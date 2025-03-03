Vodafone Türkiye çevresel ayak izini hızla azaltıyor
Enerji verimliliği çalışmalarına hız veren şirketin Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonları 2020’ye göre yüzde 94,59 azalırken, Kapsam 3 emisyonları da yüzde 72,9 düştü. Elektrik üretim kapasitesini bir önceki yıla göre yüzde 9,17 artıran şirket, bin 492 ton elektronik atığı ise geri dönüşüme kazandırdı.
Ece CEYHUN
Dünya ısınıyor…İklim değişikliği uzun zamandan beri dünya gündeminde kendine ilk sıralarda yer buluyor. Bu değişim sadece ülke gündemlerini değil şirketleri ve hatta bireysel olarak bizlerin yaşam şeklini de değiştiriyor. Artık çevremize, sosyal sorumluluklarımıza ve şirketler açısından iş ortakları yönetişimine farklı gözlerle bakıyoruz.
Çevreyi, sosyal sorumluluğu ve yönetişimi ana gündemi haline getiren şirketlerden biri de Vodafone Türkiye... “Ekosisteme karşı taşıdığımız sorumluluğun farkındayız” diyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbet toplantısında toplam karbon salımlarını, baz yılları 2020’ye kıyasla belirgin bir şekilde azalttıklarını anlattı. Şirket, Çevresel, Sosyal ve Yönetişim performansını paylaştığı web tabanlı ‘2024 ÇSY Raporu’nu yayınlarken İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, “Özellikle net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.
Data kullanımının arttığı bir dünyada emisyon azalttı
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Süel, rapor hakkında bilgi verirken de “Çevresel, Sosyal, Yönetişim başka bir deyişle ÇSY konuları her geçen gün daha fazla gündeme gelirken ve bir markanın gerek toplum gerekse yatırımcılar nezdindeki değerini belirleyen bir kriter haline gelirken, bu alanda yapılan çalışmaların objektif bir şekilde değerlendirilmesi ve paylaşılması çok önemli” vurgusunu yaptı.
Vodafone Türkiye, 1 Nisan 2023 – 31 Mart 2024 mali yılında şirketin operasyonlarının devamı için gereken enerji tüketiminde Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını baz yıl olan 2020’ye göre yüzde 94,59 oranında azalttı. Tedarikçileri ve müşterilerini de içeren Kapsam 3 emisyonları ise aynı döneme göre yüzde 72,9 düşürdü. Üstelik bu düşüş tüketicilerin daha fazla data kullandığı bir dönemde yaşandı. Söz konusu dönemde mobil veri kullanımındaki artış yüzde 20’yi bularak 4 bin 902 petabayt seviyesine ulaştı.
Şirket ayrıca enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı önceliklendirirken, kendi tesislerinde ürettiği 1,19 GWh yenilenebilir elektrikle bir önceki yıla göre üretim kapasitesini yüzde 9,17 artırdı. Şirketin 2023- 2024 mali yılında toplam enerji tüketimi ise 701,54 GWh oldu.
E-atıklar ekonomiye kazandırıldı
Şirket, faaliyetleri sonucu oluşan bin 492 ton elektronik atığı geri dönüşüm ve geri kazanım süreçlerine dahil ederken, 24 ton atığın yeniden kullanımını sağladı. Bunun yanında, e-atıkların oluşumunu azaltmak ve döngüsel ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla yürütülen ikinci el cihaz kampanyası kapsamında 29 bin 513 mobil cihaz yeniden kullanıma uygun hale getirildi.
Baz istasyonlarının enerji yoğunluğu, baz yıl olan 2020’ye kıyasla yüzde 59,87 oranında azaltılarak 0,12 GWh/petabayt seviyesine düşürüldü. Baz istasyonlarının sera gazı yoğunluğu da baz yıla göre yüzde 62 azaltılarak 0,41 ton CO2e/petabayt seviyesine çekildi.
Şirketin enerji tüketiminin yüzde 83’ü baz istasyonlarından, yüzde 14’ü teknoloji merkezlerinden, yüzde 3’ü ise ofis binaları ve araç yakıtlarından kaynaklandı. Emisyon salımlarının ise yüzde 44’ünü baz istasyonları, yüzde 36’sını soğutucu gazlar, yüzde 17’sini araç yakıtları oluşturdu.
Ekosistemin karbon emisyonu azaldı
Ekosisteminin karbon emisyonlarını azaltmasına destek olan Vodafone, müşterilerinin ve KOBİ'lerin iklim krizine uyum sağlamasını hızlandırmak amacıyla Nesnelerin İnterneti (IoT) hizmetleriyle, bir önceki yıla (195 bin 300 ton) oranla ciddi bir artış yakalayarak, müşterilerinin 527 bin 107 ton karbon emisyonunu engellemesine katkı sağladı. Başka bir deyişle, 24 milyon ağacın atmosferden bir yılda tutabileceği karbondioksit miktarıyla eşdeğer bir emisyonun önüne geçildi. Müşteriler için önlenen emisyonlar, Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarının yüzde 37,7’sini oluşturdu.
Dijital işlem ve etkileşim sayısı arttı
Vodafone Yanımda uygulamasının ve Vodafone web sitesinin aylık aktif kullanıcı sayısı 17,6 milyona, dijital işlem ve etkileşim sayısı ise 300 milyonun üzerine çıktı. Mobil cüzdan uygulaması Vodafone Pay ve ön ödemeli alışveriş kartı Vodafone Pay Kart’tan oluşan V-Pay ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı ise 6,8 milyon oldu. Vodafone Pay uygulaması, 1,1 milyon kayıtlı kullanıcı ve 2,4 milyon indirme sayısına ulaşıldı.