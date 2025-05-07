Vodafone Vakfı 4,4 milyon kişiye ulaştı, yapay zekâ yıldızları 1 TL'ye 5,34 TL getiri sağladı
Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nin ortak “Yapay Zekâ Yıldızları” projesine yapılan her 1 TL’lik yatırım 5,34 TL değerinde sosyal geri dönüş sağladı. Birinci yılını tamamlayan proje ile 36 bin öğrenciye ulaştı. Projenin yeni döneminde 55 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Vodafone Vakfı, genç nesilleri dijital geleceğe hazırla doğrultusunda geçen yıl Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği “Yapay Zekâ Yıldızları” dijital eğitim projesiyle, 12 ilde 58 farklı lokasyonda 183 gönüllü öğretmenin katkısıyla 36 bini aşkın öğrenciye ulaştı. Türkiye’nin 81 ilinde 11-14 yaş arası ortaokul ve 14-18 yaş arası lise öğrencilerine yapay zekâ eğitimlerinin verildiği projeye yapılan her 1 TL’lik yatırım 5,34 TL değerinde sosyal geri dönüş sağladı. Projenin yeni döneminde 55 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.
Bu güne kadar Vodafone Vakfı’nın Türkiye’de sosyal sorumluluk projeleriyle 4.4 milyon kişiye dokundularını aktaran Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, 2007-2023 yıllarını kapsayan dönemde yaptıkları ekonomik etki çalışmasında 270 milyon TL olan projelerinin ortaya çıktığını ve bunun yarattığı sosyal etkinin ise 1.5 milyar TL olduğunu aktardı. “Yapay Zekâ Yıldızları” projesinin yeni dönem hedeflerini Süel, yapay zekâ, geleceğin dijital teknolojileri arasında kritik rol oynayacağını söyledi.
Global Vodafone Vakfı’nın hazırladığı ‘Eğitim Alanında Yapay Zekânın Artan Rolü’ raporuna göre, Türkiye’de okullarda yapay zekâ kullanımı söz konusu olduğunda, öğrencilerin yüzde 27’si geri kaldığını hissettiğini belirten Süel, “Geçen yıl Habitat Derneği işbirliğiyle başlattığımız ‘Yapay Zekâ Yıldızları’ projesiyle amacımız, genç nesillerin teknolojik bakımdan donanımlı olmalarını sağlamak, günümüzde her alanda gördüğümüz yapay zekâ teknolojisini öğrenip kullanarak yaratıcı fikirlerini yeni teknolojilerle birleştirmelerini mümkün kılmak.
12 ilde yürüttüğümüz projenin ilk yılında hedefimizin de üzerine çıkarak toplam 36 bin öğrenciye ulaştık. Yaptığımız sosyal etki analizinde projeye yapılan her 1 TL’lik yatırım 5,34 TL değerinde sosyal geri dönüş sağladı. Proje kapsamında, gençlere global bir hackathon’a katılım imkânı da sunduk. Yapay Zekâ Startup Studio oluşum için lise öğrencilerinin yapay zekâ odaklı fikirlerinin girişime dönüşmesini sağlayacak bir inkübasyon programı başlatacağız. Vodafone Vakfı olarak, genç nesillerin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
“Kırsal alanda daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz”
Gençleri geleceğin diliyle, üreten yapay zekâ ile buluşturduklarını kaydeden Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, Yapay Zeka Yıldızları projesiyle, ortaokul ve lise öğrencilerini yapay zekayla buluştururken tüketen değil, üreten bireyler olarak yetişmelerini desteklediklerini söyledi.
Yapay zekâ, makine öğrenimi, sanal gerçeklik ve dijital denge gibi alanlarda gençleri bilinçlendirerek, dijital dönüşüm yolculuklarında onlara eşlik ettiklerine vurgu yapan Caldu, “Türkiye’nin dört bir yanındaki teknoloji sınıflarında, köy okullarında ve gezici eğitim çadırlarında çocukların ve gençlerin potansiyelini yapay zekayı kullanarak birlikte ortaya çıkarıyoruz.
Geçtiğimiz dönemde Romanya’da dalgalandırdığımız bayrağımızı bu yıl da yapacağımız hackathon yoluyla uluslararası arenalarda temsil etmeye çalışacağız. Aynı zamanda bu yıl gezici aracımızın il sayısını 12’den 15’e çıkararak kırsal alanda daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Yapay Zekâ Startup Studio ile lise öğrencilerine ulaşacak
“Yapay Zekâ Yıldızları” projesi kapsamında, 11-14 yaş arası ortaokul ve 14-18 yaş arası lise öğrencilerinin yapay zekâ ile buluşması sağlanıyor. Öğrenciler, yapay zekâ konusunda çeşitli araçlarla içerik üretebiliyor, yapay zekâyı kapsamlı bir şekilde öğreniyor ve kendi projelerini geliştirebiliyor. Aynı zamanda, global içerik ve etkinliklerle de gençler için farklı gelişim alanları sunuluyor.
Projeye katılan 744 öğrenciyle gerçekleştirilen araştırmaya göre, ilk yılda öğrencilerin yüzde 85’i yapay zekânın ne olduğunu tanımlayabilmeye başladı; yüzde 60,5’i tarif komutlarını nasıl yazacağını öğrendi; yüzde 79,5’i eğitimi çok yararlı ve öğretici buldu; yüzde 64,2’si ise öğrendiklerini hemen kullanmaya başladı. Gezici Teknoloji Çadırı ile 15 ilde kırsal ilçelerdeki liseler ve köylerdeki okullarda bilim, teknoloji ve yapay zekâ odaklı eğitim aktiviteleri düzenlenecek. Ayrıca Yapay Zekâ Startup Studio adı altında, lise öğrencilerinin yapay zekâ odaklı fikirlerinin girişime dönüşmesini sağlayacak bir inkübasyon programı başlatılacak.