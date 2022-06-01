Victoria's Secret mağazalarını Türk mermeri süsleyecek

İmam GÜNEŞ

Dünyada sadece Elazığ’da çıkarılan vişneçürüğü mermeri iç giyim markası Victoria’s Secret mağazalarını süsleyecek. ABD, Kanada, İngiltere ve Çin’de yaklaşık 3 bin mağazası bulunan şirketin Türkiye’de de 16 mağazası bulunuyor. Sektörün uluslararası işbirliklerinin belirlendiği Londra mimarlık ofisinin önerisiyle Türk firmaları ile anlaşan şirket, mağazalarında Elazığ vişneçürüğü mermerini kullanmaya başladı. Uluslararası işbirliklerine ABD ve İngiltere’deki mimarlık ofislerinin karar verdiğini belirten İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Metin Çekiç, “Bu proje de Londra’daki mimarların seçimiyle oldu. 150 üzerinde çeşitle mermer rezervimiz dünya rezervinin yüzde 40’ına tekabül ediyor. Rezerv çeşitliliğimizle beraber ekonomiye ihracata sadece mermer olarak 2 milyar üzerinde bir katkı sunuyoruz. Potansiyelimiz dünyada daha yüksek yerlere taşınabilir. Bunu da markalaşma yoluyla elde edebileceğiz. Victoria’s Secret’ın dünya çapında 100’ün üzerinde ülkede binlerce mağazası var. Tüm ülkelerdeki mağazalarında Elazığ vişneçürüğü mermeri kullanılmaya başlandı” dedi.

İhracatta hedef 7 mlyar dolar

İhracat rakamlarının hedefler doğrultusunda gerçekleştiğini belirten Çekiç, ilk 5 ayda 2,7 milyar dolar ihracat yaptıklarını, yılı da 7 milyar doların üzerinde tamamlamayı beklediklerini ifade etti. Pandemi süreciyle beraber işlenmiş mermer ihracatının arttığına değinen Çekiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada en büyük pazarımız ABD. Çin ve ABD işlenmiş mermer ihracatının yüzde 40’ını oluşturuyor. Bizim için yeterli değildir. Suudi Arabistan pazarı boykot olayından önce yılda 150 milyon dolar civarında ihracat yaptığımız bir ülkeydi. Son gelişmelerden sonra oradan da talep oluşmaya başladı. Kısa sürede Suudi Arabistan’da fuarlar ve ticaret heyeti düzenlemeyi düşünüyoruz. Suudi Arabistan pazarıyla beraber Kuzey Afrika’da Mısır, Libya gibi pazarlarda aktif bir şekilde olacağız."

Yabancı yatırımcı ruhsata takıldığı için gelmiyor

Maden sektörünün en büyük sorununun ruhsat olduğunun altını çizen Metin Çekiç, şu ifadeleri kullandı: “Yabancı yatırımcı bu ülkeye yatırım için geldiğinde kendini güvende hissetmek ister. Sektörde yaşanan en önemli sıkıntılardan biri de uzun süren süreçler. Bir arama ruhsatı aldığınızda bunun işletmeye geçmesi günümüz Türkiye’sinde 5-6 yılı buluyor. Her 100 arama ruhsatından da 1 tanesi işletmeye geçiriliyor. Bu süreç içerisinde farklı kurumlardan görüş alacaksınız. Bunların hepsi olumlu olacak. Olumlu olduktan sonra hiçbir şey olumsuz olmazsa işletme izni alabiliyorsunuz. Bir kurumdan olumsuz görüş geldiğinde sizin yaptığınız tüm yatırımlar, harcamalar boşa gidiyor. Yabancı yatırımcı da bunu göze almak istemiyor. Çin'den yabancı yatırımcılar geldi fakat Türkiye'nin şartlarında çok başarılı olamadılar."