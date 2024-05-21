Visa, olimpiyat ruhu için yola çıktı

Jülide Y. GÜRDAMAR

Visa, depremzede çocukları denizle buluşturdu. Visa’nın Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP ve Habitat Derneği ile birlikte hayata geçirdiği Olimpik Değerler Eğitimi Projesi kapsamında Bozburun Yat Kulübü’nde Deniz Kültürü Kampı gerçekleştirildi. Bozburun Yat Kulübü’nde gerçekleşen kampa Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay illerinden 10-14 yaş aralığında 20 kız çocuğu katıldı.

Çocuklar, Deniz Kültürü Kampında kendine güven, zorluklarla başa çıkma, bireyin potansiyelinin farkında varması ve rasyonel karar alma gibi konularda gelişim alanı sunan denizcilik kültürüyle tanıştılar. Deniz sporlarıyla ilgili temel değerlerin aktarılmasının yanı sıra kano, yelken, yüzme gibi aktiviteleri deneyimlediler, bir meslek olarak denizcilik hakkında da bilgi edindiler.

Kızlar ilk kez denizle buluştu

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, şunları söyledi: “Üç yanı denizlerle çevrili ülkemizde denizcilik kültürü, çocuklarımızın gelişimi için eşsiz bir zemin sağlıyor.

Olimpik Değerler Eğitimi kapsamında gerçekleştirdiğimiz Denizcilik Kültürü Kampı ile kızlarımız belki de hayatlarında ilk defa denizle buluştu, bir teknenin dümenine oturdu, değişken koşullar altında kararlar verdi, zorluklarla baş etmeyi öğrendi, teknedeki diğer ekip arkadaşları ile uyum içinde hareket etti. Bu eğitimin çocuklarımıza potansiyellerine ulaşma yolunda çok değerli bir öğreti olduğuna inanıyoruz.”

Bu eğitim iddialı hedefleri belirliyor

UNDP Stratejik Ortaklıklar ve Özel Sektör Program Yöneticisi Hansın Doğan, “Olimpik değerler sadece dünyanın önde gelen sporcuları tarafından kabul görmüş değerler değil, yaş veya toplumsal cinsiyetten bağımsız olarak her kesimden bireyin hayatını zenginleştirebilecek yol gösterici ilkeler. Bu konudaki eğitimin kız çocukları için ayrı bir önemi var. Çünkü bu eğitim kız çocuklarına iddialı hedefler belirlemeyi ve bunlara ulaşmak için yorulmadan, azimle çalışmayı öğretiyor” diye konuştu.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nesrin Serin, "Dernek olarak spor, deniz ve olimpik değerleri bu mirasın temel bileşeni olarak gördüklerini söyledi. Serin, “Kampımızla kız çocuklarının deniz kültürü bilinci edinmelerini, kapsayıcılık ve toplumsal cinsiyet konusundaki farkındalıklarını artırmayı ve spor değerlerini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

12 farklı ilde 11 bin çocuğa ulaşılacak

-Deniz Kültürü Kampı, nisan ayında lansmanı yapılan Olimpik Değerler Eğitimi Projesinin bileşenlerinden biri.

-Projenin odağında bulunan Olimpik değerler: Dirençli Toplum, Sosyalleşme, Cesaret, Sağlıklı Yaşam, Fair Play, Saygı, Özgüven, Dostluk, İlham, Eşitlik, Kararlılık, Mükemmellik.

- Proje Türkiye genelinde 12 farklı ilde (İstanbul, İzmir, Aydın, Adana, Antalya, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay, Ordu, Ankara, Gaziantep ve Van) gerçekleştirilecek. Hedef 11 bin çocuğa eğitimleri birebir ulaştırmak.

-Bu kapsamda, Olimpiyat ruhunu tüm Türkiye’ye yaymak üzere 11-14 ve 15-18 yaş arası çocuklara eğitimler, spor faaliyetleri ve sporda rol modellerinin katılımıyla buluşmalar düzenlenecek.