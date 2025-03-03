Vodafone Türkiye çevresel ayak izini hızla azaltıyor

Ece CEYHUN

Dünya ısınıyor…İklim deği­şikliği uzun zamandan be­ri dünya gündeminde ken­dine ilk sıralarda yer buluyor. Bu değişim sadece ülke gündemleri­ni değil şirketleri ve hatta birey­sel olarak bizlerin yaşam şeklini de değiştiriyor. Artık çevremize, sosyal sorumluluklarımıza ve şir­ketler açısından iş ortakları yöne­tişimine farklı gözlerle bakıyoruz.

Çevreyi, sosyal sorumluluğu ve yönetişimi ana gündemi haline getiren şirketlerden biri de Voda­fone Türkiye... “Ekosisteme kar­şı taşıdığımız sorumluluğun far­kındayız” diyen Vodafone Türki­ye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbet toplantısında top­lam karbon salımlarını, baz yılla­rı 2020’ye kıyasla belirgin bir şe­kilde azalttıklarını anlattı. Şir­ket, Çevresel, Sosyal ve Yönetişim performansını paylaştığı web ta­banlı ‘2024 ÇSY Raporu’nu yayın­larken İcra Kurulu Başkan Yar­dımcısı Hasan Süel, “Özellikle net sıfır emisyon hedefimiz doğrultu­sunda emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

Data kullanımının arttığı bir dünyada emisyon azalttı

Vodafone Türkiye İcra Kuru­lu Başkan Yardımcısı Süel, rapor hakkında bilgi verirken de “Çev­resel, Sosyal, Yönetişim başka bir deyişle ÇSY konuları her geçen gün daha fazla gündeme gelirken ve bir markanın gerek toplum ge­rekse yatırımcılar nezdindeki de­ğerini belirleyen bir kriter haline gelirken, bu alanda yapılan çalış­maların objektif bir şekilde değer­lendirilmesi ve paylaşılması çok önemli” vurgusunu yaptı.

Vodafone Türkiye, 1 Nisan 2023 – 31 Mart 2024 mali yılında şirke­tin operasyonlarının devamı için gereken enerji tüketiminde Kap­sam 1 ve Kapsam 2 emisyonları­nı baz yıl olan 2020’ye göre yüzde 94,59 oranında azalttı. Tedarik­çileri ve müşterilerini de içeren Kapsam 3 emisyonları ise aynı döneme göre yüzde 72,9 düşür­dü. Üstelik bu düşüş tüketicilerin daha fazla data kullandığı bir dö­nemde yaşandı. Söz konusu dö­nemde mobil veri kullanımındaki artış yüzde 20’yi bularak 4 bin 902 petabayt seviyesine ulaştı.

Şirket ayrıca enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan kar­şılamayı önceliklendirirken, ken­di tesislerinde ürettiği 1,19 GWh yenilenebilir elektrikle bir önce­ki yıla göre üretim kapasitesini yüzde 9,17 artırdı. Şirketin 2023- 2024 mali yılında toplam enerji tüketimi ise 701,54 GWh oldu.

E-atıklar ekonomiye kazandırıldı

Şirket, faaliyetleri sonucu olu­şan bin 492 ton elektronik atığı geri dönüşüm ve geri kazanım sü­reçlerine dahil ederken, 24 ton atığın yeniden kullanımını sağ­ladı. Bunun yanında, e-atıkların oluşumunu azaltmak ve döngü­sel ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla yürütülen ikinci el cihaz kampanyası kapsamında 29 bin 513 mobil cihaz yeniden kullanı­ma uygun hale getirildi.

Baz istasyonlarının enerji yo­ğunluğu, baz yıl olan 2020’ye kı­yasla yüzde 59,87 oranında azal­tılarak 0,12 GWh/petabayt seviyesine düşürüldü. Baz istas­yonlarının sera gazı yoğunluğu da baz yıla göre yüzde 62 azaltılarak 0,41 ton CO2e/petabayt seviyesi­ne çekildi.

Şirketin enerji tüketiminin yüzde 83’ü baz istasyonlarından, yüzde 14’ü teknoloji merkezle­rinden, yüzde 3’ü ise ofis binaları ve araç yakıtlarından kaynaklan­dı. Emisyon salımlarının ise yüz­de 44’ünü baz istasyonları, yüz­de 36’sını soğutucu gazlar, yüzde 17’sini araç yakıtları oluşturdu.

Ekosistemin karbon emisyonu azaldı

Ekosisteminin karbon emisyon­larını azaltmasına destek olan Vodafone, müşterilerinin ve KO­Bİ'lerin iklim krizine uyum sağ­lamasını hızlandırmak amacıyla Nesnelerin İnterneti (IoT) hizmet­leriyle, bir önceki yıla (195 bin 300 ton) oranla ciddi bir artış yakala­yarak, müşterilerinin 527 bin 107 ton karbon emisyonunu engel­lemesine katkı sağladı. Başka bir deyişle, 24 milyon ağacın atmos­ferden bir yılda tutabileceği kar­bondioksit miktarıyla eşdeğer bir emisyonun önüne geçildi. Müş­teriler için önlenen emisyonlar, Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyon­larının yüzde 37,7’sini oluşturdu.

Dijital işlem ve etkileşim sayısı arttı

Vodafone Yanımda uygulamasının ve Vodafone web sitesinin aylık aktif kullanıcı sayısı 17,6 milyona, dijital işlem ve etkileşim sayısı ise 300 milyonun üzerine çıktı. Mobil cüzdan uygulaması Vodafone Pay ve ön ödemeli alışveriş kartı Vodafone Pay Kart’tan oluşan V-Pay ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı ise 6,8 milyon oldu. Vodafone Pay uygulaması, 1,1 milyon kayıtlı kullanıcı ve 2,4 milyon indirme sayısına ulaşıldı.