Verisi olmayan kıyafete, AB’den ‘vize’ yok

Nurdoğan A. ERGÜN

Yıllardır yüksek üretim kapasitesi, kaliteli işçi­liği ve coğrafi yakınlık avantajıyla küresel moda dev­lerinin en kritik tedarik üssü olan Türk hazır giyim ve teks­til sektörü, tarihinin en radikal kabuk değişimini yaşıyor. Sek­törün son 15 yılda yaptığı 78,1 milyar dolarlık devasa yatırı­ma ve güçlü üretim altyapısına rağmen, yükselen maliyetler, döviz kuru etkisi ve dara­lan kâr marjları sanayiciyi “büyüme” modundan çıka­rıp “hayatta kalma” mücadele­sine itiyor.

Tam da bu finansal darboğazın ortasında, Türki­ye’nin en büyük ihracat pazarı olan Avrupa Birliği’nden peş peşe gelen Dijital Ürün Pasa­portu (DPP), CSDDD (Kurum­sal Sürdürülebilirlik Özen Yü­kümlülüğü) ve Ekotasarım (ESPR) gibi katı regülasyon­lar, hazır giyim üreticileri için kartların yeniden dağıtılma­sına neden oluyor. AB’nin peş peşe devreye soktuğu yeşil uz­laşı regülasyonları, Türk teks­til ve hazır giyim sektörü için hem tarihi bir tehdit hem de küresel liderlik için büyük bir fırsat sunuyor.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) tarafından hazırlanan “Yeşil Mutabakat Stratejisi” raporu da yeşil dönüşüm ve dijital­leşmenin artık bir “çevre ve­ya PR projesi” değil, doğrudan pazara giriş vizesi ve hayat­ta kalma mücadelesi olduğu­na vurgu yapıyor. Çünkü artık sadece “hızlı, kaliteli ve ucuz” üretim yapmak yetmiyor, ve­risi olmayan ürün “yok yük­münde” oluyor.

“Bizi kapsamıyor” demek büyük yanılgı

TGSD’nin raporunda, sek­tördeki en büyük risklerden birinin KOBİ’lerin düştüğü “Bu kurallar doğrudan bize de­ğil, AB’li büyük markalara uy­gulanıyor” yanılgısı olduğu vurgulanıyor.

AB’li dev marka­ların ağır yasal cezalardan ka­çınmak için tüm sorumluluğu B2B ticari sözleşmelerle teda­rikçilerine devrettiği, bu du­rumun bir “şelale etkisi” yara­tarak Türk üreticilerin günlük operasyon kuralı haline geldiği ifade ediliyor. Yani nihai alıcı AB pazarında “biz sadece üre­ticiyiz” savunması geçersiz kalıyor. Türk üreticisi, huku­ken girmese bile ticari sözleş­meler üzerinden karbon verisi ve sosyal uygunluk sağlamak zorunda.

Ayrıca ABD pazarın­da artan “yeşil aklama” (Gre­enwashing) davaları ve güm­rüklerdeki zorla çalıştırma denetimleri de ihracatçının önüne “mutlak şeffaflık” şar­tını koyuyor. Rapora göre stra­tejik sonuç olarak AB’nin “re­gulation-driven” dönüşümü ile ABD’nin “market-driven” dönüşümü aynı kapıya çıkıyor yani mutlak şeffaflık ve kanıt­lanabilir veri. “Türkiye’nin te­miz üretim altyapısı bu duru­mu devasa bir avantaja çevire­bilir” deniliyor.

Artık ürün değil “veri” ihraç edilecek

En çarpıcı tespit olarak kü­resel pazardaki ürün anlayı­şının tamamen değiştiğine vurgu yapılan raporda, “Av­rupa artık sadece kumaş veya kıyafet değil, veri satın alıyor. Ürününüz ne kadar kaliteli ve ucuz olursa olsun, şeffaf veri­si ve karbon izi sunulamıyor­sa o ürün yok hükmündedir.

Türkiye artık sadece lojistik ve üretim yapan değil, bir ‘veri entegratörü’ olan sanayiciler­le yola devam edebilir” ifade­lerinin altı çiziliyor. Sektörün son 15 yılda yaptığı 78,1 mil­yar dolarlık yatırımın yüzde 54’ünü (42,2 milyar $) maki­ne ve teçhizata ayırmış olması, Türk sanayisinin bu dönüşü­mü gerçekleştirebilecek tek­nik altyapıya sahip olduğunu gösteriyor.

Ancak başarı için 3 kritik adım öne çıkıyor: Yıllık 708 bin tonluk tekstil atığının ekonomiye tam kazandırılma­sı için tüketici sonrası atıkla­rın geri dönüştürülmesini en­gelleyen mevzuatların acilen güncellenmesi; sanayicinin senede bir kez yapılan kağıt üstündeki denetimler yeri­ne anlık veri izleme sistemle­rine geçmesi; kamunun uzun vadeli ve düşük maliyetli yeşil finansman imkanlarını artır­ması.

Oyunu, ilk uyum sağlayan kurar

Türkiye'nin stratejik konu­munu ve güçlü altyapısını fır­sata çevirmesi gerektiği belir­tilen raporun sonuç kısmında şu ifadelere yer verildi: “Regü­lasyonlara sadece cezadan ka­çınılacak bir maliyet gözüyle bakanlar erimeye devam ede­cek.

Ancak bu kuralları rakip­lerini eleyecek bir pazar bari­yeri olarak kullanan proaktif üreticiler, yüksek katma de­ğer ve fiyatlama gücü kaza­nacak. Uyum sağlamak ayak­ta kalmayı, ilk uyum sağlayan olmak ise oyunu kurmayı sağ­lar. Bütünleşik ‘Türkiye mar­kası’ inşası ve sürdürülebilir­lik; sektörümüz için bir halkla ilişkiler çalışması değil, varlık sebebidir. 15 yıllık devasa ya­tırım birikimimizi ve stratejik coğrafi avantajımızı kullana­rak küresel oyunun kurallarını yeniden yazıyoruz.

Amacımız sadece daha fazla üretmek de­ğil, Türkiye’yi Avrupa’nın en güvenilir, en şeffaf ve en sür­dürülebilir tedarik üssü hali­ne getirmek. ‘Made in Türkiye’ etiketi, artık sadece bir menşei belirtisi değil, kalitenin, hızın, şeffaf verinin ve doğaya saygı­nın değişmez garantisi. Ancak yüzde 1’in altına inen kârlılık­la hayatta kalma modu, finan­sal darboğazdayken değişen pazar kuralları… Sürdürülebi­lirlik artık tercih değil, kesin bir pazara giriş bariyeri. Yeni kurallara ilk uyum sağlayanlar küresel oyuncu olacak. Rakip­leri eleyeceğimiz ve Türkiye markasını yeniden konumlan­dıracağımız tarihi fırsat.”

Artık savunmadan hücuma geçme zamanı

A-ESKİ PARADİGMA (Reaktif)

Bakış açısı: Regülasyonlar katlanılması gereken bir maliyet kalemi

Eylem: Amaç sadece cezadan kaçınmak ve asgari denetimden geçmek

Sonuç: Kâr marjlarının giderek erimesi ve sürekli savunma hali

B-YENİ PARADİGMA (Proaktif)

Bakış açısı: Regülasyonlar bir rekabet silahı ve fiyatlama gücü aracı

Eylem: Rakiplerin uyum sağlayamayarak eleneceği bir pazar bariyeri inşa etmek

Sonuç: Yüksek katma değer, şeffaf tedarik zinciri ve marka sadakati.

Oyunun yeni kuralları ve regülasyon tsunamisi

1.REGÜLASYON: ESPR (ekotasarım)

Kritik tarih: Temmuz 2024 (Yürürlükte)

Kapsamı: Tüm fiziki ürünler

Doğrudan etkisi: Dayanıklılık, onarılabilirlik zorunlu. Satılmayan stok imhası yasak.

2.REGÜLASYON: DPP (Dijital Ürün Pasaportu

Kritik tarih: 2027-28

Kapsamı: Tekstil&hazır giyim

Doğrudan etkisi: Tüm yaşam döngüsü verisinin dijital izlenebilirliği.

3-REGÜLASYON: CSDDD (Özen Yükümlülüğü) Kritik tarih: 2028-29 Kapsamı: AB’li büyük alıcılar ve tedarikçileri Doğrudan etkisi: wİnsan hakları ve çevre risklerinden doğrudan sorumluluk.

4.REGÜLASYON: LKSG (Alman Tedarik Yasası) Kritik tarih: Mevcut uygulama

Kapsamı: Almanya ile iş yapanlar

Doğrudan etkisi: Tedarik zincirinde şeffaflık ve ispat yükümlülüğü.

Dönüşüm tercih değil, pazara giriş bariyeri

DURUM (Zemin): 78,1 milyar $ yatırım-devasa üretim kapasitesi ve güçlü teknik altyapı. Ancak yüzde 1’in altına inen kârlılıkla hayatta kalma modu

KARMAŞA (Tsunami): AB regülasyonları CSRD, CSDDD, DPP -Finansal darboğazdayken değişen pazar kuralları. Sürdürülebilirlik artık tercih değil, kesin bir pazara giriş bariyeri.

ÇÖZÜM (Yol haritası): Rekabet silahı, maliyetten dönüşüm-yeni kurallara ilk uyum sağlayanlar küresel oyuncu olacak. Rakipleri eleyeceğimiz ve Türkiye markasını yeniden konumlandıracağımız tarihi fırsat.

“Şelale etkisi” nasıl oluşuyor?

-AB’li Dev Marka: CSDDD ve CSRD’nin doğrudan doğruya hukuki muhatabı. Ağır cezalarla karşı karşıya.

-Tier 1 & Küresel Tedarikçiler: AB’li marka, cezadan kaçınmak için hukuki sorumluluğu B2B satın alma sözleşmeleri ile aşağıya aktarır.

-Türkiye’deki Üretici ve KOBİ’ler: Yanlış inanç: Kapsamda değilim. Gerçeklik: Hukuken girmese bile ticari sözleşmeler üzerinden karbon verisi ve sosyal uygunluk sağlamak zorunda.

Sektörün uygulama yol haritası

-Faz Savunma Hattı (2026- 2027)

Hedef: Mevcut pazar payını korumak ve yaklaşan veri taleplerine altyapı hazırlamak.

-Faz Adaptasyon ve Dönüşüm (2027-2030)

Hedef: Operasyonel süreçleri döngüsel ekonomi prensipleriyle yeniden inşa etmek.

-Faz Küresel Liderlik (2030 +)

Hedef: Türkiye’yi Avrupa’nın sıfır karbonlu, tam izlenebilir yeşil tedarik merkezi yapmak.