: Regülasyonlar bir rekabet silahı ve fiyatlama gücü aracı
Eylem: Rakiplerin uyum sağlayamayarak eleneceği bir pazar bariyeri inşa etmek
Sonuç: Yüksek katma değer, şeffaf tedarik zinciri ve marka sadakati.
Oyunun yeni kuralları ve regülasyon tsunamisi
1.REGÜLASYON: ESPR (ekotasarım)
Kritik tarih: Temmuz 2024 (Yürürlükte)
Kapsamı: Tüm fiziki ürünler
Doğrudan etkisi: Dayanıklılık, onarılabilirlik zorunlu. Satılmayan stok imhası yasak.
2.REGÜLASYON: DPP (Dijital Ürün Pasaportu
Kritik tarih: 2027-28
Kapsamı: Tekstil&hazır giyim
Doğrudan etkisi: Tüm yaşam döngüsü verisinin dijital izlenebilirliği.
3-REGÜLASYON: CSDDD (Özen Yükümlülüğü) Kritik tarih: 2028-29 Kapsamı: AB’li büyük alıcılar ve tedarikçileri Doğrudan etkisi: wİnsan hakları ve çevre risklerinden doğrudan sorumluluk.
4.REGÜLASYON: LKSG (Alman Tedarik Yasası) Kritik tarih: Mevcut uygulama
Kapsamı: Almanya ile iş yapanlar
Doğrudan etkisi: Tedarik zincirinde şeffaflık ve ispat yükümlülüğü.
Dönüşüm tercih değil, pazara giriş bariyeri
DURUM (Zemin): 78,1 milyar $ yatırım-devasa üretim kapasitesi ve güçlü teknik altyapı. Ancak yüzde 1’in altına inen kârlılıkla hayatta kalma modu
KARMAŞA (Tsunami): AB regülasyonları CSRD, CSDDD, DPP -Finansal darboğazdayken değişen pazar kuralları. Sürdürülebilirlik artık tercih değil, kesin bir pazara giriş bariyeri.
ÇÖZÜM (Yol haritası): Rekabet silahı, maliyetten dönüşüm-yeni kurallara ilk uyum sağlayanlar küresel oyuncu olacak. Rakipleri eleyeceğimiz ve Türkiye markasını yeniden konumlandıracağımız tarihi fırsat.
“Şelale etkisi” nasıl oluşuyor?
-AB’li Dev Marka: CSDDD ve CSRD’nin doğrudan doğruya hukuki muhatabı. Ağır cezalarla karşı karşıya.
-Tier 1 & Küresel Tedarikçiler: AB’li marka, cezadan kaçınmak için hukuki sorumluluğu B2B satın alma sözleşmeleri ile aşağıya aktarır.
-Türkiye’deki Üretici ve KOBİ’ler: Yanlış inanç: Kapsamda değilim. Gerçeklik: Hukuken girmese bile ticari sözleşmeler üzerinden karbon verisi ve sosyal uygunluk sağlamak zorunda.
Sektörün uygulama yol haritası
-Faz Savunma Hattı (2026- 2027)
Hedef: Mevcut pazar payını korumak ve yaklaşan veri taleplerine altyapı hazırlamak.
-Faz Adaptasyon ve Dönüşüm (2027-2030)
Hedef: Operasyonel süreçleri döngüsel ekonomi prensipleriyle yeniden inşa etmek.
-Faz Küresel Liderlik (2030 +)
Hedef: Türkiye’yi Avrupa’nın sıfır karbonlu, tam izlenebilir yeşil tedarik merkezi yapmak.