  1. Dünya Gazetesi
  2. Sektör Haberleri
Takip Et

Vodafone Vakfı 4,4 milyon kişiye ulaştı, yapay zekâ yıldızları 1 TL'ye 5,34 TL getiri sağladı

Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nin ortak “Yapay Zekâ Yıldızları” projesine yapılan her 1 TL’lik yatırım 5,34 TL değerinde sosyal geri dönüş sağladı. Birinci yılını tamamlayan proje ile 36 bin öğrenciye ulaştı. Projenin yeni döneminde 55 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Vodafone Vakfı 4,4 milyon kişiye ulaştı, yapay zekâ yıldızları 1 TL'ye 5,34 TL getiri sağladı
Takip Et

Mehmet Hanifi GÜLEL

Vodafone Vakfı, genç ne­silleri dijital geleceğe hazırla doğrultusun­da geçen yıl Habitat Derneği iş­birliğiyle hayata geçirdiği “Ya­pay Zekâ Yıldızları” dijital eği­tim projesiyle, 12 ilde 58 farklı lokasyonda 183 gönüllü öğret­menin katkısıyla 36 bini aşkın öğrenciye ulaştı. Türkiye’nin 81 ilinde 11-14 yaş arası orta­okul ve 14-18 yaş arası lise öğ­rencilerine yapay zekâ eğitim­lerinin verildiği projeye yapılan her 1 TL’lik yatırım 5,34 TL de­ğerinde sosyal geri dönüş sağla­dı. Projenin yeni döneminde 55 bin öğrenciye ulaşılması hedef­leniyor.

Bu güne kadar Vodafone Vak­fı’nın Türkiye’de sosyal sorum­luluk projeleriyle 4.4 milyon ki­şiye dokundularını aktaran Tür­kiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, 2007-2023 yılları­nı kapsayan dönemde yaptıkla­rı ekonomik etki çalışmasında 270 milyon TL olan projeleri­nin ortaya çıktığını ve bunun ya­rattığı sosyal etkinin ise 1.5 mil­yar TL olduğunu aktardı. “Yapay Zekâ Yıldızları” projesinin yeni dönem hedeflerini Süel, yapay zekâ, geleceğin dijital teknolo­jileri arasında kritik rol oynaya­cağını söyledi.

Global Vodafo­ne Vakfı’nın hazırladığı ‘Eğitim Alanında Yapay Zekânın Artan Rolü’ raporuna göre, Türkiye’de okullarda yapay zekâ kullanımı söz konusu olduğunda, öğrenci­lerin yüzde 27’si geri kaldığını hissettiğini belirten Süel, “Ge­çen yıl Habitat Derneği işbirli­ğiyle başlattığımız ‘Yapay Zekâ Yıldızları’ projesiyle amacımız, genç nesillerin teknolojik ba­kımdan donanımlı olmalarını sağlamak, günümüzde her alan­da gördüğümüz yapay zekâ tek­nolojisini öğrenip kullanarak yaratıcı fikirlerini yeni tekno­lojilerle birleştirmelerini müm­kün kılmak.

12 ilde yürüttüğü­müz projenin ilk yılında hedefi­mizin de üzerine çıkarak toplam 36 bin öğrenciye ulaştık. Yaptı­ğımız sosyal etki analizinde pro­jeye yapılan her 1 TL’lik yatırım 5,34 TL değerinde sosyal geri dönüş sağladı. Proje kapsamın­da, gençlere global bir hackat­hon’a katılım imkânı da sunduk. Yapay Zekâ Startup Studio olu­şum için lise öğrencilerinin ya­pay zekâ odaklı fikirlerinin gi­rişime dönüşmesini sağlayacak bir inkübasyon programı başla­tacağız. Vodafone Vakfı olarak, genç nesillerin geleceği için ça­lışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Kırsal alanda daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz”

Gençleri geleceğin diliyle, üre­ten yapay zekâ ile buluşturduk­larını kaydeden Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, Yapay Zeka Yıldızları projesiy­le, ortaokul ve lise öğrencilerini yapay zekayla buluştururken tü­keten değil, üreten bireyler ola­rak yetişmelerini destekledikle­rini söyledi.

Yapay zekâ, makine öğrenimi, sanal gerçeklik ve di­jital denge gibi alanlarda genç­leri bilinçlendirerek, dijital dö­nüşüm yolculuklarında onla­ra eşlik ettiklerine vurgu yapan Caldu, “Türkiye’nin dört bir ya­nındaki teknoloji sınıflarında, köy okullarında ve gezici eğitim çadırlarında çocukların ve genç­lerin potansiyelini yapay zeka­yı kullanarak birlikte ortaya çı­karıyoruz.

Geçtiğimiz dönemde Romanya’da dalgalandırdığımız bayrağımızı bu yıl da yapacağı­mız hackathon yoluyla ulusla­rarası arenalarda temsil etme­ye çalışacağız. Aynı zamanda bu yıl gezici aracımızın il sayısını 12’den 15’e çıkararak kırsal alan­da daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Yapay Zekâ Startup Studio ile lise öğrencilerine ulaşacak

“Yapay Zekâ Yıldızları” pro­jesi kapsamında, 11-14 yaş ara­sı ortaokul ve 14-18 yaş arası li­se öğrencilerinin yapay zekâ ile buluşması sağlanıyor. Öğrenci­ler, yapay zekâ konusunda çeşit­li araçlarla içerik üretebiliyor, yapay zekâyı kapsamlı bir şekil­de öğreniyor ve kendi projelerini geliştirebiliyor. Aynı zamanda, global içerik ve etkinliklerle de gençler için farklı gelişim alan­ları sunuluyor.

Projeye katılan 744 öğrenciyle gerçekleştirilen araştırmaya göre, ilk yılda öğren­cilerin yüzde 85’i yapay zekânın ne olduğunu tanımlayabilmeye başladı; yüzde 60,5’i tarif komut­larını nasıl yazacağını öğrendi; yüzde 79,5’i eğitimi çok yararlı ve öğretici buldu; yüzde 64,2’si ise öğrendiklerini hemen kullan­maya başladı. Gezici Teknoloji Çadırı ile 15 ilde kırsal ilçelerde­ki liseler ve köylerdeki okullar­da bilim, teknoloji ve yapay zekâ odaklı eğitim aktiviteleri düzen­lenecek. Ayrıca Yapay Zekâ Star­tup Studio adı altında, lise öğren­cilerinin yapay zekâ odaklı fikir­lerinin girişime dönüşmesini sağlayacak bir inkübasyon prog­ramı başlatılacak.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL