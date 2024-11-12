Voltify, kullanıcısını 50 farklı model ile tanıştırdı

Türkiye’nin önde gelen elektrikli araç abonelik platformu Voltify, elekt­rikli araçlar ve mobilite alanında­ki yenilikçi çözümleriyle pazarda farklılaşmayı hedefliyor. Otomo­tiv sektörünün büyük bir dönü­şüm sürecinde olduğunu belirten Voltify Kurucu ve CEO’su Meh­met Yiğit, “Otomotiv sektörü, 100 yıldır olmadığı kadar büyük bir değişim yaşıyor.

Elektrikli araç­lar bu değişimin merkezinde yer alıyor. Bu süreçte, Voltify olarak kullanıcılarımızın yanında ol­maktan ve bu heyecan verici dö­nüşümde onların yol arkadaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı. Voltify’ın sunduğu abonelik modeliyle kul­lanıcıların en yeni elektrikli araç­ları en hızlı ve zahmetsiz şekilde deneyimleme fırsatı sunduğunu söyleyen Mehmet Yiğit, sürdü­rülebilir bir geleceğe adım atma yolunda da kullanıcıların destek­lendiğini belirtti.

Voltify’ın sağladığı müşteri de­neyimine odaklandıklarını vur­gulayan Yiğit, “Son 1,5 yıl için­de 50’den fazla elektrikli modeli abonelik modelimizle kullanıcı­larımıza deneyimleme imkânı sunduk. Voltify olarak, kullanı­cılarımıza en zahmetsiz ve hız­lı şekilde elektrikli araçlara ulaş­ma fırsatını sunuyoruz. Araçla­rın sigorta, bakım ve onarım gibi tüm işlemlerini üstlenerek, kul­lanıcıların yalnızca sürüş keyfi­ne odaklanmasını sağlıyoruz” de­di.

Yiğit, Voltify’ın misyonunu ise şu sözlerle özetliyor: “Voltify ola­rak, elektrikli araçları hayatın bir parçası haline getirirken, tekno­loji ve konforu bir arada sunan bir deneyim yaratıyoruz. Hedefimiz, sürdürülebilir ulaşımın kolayca erişilebilir olmasını sağlamak ve elektrikli araçların herkes için bir yaşam tarzı haline gelmesini teşvik etmek.”

“2024’te Türkiye’de Togg ve Tesla rüzgârı esti”

Elektrikli araçların Türki­ye’deki pazar payının 2023 yı­lından başlayarak hızlı bir artış trendi içerisinde olduğunu söy­leyen Mehmet Yiğit, 2023 yılın­da toplam 65 bin adet elektrikli araç satıldığı ve elektrikli araçla­rın pazar payının yüzde 6,8 ola­rak gerçekleştiği bilgisini paylaş­tı. Ekim 2024 sonu itibarıyla 65 bin adetlik elektrikli araç satışı gerçekleştiğini sözlerine ekleyen Yiğit, 2024 yılının toplam 85 bin ile 90 bin civarında elektrikli araç satışı ve yüzde 10 pazar payı ile kapanmasının beklendiğini kay­detti.

2024 yılında yayınlanan 20 servis zorunluluğu ile ilgili tebliğ nedeni ile Çin’den elektrikli araç ithalatı yapılamadığını anımsa­tan Mehmet Yiğit, “Avrupalı bir­çok marka elektrikli araçlarını Türkiye’de satışa sunmadı veya çok geç sundu. Tüm bu şartlara rağmen Togg ve Tesla’nın mar­kaların artan satışları ile pazar mevcut noktaya ulaşmış durum­da” dedi.

Mehmet Yiğit, küresel pa­zar hakkında şu bilgileri paylaş­tı: “Dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin, otomotiv paza­rında elektrikli araçların pazar payı yüzde 26’ya ulaşmış durum­da. Çin otomotiv pazarının bü­yüklüğünün 20 milyonun üzerin­de olduğu düşünülürse; bu raka­mın ne kadar büyük olduğu daha iyi anlaşılır. 2025 yılında elekt­rikli araç satışlarının dünya ge­nelinde yüzde 25 pazar payını ve 20 milyon adedi geçmesi bekle­niyor. 2035 itibari ile ise Avrupa Birliği bölgesinde elektrikli araç­ların yüzde 100 olmasa bile yüzde 80’lik bir pazar payına ulaşması­nı bekliyorum.”

“Türkiye’de gerçek anlamda PHEV ile 2025’te tanışacağız”

2025 yılı ile ilgili beklentilerini paylaşan Mehmet Yiğit, 2025 yılında toplam pazarın 2024 ile paralel gitmesini beklediklerini söyledi. Pazarı etkileyecek eğilimler hakkında bilgi veren Yiğit, “Togg’un yeni sedan modelinin satılmaya başlanacak olması, BYD’nin kurulacak fabrika dolayısı ile teşvik belgesi alması ve birçok modelde avantajlı araç getirmeye başlaması, MG/ SAIC ve Cherry markalarının olası fabrika yatırımları ve araç getirmeye başlamaları, Tesla rüzgârının devam etmesi gibi gelişmeler etkin olacak” dedi.

Yüzde 100 elektrikli araç satışlarının dizel araç satışlarını toplamda geçeceği ön görüsünü paylaşan Yiğit, “2025 yılı Türkiye tüketicisinin gerçek anlamda Prizli Hibrit Elektrikli Araçlar (PHEV) ile tanıştığı yıl olacak. 2023 yılında 3 bin civarında PHEV araç satılmışken, 2024 yılında bu sayının 20 bin civarına ulaşmasını öngörüyoruz. Benzinli ve içten yanmalı araçların pazar paylarındaki azalma devam edecek” dedi.