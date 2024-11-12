Voltify, kullanıcısını 50 farklı model ile tanıştırdı
Elektrikli araçlar ile ilgili deneyim edinmek isteyen kullanıcılara abonelik seçeneği sunan Voltify, sürdürülebilir ulaşımın erişilebilir olmasını sağlamayı ve elektrikli araçları herkes için bir yaşam tarzı haline getirmeyi hedefliyor.
Türkiye’nin önde gelen elektrikli araç abonelik platformu Voltify, elektrikli araçlar ve mobilite alanındaki yenilikçi çözümleriyle pazarda farklılaşmayı hedefliyor. Otomotiv sektörünün büyük bir dönüşüm sürecinde olduğunu belirten Voltify Kurucu ve CEO’su Mehmet Yiğit, “Otomotiv sektörü, 100 yıldır olmadığı kadar büyük bir değişim yaşıyor.
Elektrikli araçlar bu değişimin merkezinde yer alıyor. Bu süreçte, Voltify olarak kullanıcılarımızın yanında olmaktan ve bu heyecan verici dönüşümde onların yol arkadaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı. Voltify’ın sunduğu abonelik modeliyle kullanıcıların en yeni elektrikli araçları en hızlı ve zahmetsiz şekilde deneyimleme fırsatı sunduğunu söyleyen Mehmet Yiğit, sürdürülebilir bir geleceğe adım atma yolunda da kullanıcıların desteklendiğini belirtti.
Voltify’ın sağladığı müşteri deneyimine odaklandıklarını vurgulayan Yiğit, “Son 1,5 yıl içinde 50’den fazla elektrikli modeli abonelik modelimizle kullanıcılarımıza deneyimleme imkânı sunduk. Voltify olarak, kullanıcılarımıza en zahmetsiz ve hızlı şekilde elektrikli araçlara ulaşma fırsatını sunuyoruz. Araçların sigorta, bakım ve onarım gibi tüm işlemlerini üstlenerek, kullanıcıların yalnızca sürüş keyfine odaklanmasını sağlıyoruz” dedi.
Yiğit, Voltify’ın misyonunu ise şu sözlerle özetliyor: “Voltify olarak, elektrikli araçları hayatın bir parçası haline getirirken, teknoloji ve konforu bir arada sunan bir deneyim yaratıyoruz. Hedefimiz, sürdürülebilir ulaşımın kolayca erişilebilir olmasını sağlamak ve elektrikli araçların herkes için bir yaşam tarzı haline gelmesini teşvik etmek.”
“2024’te Türkiye’de Togg ve Tesla rüzgârı esti”
Elektrikli araçların Türkiye’deki pazar payının 2023 yılından başlayarak hızlı bir artış trendi içerisinde olduğunu söyleyen Mehmet Yiğit, 2023 yılında toplam 65 bin adet elektrikli araç satıldığı ve elektrikli araçların pazar payının yüzde 6,8 olarak gerçekleştiği bilgisini paylaştı. Ekim 2024 sonu itibarıyla 65 bin adetlik elektrikli araç satışı gerçekleştiğini sözlerine ekleyen Yiğit, 2024 yılının toplam 85 bin ile 90 bin civarında elektrikli araç satışı ve yüzde 10 pazar payı ile kapanmasının beklendiğini kaydetti.
2024 yılında yayınlanan 20 servis zorunluluğu ile ilgili tebliğ nedeni ile Çin’den elektrikli araç ithalatı yapılamadığını anımsatan Mehmet Yiğit, “Avrupalı birçok marka elektrikli araçlarını Türkiye’de satışa sunmadı veya çok geç sundu. Tüm bu şartlara rağmen Togg ve Tesla’nın markaların artan satışları ile pazar mevcut noktaya ulaşmış durumda” dedi.
Mehmet Yiğit, küresel pazar hakkında şu bilgileri paylaştı: “Dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin, otomotiv pazarında elektrikli araçların pazar payı yüzde 26’ya ulaşmış durumda. Çin otomotiv pazarının büyüklüğünün 20 milyonun üzerinde olduğu düşünülürse; bu rakamın ne kadar büyük olduğu daha iyi anlaşılır. 2025 yılında elektrikli araç satışlarının dünya genelinde yüzde 25 pazar payını ve 20 milyon adedi geçmesi bekleniyor. 2035 itibari ile ise Avrupa Birliği bölgesinde elektrikli araçların yüzde 100 olmasa bile yüzde 80’lik bir pazar payına ulaşmasını bekliyorum.”
“Türkiye’de gerçek anlamda PHEV ile 2025’te tanışacağız”
2025 yılı ile ilgili beklentilerini paylaşan Mehmet Yiğit, 2025 yılında toplam pazarın 2024 ile paralel gitmesini beklediklerini söyledi. Pazarı etkileyecek eğilimler hakkında bilgi veren Yiğit, “Togg’un yeni sedan modelinin satılmaya başlanacak olması, BYD’nin kurulacak fabrika dolayısı ile teşvik belgesi alması ve birçok modelde avantajlı araç getirmeye başlaması, MG/ SAIC ve Cherry markalarının olası fabrika yatırımları ve araç getirmeye başlamaları, Tesla rüzgârının devam etmesi gibi gelişmeler etkin olacak” dedi.
Yüzde 100 elektrikli araç satışlarının dizel araç satışlarını toplamda geçeceği ön görüsünü paylaşan Yiğit, “2025 yılı Türkiye tüketicisinin gerçek anlamda Prizli Hibrit Elektrikli Araçlar (PHEV) ile tanıştığı yıl olacak. 2023 yılında 3 bin civarında PHEV araç satılmışken, 2024 yılında bu sayının 20 bin civarına ulaşmasını öngörüyoruz. Benzinli ve içten yanmalı araçların pazar paylarındaki azalma devam edecek” dedi.