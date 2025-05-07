Vodafone Vakfı 4,4 milyon kişiye ulaştı, yapay zekâ yıldızları 1 TL'ye 5,34 TL getiri sağladı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Vodafone Vakfı, genç ne­silleri dijital geleceğe hazırla doğrultusun­da geçen yıl Habitat Derneği iş­birliğiyle hayata geçirdiği “Ya­pay Zekâ Yıldızları” dijital eği­tim projesiyle, 12 ilde 58 farklı lokasyonda 183 gönüllü öğret­menin katkısıyla 36 bini aşkın öğrenciye ulaştı. Türkiye’nin 81 ilinde 11-14 yaş arası orta­okul ve 14-18 yaş arası lise öğ­rencilerine yapay zekâ eğitim­lerinin verildiği projeye yapılan her 1 TL’lik yatırım 5,34 TL de­ğerinde sosyal geri dönüş sağla­dı. Projenin yeni döneminde 55 bin öğrenciye ulaşılması hedef­leniyor.

Bu güne kadar Vodafone Vak­fı’nın Türkiye’de sosyal sorum­luluk projeleriyle 4.4 milyon ki­şiye dokundularını aktaran Tür­kiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, 2007-2023 yılları­nı kapsayan dönemde yaptıkla­rı ekonomik etki çalışmasında 270 milyon TL olan projeleri­nin ortaya çıktığını ve bunun ya­rattığı sosyal etkinin ise 1.5 mil­yar TL olduğunu aktardı. “Yapay Zekâ Yıldızları” projesinin yeni dönem hedeflerini Süel, yapay zekâ, geleceğin dijital teknolo­jileri arasında kritik rol oynaya­cağını söyledi.

Global Vodafo­ne Vakfı’nın hazırladığı ‘Eğitim Alanında Yapay Zekânın Artan Rolü’ raporuna göre, Türkiye’de okullarda yapay zekâ kullanımı söz konusu olduğunda, öğrenci­lerin yüzde 27’si geri kaldığını hissettiğini belirten Süel, “Ge­çen yıl Habitat Derneği işbirli­ğiyle başlattığımız ‘Yapay Zekâ Yıldızları’ projesiyle amacımız, genç nesillerin teknolojik ba­kımdan donanımlı olmalarını sağlamak, günümüzde her alan­da gördüğümüz yapay zekâ tek­nolojisini öğrenip kullanarak yaratıcı fikirlerini yeni tekno­lojilerle birleştirmelerini müm­kün kılmak.

12 ilde yürüttüğü­müz projenin ilk yılında hedefi­mizin de üzerine çıkarak toplam 36 bin öğrenciye ulaştık. Yaptı­ğımız sosyal etki analizinde pro­jeye yapılan her 1 TL’lik yatırım 5,34 TL değerinde sosyal geri dönüş sağladı. Proje kapsamın­da, gençlere global bir hackat­hon’a katılım imkânı da sunduk. Yapay Zekâ Startup Studio olu­şum için lise öğrencilerinin ya­pay zekâ odaklı fikirlerinin gi­rişime dönüşmesini sağlayacak bir inkübasyon programı başla­tacağız. Vodafone Vakfı olarak, genç nesillerin geleceği için ça­lışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Kırsal alanda daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz”

Gençleri geleceğin diliyle, üre­ten yapay zekâ ile buluşturduk­larını kaydeden Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, Yapay Zeka Yıldızları projesiy­le, ortaokul ve lise öğrencilerini yapay zekayla buluştururken tü­keten değil, üreten bireyler ola­rak yetişmelerini destekledikle­rini söyledi.

Yapay zekâ, makine öğrenimi, sanal gerçeklik ve di­jital denge gibi alanlarda genç­leri bilinçlendirerek, dijital dö­nüşüm yolculuklarında onla­ra eşlik ettiklerine vurgu yapan Caldu, “Türkiye’nin dört bir ya­nındaki teknoloji sınıflarında, köy okullarında ve gezici eğitim çadırlarında çocukların ve genç­lerin potansiyelini yapay zeka­yı kullanarak birlikte ortaya çı­karıyoruz.

Geçtiğimiz dönemde Romanya’da dalgalandırdığımız bayrağımızı bu yıl da yapacağı­mız hackathon yoluyla ulusla­rarası arenalarda temsil etme­ye çalışacağız. Aynı zamanda bu yıl gezici aracımızın il sayısını 12’den 15’e çıkararak kırsal alan­da daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Yapay Zekâ Startup Studio ile lise öğrencilerine ulaşacak

“Yapay Zekâ Yıldızları” pro­jesi kapsamında, 11-14 yaş ara­sı ortaokul ve 14-18 yaş arası li­se öğrencilerinin yapay zekâ ile buluşması sağlanıyor. Öğrenci­ler, yapay zekâ konusunda çeşit­li araçlarla içerik üretebiliyor, yapay zekâyı kapsamlı bir şekil­de öğreniyor ve kendi projelerini geliştirebiliyor. Aynı zamanda, global içerik ve etkinliklerle de gençler için farklı gelişim alan­ları sunuluyor.

Projeye katılan 744 öğrenciyle gerçekleştirilen araştırmaya göre, ilk yılda öğren­cilerin yüzde 85’i yapay zekânın ne olduğunu tanımlayabilmeye başladı; yüzde 60,5’i tarif komut­larını nasıl yazacağını öğrendi; yüzde 79,5’i eğitimi çok yararlı ve öğretici buldu; yüzde 64,2’si ise öğrendiklerini hemen kullan­maya başladı. Gezici Teknoloji Çadırı ile 15 ilde kırsal ilçelerde­ki liseler ve köylerdeki okullar­da bilim, teknoloji ve yapay zekâ odaklı eğitim aktiviteleri düzen­lenecek. Ayrıca Yapay Zekâ Star­tup Studio adı altında, lise öğren­cilerinin yapay zekâ odaklı fikir­lerinin girişime dönüşmesini sağlayacak bir inkübasyon prog­ramı başlatılacak.