Voltajı arttırdık BMW Türkiye’yi ilk 3’e soktuk

Ali YILDIRIM

Otomotiv sektöründe pandemi dönemi tam bir geçiş süreci oldu. Yaşanan arz sorunuyla birlik­te, yüksek talep satışları pat­latmıştı. Tam da elektrikli araç­lara geçiş süreci konuşulurken pazara arz kaynaklı yeni mo­dellerin çıkması, BEV araçlara olan talebi arttırdı.

Türkiye’de bu değişim sürecinden nasi­bini aldı. Özellikle Avrupa’da­ki cansız olan talep, Türkiye’ye kayınca elektrikli araçlarda satış rekorları birbiri ardına geldi. Pazar daha ilk çeyrekte sadece elektrikli tarafta yüz­de 13’ün üzerine çıktı.

Bunun üzerine Batman-Mardin lokas­yonunda düzenlenen x3 ve 2 Serisi Gran Coupe lansmanın­da konuşan Borusan Otomo­tiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “BMW ülkeleri arasında oransal bazda ilk 3 arasında yer aldık. Yüzdesel olarak top­lam satışların arasında biz yüz­de 39,7 oranında elektrikli araç sattık” dedi. Kredili satışların da sektör genelinde oldukça zor seyrettiğini söyleyen Tif­tik, kredi kullanımının çok düş­tüğünü anlattı.

Elektrikli MINI satışların yüzde 76’yı geçti

Hakan Tiftik, “İlk iki ülke Nor­veç ve Hollanda olması lazım. O ülkelerde de destekler ol­duğu için benzer sebeplerle bizde de elektrikli satış oranı yüksek. Tabii ki uzun yıllardır, kuzey ülkelerinde de destek­leniyor elektrikli araçlar.

Biz­de de ÖTV uygulaması avantaj sunuyor elektrikli araçlar için. BMW Group’un Türkiye distri­bütörü Borusan Otomotiv ola­rak, 2024 yılında 10.181 elekt­rikli BMW ve 3.635 elektrikli MINI satışı ile elektrikli otomo­bil pazarında ikinci sırada yer aldık.

Borusan Otomotiv ola­rak toplamda 13.816 adetlik elektrikli otomobil satışıyla pazardan yüzde 14’lük pay el­de ettik. BMW satışlarımızın yüzde 39,5’i, MINI satışlarımı­zın ise yüzde 76,4’ü tamamen elektrikli modellerden oluştu ve bu rakamlarla oran olarak dünyada BMW Group’un en çok elektrikli otomobil satan ilk üç ülkesinden biri olduk. Diğer taraftan, 25.784 adet­lik BMW satışıyla 2024 yılında da ‘Dünyanın En Büyük BMW Distribütörü’ olma unvanımızı koruduğumuz için ayrıca gu­rurluyuz” dedi.

BMW X2 hibrit dizelle geldi

BMW uzun bir aradan sonra X3 modelini tekrar Türkiye pazarına sun­du. 2 litreilk dizel motorla mild hibrit teknolojisini birleştiren model, 197 bey­gir gücünde ve maksimum torku da 400 Nm. 0’dan 100 km hıza 7.7 saniyede ulaşı­yor. XDrive teknolojisiyle birlikte combi­ne edilen araç aynı zamanda 4 çeker. Iconic Glow ızgara artık X3’te de kul­lanılmış. Yeni BMW X3 20d xDri­ve’ın başlangıç fiyatı da 6.3 milyon lira olarak be­lirlenmiş.

BMW 2 Gran Coupe’yi yeniledi

Batman ve Mardin rotasında gerçekleşen lansmanda BMW elden geçirdiği 2 Serisi’ni de tanıttı. Aynı 1 Serisi’nde oldu­ğu gibi 220 Gran Coupe’ye de mild hibrit destekli 1.5 litrelik turbo motor geldi. 170 beygir güce sahip olan bu melez ünite ve 280 Nm de tork üretiyor. Aracın 0-100 km/s hızlanması da 7.9 saniye olarak belirlenmiş. Aracın ortalama tüketimi de 100 km’de 5,8 litre. Sport Li­ne ve M Sport donanım seçenekleriyle satı­şa sunulan aracın başlangıç fiyatı da 2.9 milyo­nun üze­rinde.

Matrah güncellenmedi fiyatlar birbirine çok yanaştı

Kasım 2022’den beri içten yanmalı araçlarda bir matrah artışı gerçekleşmedi. Bu yüzden fiyatlar üst dilimlerde yer alan vergi oranlarına ulaştı. Türkiye’de sistem olarak bakıldığında ÖTV matrahı yüzde 45 seviyesinden başlıyor.

Fakat güncellenmeyen oranlar yüzünden 45-50- 60 ve 70’lik vergi dilimlerinin bir hükmü bulunmuyor. Konu hakkında konuşan Hakan Tiftik, “Fiyatlar birbirine çok yanaştı. Evet, kayma olabilir. Dediğim gibi şimdi elektrikli ve plug in hybrid avantajlı içten yanmalı araçlara göre vergi açısından. En yüksek ÖTV içten yanmalı yüzde 80 oranı ile” dedi.

Düşük ÖTV lüksü BEV araçlara yönlendiriyor

Elektrikli otomobilde vergi oranlarının yüzde 10 ve 40 seviyesinden başladığını hatırlatan Hakan Tiftik, “İçten yanmalı araçta vergi oranı yüzde 80’den başlıyor. Bu yüzden daha elektrikli araç en azından daha uygun kalıyor. Plug-in hibrit araçlarda da bir avantaj var tabi.

Vergisel açıdan. Bu yüzden premium markalar elektrikli araçlara daha fazla yöneliyor. Aslında özellikle tüm Avrupalı üreticiler, emisyonu düşürmek için AB’deki emisyon regülasyonuna uyup ceza yememek için artık elektrikli ve plug-in hybrid araçlara döndüler çoğu. Yani çok az sade içten yanmalı araç üretiyorlar. Türkiye’de elektrikli ve plug in hybrid’ler içten yanmalıya göre, daha avantajlı ÖTV’ye sahip” ifadelerini kullandı.

Fiyatlar enflasyonun altında kaldı

Yatırım amaçlı alımın artık bit­tiğini ifade eden Hakan Tiftik, “Fiyatlar enflasyonun kat kat altında çünkü. En çok kaybet­tiren otomobiller olabilir de­ğer olarak. Çünkü enflasyon arttı, euro uzun bir süre artma­dı. Son bir ayda arttı ama uzun bir süre kur artmadığı için fi­yatlar değişmedi doğru dü­rüst. Kur arttıkça fiyatlar arta­caktır. 1 yıldır MINI’ye zam yap­madık. Ama kur artarsa yüzde 40’a geçecek” diye konuştu.