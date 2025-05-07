Volvo ABD'de 413 binden fazla aracını geri çağırdı: Arka kameralarda sorun tespit edildi

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), İsveçli otomobil üreticisi Volvo'nun arka kamerasında yaşanan bir sorun nedeniyle ABD'de 413 bin 151 aracını geri çağırdığını açıkladı.

Geri çağırmanın nedeni, araçlar geri vitese alındığında arka kameraların zaman zaman devreye girmemesi ve bunun da kaza riskini artırma ihtimali olarak belirtildi.

Geri çağırmanın 2021 ila 2025 arası üretilen bir dizi Volvo modelini kapsadığı ve geri çağırılan modeller arasında XC40'ın da olduğu kaydedildi.

Volvo, yaşanılan sorunun bir bayi tarafından veya bir yazılım güncellemesi ile çözüleceğini söyledi.

İşten çıkarma yapacağını açıkladı

Geri çağırmalara ek olarak, Volvo bugün yaptığı açıklamada ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki Charleston fabrikasında işgücünün yüzde 5'ini azaltacağını açıkladı.

Şirket geçtiğimiz ay Amerika'daki operasyonlarını yeniden yapılandıracağını ve gümrük vergilerinden etkilenmesi nedeniyle kazanç tahminlerini geri çektiğini duyurmuştu.