Voltajı arttırdık BMW Türkiye’yi ilk 3’e soktuk
Elektrikli otomobillere son dönemde artan talep, pastayı daha yılın ilk çeyreğinde yüzde 13’lere taşıdı. Yüksek ÖTV nedeniyle içten yanmalı araçlar karşısında daha avantajlı fiyata sahip olan modeller lüks segmentte de dikkati çekti. Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Tiftik, “Elektrikli BMW satışlarında oransal olarak ilk 3’e girdik” dedi.
Ali YILDIRIM
Otomotiv sektöründe pandemi dönemi tam bir geçiş süreci oldu. Yaşanan arz sorunuyla birlikte, yüksek talep satışları patlatmıştı. Tam da elektrikli araçlara geçiş süreci konuşulurken pazara arz kaynaklı yeni modellerin çıkması, BEV araçlara olan talebi arttırdı.
Türkiye’de bu değişim sürecinden nasibini aldı. Özellikle Avrupa’daki cansız olan talep, Türkiye’ye kayınca elektrikli araçlarda satış rekorları birbiri ardına geldi. Pazar daha ilk çeyrekte sadece elektrikli tarafta yüzde 13’ün üzerine çıktı.
Bunun üzerine Batman-Mardin lokasyonunda düzenlenen x3 ve 2 Serisi Gran Coupe lansmanında konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “BMW ülkeleri arasında oransal bazda ilk 3 arasında yer aldık. Yüzdesel olarak toplam satışların arasında biz yüzde 39,7 oranında elektrikli araç sattık” dedi. Kredili satışların da sektör genelinde oldukça zor seyrettiğini söyleyen Tiftik, kredi kullanımının çok düştüğünü anlattı.
Elektrikli MINI satışların yüzde 76’yı geçti
Hakan Tiftik, “İlk iki ülke Norveç ve Hollanda olması lazım. O ülkelerde de destekler olduğu için benzer sebeplerle bizde de elektrikli satış oranı yüksek. Tabii ki uzun yıllardır, kuzey ülkelerinde de destekleniyor elektrikli araçlar.
Bizde de ÖTV uygulaması avantaj sunuyor elektrikli araçlar için. BMW Group’un Türkiye distribütörü Borusan Otomotiv olarak, 2024 yılında 10.181 elektrikli BMW ve 3.635 elektrikli MINI satışı ile elektrikli otomobil pazarında ikinci sırada yer aldık.
Borusan Otomotiv olarak toplamda 13.816 adetlik elektrikli otomobil satışıyla pazardan yüzde 14’lük pay elde ettik. BMW satışlarımızın yüzde 39,5’i, MINI satışlarımızın ise yüzde 76,4’ü tamamen elektrikli modellerden oluştu ve bu rakamlarla oran olarak dünyada BMW Group’un en çok elektrikli otomobil satan ilk üç ülkesinden biri olduk. Diğer taraftan, 25.784 adetlik BMW satışıyla 2024 yılında da ‘Dünyanın En Büyük BMW Distribütörü’ olma unvanımızı koruduğumuz için ayrıca gururluyuz” dedi.
BMW X2 hibrit dizelle geldi
BMW uzun bir aradan sonra X3 modelini tekrar Türkiye pazarına sundu. 2 litreilk dizel motorla mild hibrit teknolojisini birleştiren model, 197 beygir gücünde ve maksimum torku da 400 Nm. 0’dan 100 km hıza 7.7 saniyede ulaşıyor. XDrive teknolojisiyle birlikte combine edilen araç aynı zamanda 4 çeker. Iconic Glow ızgara artık X3’te de kullanılmış. Yeni BMW X3 20d xDrive’ın başlangıç fiyatı da 6.3 milyon lira olarak belirlenmiş.
BMW 2 Gran Coupe’yi yeniledi
Batman ve Mardin rotasında gerçekleşen lansmanda BMW elden geçirdiği 2 Serisi’ni de tanıttı. Aynı 1 Serisi’nde olduğu gibi 220 Gran Coupe’ye de mild hibrit destekli 1.5 litrelik turbo motor geldi. 170 beygir güce sahip olan bu melez ünite ve 280 Nm de tork üretiyor. Aracın 0-100 km/s hızlanması da 7.9 saniye olarak belirlenmiş. Aracın ortalama tüketimi de 100 km’de 5,8 litre. Sport Line ve M Sport donanım seçenekleriyle satışa sunulan aracın başlangıç fiyatı da 2.9 milyonun üzerinde.
Matrah güncellenmedi fiyatlar birbirine çok yanaştı
Kasım 2022’den beri içten yanmalı araçlarda bir matrah artışı gerçekleşmedi. Bu yüzden fiyatlar üst dilimlerde yer alan vergi oranlarına ulaştı. Türkiye’de sistem olarak bakıldığında ÖTV matrahı yüzde 45 seviyesinden başlıyor.
Fakat güncellenmeyen oranlar yüzünden 45-50- 60 ve 70’lik vergi dilimlerinin bir hükmü bulunmuyor. Konu hakkında konuşan Hakan Tiftik, “Fiyatlar birbirine çok yanaştı. Evet, kayma olabilir. Dediğim gibi şimdi elektrikli ve plug in hybrid avantajlı içten yanmalı araçlara göre vergi açısından. En yüksek ÖTV içten yanmalı yüzde 80 oranı ile” dedi.
Düşük ÖTV lüksü BEV araçlara yönlendiriyor
Elektrikli otomobilde vergi oranlarının yüzde 10 ve 40 seviyesinden başladığını hatırlatan Hakan Tiftik, “İçten yanmalı araçta vergi oranı yüzde 80’den başlıyor. Bu yüzden daha elektrikli araç en azından daha uygun kalıyor. Plug-in hibrit araçlarda da bir avantaj var tabi.
Vergisel açıdan. Bu yüzden premium markalar elektrikli araçlara daha fazla yöneliyor. Aslında özellikle tüm Avrupalı üreticiler, emisyonu düşürmek için AB’deki emisyon regülasyonuna uyup ceza yememek için artık elektrikli ve plug-in hybrid araçlara döndüler çoğu. Yani çok az sade içten yanmalı araç üretiyorlar. Türkiye’de elektrikli ve plug in hybrid’ler içten yanmalıya göre, daha avantajlı ÖTV’ye sahip” ifadelerini kullandı.
Fiyatlar enflasyonun altında kaldı
Yatırım amaçlı alımın artık bittiğini ifade eden Hakan Tiftik, “Fiyatlar enflasyonun kat kat altında çünkü. En çok kaybettiren otomobiller olabilir değer olarak. Çünkü enflasyon arttı, euro uzun bir süre artmadı. Son bir ayda arttı ama uzun bir süre kur artmadığı için fiyatlar değişmedi doğru dürüst. Kur arttıkça fiyatlar artacaktır. 1 yıldır MINI’ye zam yapmadık. Ama kur artarsa yüzde 40’a geçecek” diye konuştu.